AMD Radeon RX 7700 ve RX 7600 kartlarının çıkış tarihi ve fiyatları netleşiyor

Radeon RX 7700 ve RX 7600, Computex'te geliyor
Öte yandan özellikler tarafında şimdilik kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor. Muhtemelen Radeon RX 7600 ve 7700 serisi kartlara sırasıyla Navi 33 ve Navi 32 GPU’ları eşlik edecek. Radeon 7700 XT kartında 4096 SP, 12 GB GDDR6, 192 bit bellek veri yolu, 48 MB önbellek ve 225W TDP olması bekleniyor. Radeon RX 7600 XT ve RX 7600 tarafındaysa 8 GB GDDR6 bellekler ve 32 MB önbellek görmemiz muhtemel. İlerleyen günlerde RX 7700 ve RX 7600 serisi kartlar hakkında daha detaylı bilgiler gün yüzüne çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)