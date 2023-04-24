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    AMD Radeon RX 7700 ve RX 7600 kartlarının çıkış tarihi ve fiyatları netleşiyor

    Nvidia yeni kartlarla ürün gamını büyütürken AMD bir süredir sessizliğini koruyor. Ancak Radeon RX 7700 ve RX 7600 hakkında gelen bilgiler sessizliğin uzun sürmeyeceğine işaret ediyor.
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    AMD Radeon RX 7700 ve RX 7600 çıkış tarihi netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihli bir rapora göre AMD ve iş ortaklarının Radeon RX 7700 ve RX 7600 ekran kartlarını önümüzdeki ay Computex 2023'te sergilemesi bekleniyor. AMD, RX 7000 serisinde bir süredir tamamen sessiz bir hale bürünmüştür zira firma şimdiye kadar sadece iki kartı piyasaya sürdü. Öte yandan Nvidia ise RTX 4090 ile başlayan yolculuğunda RTX 4070'e kadar yol aldı. AMD'nin hızlı bir şekilde rakip kartları piyasaya sürmesi bekleniyor.

    Radeon RX 7700 ve RX 7600, Computex'te geliyor

    AMD Radeon RX 7700 ve RX 7600 çıkış tarihi netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Igor's Lab'e göre AMD, özel tasarımlı Radeon RX 7600 ve Radeon RX 7700 ekran kartlarını önümüzdeki Mayıs ayının sonunda gerçekleştirilecek olan Computex 2023’te sergileyecek. Aktarılanlara göre her iki kart da 400 dolar altında bir fiyat ile çıkış yapacak. Bununla birlikte AMD'nin fiyatlandırma konusunda net bir fikrinin oluşmadığı da belirtiliyor. AMD, Nvidia'ya göre hem rekabetçi bir fiyat vermek istiyor hem de bu fiyatlarla kazanç sağlamayı hedefliyor. Ancak Nvidia'nın fiyatlandırmaları görünüşe göre süreci biraz zorlaştırmışa benziyor.

    Öte yandan özellikler tarafında şimdilik kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor. Muhtemelen Radeon RX 7600 ve 7700 serisi kartlara sırasıyla Navi 33 ve Navi 32 GPU’ları eşlik edecek. Radeon 7700 XT kartında 4096 SP, 12 GB GDDR6, 192 bit bellek veri yolu, 48 MB önbellek ve 225W TDP olması bekleniyor. Radeon RX 7600 XT ve RX 7600 tarafındaysa 8 GB GDDR6 bellekler ve 32 MB önbellek görmemiz muhtemel. İlerleyen günlerde RX 7700 ve RX 7600 serisi kartlar hakkında daha detaylı bilgiler gün yüzüne çıkacaktır.

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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