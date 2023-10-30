AMD Radeon RX 7900 GRE, Avrupa’da satışa çıkıyor

Radeon RX 7900 GRE, İspanya ve Romanya'daki bireysel perakendeciler tarafından listelenmiş durumda. AMD lansman sırasında Radeon RX 7900 GRE fiyatını 649 dolar olarak açıklamıştı. Ancak Avrupa’daki listelemelere baktığımızda kartın 100 ile 130 dolar daha pahalı olduğunu görüyoruz.
Bu arada AMD'nin Radeon RX 7900 GRE'yi küresel pazarlarda "resmi olarak" ayrı satmadığını belirtelim. Dolayısıyla kart, geleneksel AMD ambalajıyla değil, genellikle yedek GPU'lar için olan sıradan bir kutuyla gelecektir. Avrupa dışında, Radeon RX 7900 GRE başka bir yerde ayrı olarak mevcut değil ve olma ihtimali de zayıf.
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.