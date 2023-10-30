AMD Radeon RX 7900 GRE, Avrupa’da satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör AMD, geçtiğimiz temmuz ayında Radeon RX 7900 GRE ekran kartını tanıtarak piyasaya sürmüştü. Ancak kartın büyük çoğunlukla hazır sistemler içerisinde Çin’de ve ABD’de satıldığını gördük. Ayrık olarak ise kart, Avrupa pazarına girmemişti. Ancak şimdi Radeon RX 7900 GRE, nihayet Avrupa pazarında bekleyenlerinin huzuruna çıkıyor.

Radeon RX 7900 GRE şimdi Avrupa’da

Tam Boyutta Gör AMD Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) birkaç ay önce Çin'de tanıtılmıştı. AMD, Radeon RX 7900 GRE'nin dünya genelinde yalnızca "seçilmiş" bilgisayar üreticilerine sunulacağını açıklamış, bu da GPU'ya sahip olmak isteyen birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıştı çünkü karta sahip olmak için bütün bir bilgisayar satın almaları gerekiyordu. Ancak, birkaç ay boyunca hazır bilgisayarlarda satıldıktan sonra, GPU nihayet Avrupa'da ayrık olarak satışa sunuldu.

Radeon RX 7900 GRE tanıtıldı 3 ay önce eklendi

Radeon RX 7900 GRE, İspanya ve Romanya'daki bireysel perakendeciler tarafından listelenmiş durumda. AMD lansman sırasında Radeon RX 7900 GRE fiyatını 649 dolar olarak açıklamıştı. Ancak Avrupa’daki listelemelere baktığımızda kartın 100 ile 130 dolar daha pahalı olduğunu görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Teknik özelliklerden bahsedecek olursak, AMD Radeon RX 7900 GRE, 84 işlem birimine veya 5376 akış işlemcisine sahip olan Radeon RX 7900 XT'nin kırpılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 80 RDNA 3 işlem birimine veya 5120 akış işlemcisine sahip Navi 31 GPU’su bu kartın kalbinde yer alıyor. 256 bit veri yolu üzerinde çalışan kart 16 GB GDDR6 bellek ile birlikte geliyor. Kıyaslama açısından kart, fiyat bakımından RTX 4070 Ti modeline karşı rekabet etmeyi amaçlıyor. Genel olarak 4070’ten ise daha iyi bir teklif.

Bu arada AMD'nin Radeon RX 7900 GRE'yi küresel pazarlarda "resmi olarak" ayrı satmadığını belirtelim. Dolayısıyla kart, geleneksel AMD ambalajıyla değil, genellikle yedek GPU'lar için olan sıradan bir kutuyla gelecektir. Avrupa dışında, Radeon RX 7900 GRE başka bir yerde ayrı olarak mevcut değil ve olma ihtimali de zayıf.

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AMD Radeon RX 7900 GRE, Avrupa’da satışa çıkıyor