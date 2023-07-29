AMD Radeon RX 7900 GRE tanıtıldı: RTX 4070’in başı dertte

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda RDNA 3 mimarisinden gücünü alan RX 7000 serisinin ilk ürünlerini tanıtan AMD, bu seriyi genişletmeye devam ediyor. RX 7900 XT, RX 7900 XTX ve RX 7600’ün ardından firma, ChinaJoy 2023 etkinliğinde RX 7900 GRE ekran kartını tanıttı. İşte karşınızda Navi 31 grafik biriminden güç alan yeni ekran kartı.

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AMD Radeon RX 7900 GRE teknik özellikleri

80 RDNA 3 işlem birimi

5120 akış işlemcisi

160 yapay zekâ hızlandırma ünitesi

18 Gbps hıza sahip 16GB GDDR6 bellek

256-bit veri yolu

64MB 2.nesil Infinity Cache

1880 MHz oyun saat hızı

2245 MHz maksimum saat hızı

260W TBP

DisplayPort 2.1

Donanım destekli AV1 kodlama

Tam Boyutta Gör Teknik özelliklerden anlaşıldığına göre RX 7900 GRE, geçtiğimiz aylarda tanıtılan RX 7900 XT’nin kırpılmış versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. AMD’nin kart için yayınladığı referans tasarımı, RX 7900 XT’de kullanılan üç fanlı soğutma sistemini gözler önüne seriyor. Cihazın PCB tasarımı da kırpılmış bellek konfigürasyonundan dolayı bazı değişiklikler içeriyor. Cihazın güç kaynağı ise çift 8-pin konektörü ile sağlanıyor.

Fiyatı ile RTX 4070’e rakip olacak

AMD, küresel pazarda satışa çıkması beklenen ekran kartı için yalnızca ABD ve Çin fiyatlarını paylaştı. RX 7900 GRE, ABD’de 649 dolar iken Çin’de yaklaşık 740 dolar olacak. Görünüşe göre AMD, yeni fiyatlandırma politikası ile RTX 4070’i hedeflemiş durumda. Bildiğiniz gibi Nvidia, RTX 4070 modeli için 599 dolar fiyat belirlemiş durumda ancak kartın birçok versiyonu yaklaşık 650 dolara satılıyor.

RX 7900 GRE oyunlarda nasıl bir performans sunacak?

Tam Boyutta Gör Yeni RX 7900 ekran kartını tanıtması ile beraber AMD, bu kart için bazı performans metrikleri de yayınladı. AMD’nin Çince paylaştığı testler, RX 7900 GRE’nin 1440p çözünürlükte RTX 4070’e yakın performans sergilediğini ancak RX 7900 XT’nin oldukça gerisinde kaldığını gösteriyor. Ürünün RDNA 2 temelli RX 6800 XT'nin karşısında ise ortalama %13 performans artışı sergilediği görünüyor. İşte karşınızda RX 7900 GRE’nin en yüksek seçeneklerde ve 1440p çözünürlükte sunduğu performans değerleri:

Tam Boyutta Gör Ekran kartı her ne kadar 1440p çönüzürlük için tasarlanmış olsa da AMD, FidelityFX Super Resolution teknolojisi ile bu kartın 4K çözünürlükte oldukça başarılı olabileceğini belirtiyor. RX 7900 GRE, her ne kadar fiyatı ile ilgi çekici bir kart olsa da bu kartın RX 7800 ve RX 7700 serisi karşısında nasıl bir seçenek olacağı merak ediliyor.

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Radeon RX 7900 GRE tanıtıldı