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    AMD Radeon RX 7900 XTX aşırı ısınma sorunu ile boğuşuyor

    Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı AMD Radeon RX 7900 XTX kartında sıcaklık sorunları yaşadığını bildirmişti. Görünen o ki bu sorun sanılandan daha da yaygın bir problem olabilir.
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    AMD Radeon RX 7900 XTX aşırı ısınma sorunu ile boğuşuyor Tam Boyutta Gör
    Geçenlerde bir Reddit kullanıcısı, referans AMD Radeon RX 7900 XTX ekran kartının yeni Modern Warfare II oyununda 110 derece sıcaklığa ulaştığını bildirmişti. AMD ile iletişime geçen ve iade talep eden kullanıcı firmadan sıcaklıklar “normal” yanıtını almıştı. Bir başka kullanıcının benzer talebi de ürün kutusunun açılmış olması nedeniyle kabul edilmedi. Ancak sorunlar o zamandan beri artış gösteriyor.

    Yeni nesil ekran kartlarınsa ısınma veya dolaylı problemler gündemde olmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Nvidia’nın RTX 4090 kartında da 12VHPWR konektörlerini eriten aşırı ısınma sorunları yaşanıyordu. AMD’nin sorunu ise daha benzersiz ve şimdilik referans kartları etkiliyor gibi görünüyor. Şimdilik sorunun ne kadar kapsamlı olduğu, tüm referans kartların aynı probleme sahip olup olmadığı ise belirsiz ancak özel tasarım kartlarda böyle bir sorunun olmadığı belirtiliyor. Görünen o ki referans kartlardaki GPU'nun spesifik bir noktasında bu aşırı ısınma sorunu yaşanıyor. Özel tasarımlardaki daha iyi bir soğutma bu problemin ortaya çıkmasını engelliyor olabilir veya referans tasarımların soğutması yetersiz olabilir.

    Referans RX 7900 XTX kartlarda aşırı ısınma sorunu

    AMD Radeon RX 7900 XTX aşırı ısınma sorunu ile boğuşuyor Tam Boyutta Gör
    İlgili kartın teknik mühendis liderlerinden birisinin Reddit üzerinde yaptığı açıklamada AMD’nin sorunun farkında olduğunu ve aktif olarak bir eylem planı üzerinde çalıştığını belirtti. Kırmızılı takımın masasında hamle olarak yazılım güncellemesi ve ürün değişimi bulunuyor. Öte yandan yetkilinin açıkladığı üzere, ekran kartı GPU’sunun sıcaklıklarının 90 derece veya üstüne çıkması anormal bir durum. Dolayısıyla 110 dereceye çıkan sıcaklıklar önemli bir problem. Zira bu, sadece saat hızlarının düşüp performans kaybına neden olmuyor, silikonun yapısına da zarar vererek ürünün ömrünü azaltıyor.

    Bununla birlikte AMD tarafındaki isimler konunun araştırıldığını söylese de henüz firma tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Öte yandan sorunu yaşayanlar için bir PowerColor yetkilisi Reddit üzerinden elini taşın altına sokmuş durumda. Sorunu yaşayanların kendisine ulaşabileceğini belirten yetkili marka fark etmeksizin herkesin iletişime geçebileceğini aktarıyor.

    Kaynakça https://www.reddit.com/r/Amd/comments/zvvcio/comment/j1s6v84/ https://wccftech.com/amd-radeon-rx-7900-xtx-temperature-issues-continue-to-rise-powercolor-steps-in-to-help-consumers/ https://www.reddit.com/r/Amd/comments/zvvcio/comment/j1w4v3n/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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