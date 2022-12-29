AMD Radeon RX 7900 XTX aşırı ısınma sorunu ile boğuşuyor

Yeni nesil ekran kartlarınsa ısınma veya dolaylı problemler gündemde olmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Nvidia’nın RTX 4090 kartında da 12VHPWR konektörlerini eriten aşırı ısınma sorunları yaşanıyordu. AMD’nin sorunu ise daha benzersiz ve şimdilik referans kartları etkiliyor gibi görünüyor. Şimdilik sorunun ne kadar kapsamlı olduğu, tüm referans kartların aynı probleme sahip olup olmadığı ise belirsiz ancak özel tasarım kartlarda böyle bir sorunun olmadığı belirtiliyor. Görünen o ki referans kartlardaki GPU'nun spesifik bir noktasında bu aşırı ısınma sorunu yaşanıyor. Özel tasarımlardaki daha iyi bir soğutma bu problemin ortaya çıkmasını engelliyor olabilir veya referans tasarımların soğutması yetersiz olabilir.
Referans RX 7900 XTX kartlarda aşırı ısınma sorunu
Bununla birlikte AMD tarafındaki isimler konunun araştırıldığını söylese de henüz firma tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Öte yandan sorunu yaşayanlar için bir PowerColor yetkilisi Reddit üzerinden elini taşın altına sokmuş durumda. Sorunu yaşayanların kendisine ulaşabileceğini belirten yetkili marka fark etmeksizin herkesin iletişime geçebileceğini aktarıyor.Kaynakça https://www.reddit.com/r/Amd/comments/zvvcio/comment/j1s6v84/ https://wccftech.com/amd-radeon-rx-7900-xtx-temperature-issues-continue-to-rise-powercolor-steps-in-to-help-consumers/ https://www.reddit.com/r/Amd/comments/zvvcio/comment/j1w4v3n/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d