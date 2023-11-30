RTX 4090'ın Çin yasağı, AMD'ye yaradı; ekran kartı kıtlığı başladı!

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ABD'nin RTX 4090 ve diğer Nvidia GPU'larının Çin'e ihracatını yasaklamasının ardından Çinli tüketiciler alternatif arayışına girdi. Halihazırda ülkede bulunan RTX 4090 kartları sökülüp yapay zeka hızlandırıcılarına dönüştürülüyor. Nvidia’nın bu durumu görünüşe göre ana rakibi AMD’nin işine gelmiş durumda zira satışlar önemli bir artış yaşıyor.

AMD’nin kartları Çin’de kapış kapış

Çin kaynaklarına göre AMD'nin RX 7900 XTX ve 7900 XT kartlarının RTX 4090 kısıtlamaları sayesinde satışlarında önemli bir artış yaşanıyor. AMD'nin GPU'ları, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından tanımlanan performans değerlerine ulaşamadıkları için yasaklanmamıştı. AMD, Çinli iş ortaklarından gelen RX 7900 GPU'lara yönelik artan talebin karşılayamayacakları kadar yüksek olduğunu ve bunun da şimdiden bir kıtlığa yol açtığını belirtti. Bu kıtlık şimdilik Çin üreticiler ile sınırlı görünüyor.

RTX 4090, Çin’de yapay zeka GPU’su olarak satılıyor 6 gün önce eklendi

Dolayısıyla Çin’deki kıtlık şimdilik diğer ülkelerdeki AMD ekran kartı fiyatlarına yansımadı. Ancak bu durum gelecekte değişebilir, özellikle de AMD, 2024 yılının 1. çeyreğinden önce sıkıntıyı gideremezse. Arzın kısa vadede yeterli seviyeye ulaşması pek mümkün görünmezken ilk çeyreğe kadar sorunun giderilememesi halinde kıtlığın diğer tüketicileri de kapsaması bekleniyor.

İhracat kısıtlamalarının ana noktası, Çin'in yapay zeka ve süper bilgisayarlar konusundaki ilerlemesini sınırlandırmak. Bu amaç doğrultusunda hem Nvidia’nın hem de AMD’nin yapay zeka çiplerinin Çin’e satışı yasaklandı. Belirli bir donanım gücü üzerinde olan tüketici sınıfı kartlar da bundan etkilendi, RTX 4090 gibi. Bununla birlikte RX 7900 XTX ve 7900 XT, ABD’nin kurallarından etkilenmedi.

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RTX 4090'ın Çin yasağı, AMD'ye yaradı; kart kıtlığı başladı