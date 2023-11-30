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    Anlık Bildirim

    RTX 4090'ın Çin yasağı, AMD'ye yaradı; ekran kartı kıtlığı başladı!

    Nvidia’nın RTX 4090 kartının Çin’de yasaklanmasının ardından AMD'nin üst düzey oyun GPU'su satışları Çin'de arttı. Bu, AMD tarafında ekran kartı kıtlığı yaratabilir.

    RTX 4090'ın Çin yasağı, AMD'ye yaradı; kart kıtlığı başladı Tam Boyutta Gör

    ABD'nin RTX 4090 ve diğer Nvidia GPU'larının Çin'e ihracatını yasaklamasının ardından Çinli tüketiciler alternatif arayışına girdi. Halihazırda ülkede bulunan RTX 4090 kartları sökülüp yapay zeka hızlandırıcılarına dönüştürülüyor. Nvidia’nın bu durumu görünüşe göre ana rakibi AMD’nin işine gelmiş durumda zira satışlar önemli bir artış yaşıyor.

    AMD’nin kartları Çin’de kapış kapış

    Çin kaynaklarına göre AMD'nin RX 7900 XTX ve 7900 XT kartlarının RTX 4090 kısıtlamaları sayesinde satışlarında önemli bir artış yaşanıyor. AMD'nin GPU'ları, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından tanımlanan performans değerlerine ulaşamadıkları için yasaklanmamıştı. AMD, Çinli iş ortaklarından gelen RX 7900 GPU'lara yönelik artan talebin karşılayamayacakları kadar yüksek olduğunu ve bunun da şimdiden bir kıtlığa yol açtığını belirtti. Bu kıtlık şimdilik Çin üreticiler ile sınırlı görünüyor.

    Dolayısıyla Çin’deki kıtlık şimdilik diğer ülkelerdeki AMD ekran kartı fiyatlarına yansımadı. Ancak bu durum gelecekte değişebilir, özellikle de AMD, 2024 yılının 1. çeyreğinden önce sıkıntıyı gideremezse. Arzın kısa vadede yeterli seviyeye ulaşması pek mümkün görünmezken ilk çeyreğe kadar sorunun giderilememesi halinde kıtlığın diğer tüketicileri de kapsaması bekleniyor.

    İhracat kısıtlamalarının ana noktası, Çin'in yapay zeka ve süper bilgisayarlar konusundaki ilerlemesini sınırlandırmak. Bu amaç doğrultusunda hem Nvidia’nın hem de AMD’nin yapay zeka çiplerinin Çin’e satışı yasaklandı. Belirli bir donanım gücü üzerinde olan tüketici sınıfı kartlar da bundan etkilendi, RTX 4090 gibi. Bununla birlikte RX 7900 XTX ve 7900 XT, ABD’nin kurallarından etkilenmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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