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    AMD Radeon RX 9000 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

    AMD, RDNA 4 tabanlı yeni nesil Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarının tanıtım tarihini açıkladı. Şirketin üst düzey yönetici tarafından yapılan açıklamada 28 Şubat tarihine işaret edildi.
    AMD Radeon RX 9000 serisinin tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    AMD, uzun süredir beklenen yeni nesil RDNA 4 tabanlı Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarını 28 Şubat’ta resmen tanıtacağını duyurdu. Şirketin üst düzey yöneticilerinden David McAfee’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, tanıtım AMD Gaming YouTube kanalında 28 Şubat’ta saat 16:00’da (TSİ) gerçekleştirilecek.

    Beklenen gün yaklaştı

    Yeni nesil ekran kartlarının fiyatlandırması, teknik özellikleri ve performans detayları da 28 Şubat’taki etkinlikte netlik kazanacak. Kartların inceleme ambargosu hakkında bir bilgi yok ancak piyasaya çıkış tarihleri belli: Mart ayının başlarında.

    AMD, bugüne kadar RX 9070 XT ve RX 9070 modellerini iş ortakları aracılığıyla kısmen duyurmuş olsa da, kartların teknik detayları hakkında resmi bir açıklama yapmamıştı. Sızdırılan bilgilere göre, bu modeller Navi 48 grafik işlemcisinden güç alacak ve 16 GB GDDR6 bellekle donatılacak. Kartlar ayrıca 256-bit bellek veri yoluna sahip olacak. Bu arada, üst seviyede 32 GB varyantların gelebileceği iddia edilmişti ancak AMD'den Frank Azor, amiral gemisi RX 9070 XT özelinde böyle bir şeyin olmayacağını söyledi.

    AMD Radeon RX 9000 serisinin tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Özellikle RX 9070 XT modelinin 8096 akış işlemcisine (SP), PCIe 5.0 arabirimine ve 3.1 GHz’e varan boost saat hızına sahip olacağı belirtiliyor. Bu kartların performans seviyesinin NVIDIA'nın RTX 4080 Super modeliyle kıyaslanabilecek düzeyde olduğu iddia ediliyor. Ancak, bu bilgiler şimdilik sızıntılara dayanıyor ve kesin veriler için 28 Şubat’taki etkinliği beklemek gerekiyor.

    Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarından aslında beklentiler büyük. Ancak bu beklenti, performans faktöründen değil fiyatlandırma faktöründen kaynaklanıyor. RDNA 4 mimarisinin getireceği performans artışının yanı sıra, en çok merak edilen konulardan biri de AMD'nin fiyat politikası. AMD, görüldüğü üzere Nvidia ile üst seviyede rekabet etmeyecek ve ana akımda pazar payını artırmayı hedefleyecek. Bunun için de firmanın agresif bir fiyatlandırmaya gideceği konuşuluyor.

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    Rindaman 10 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 17 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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