AMD Radeon RX 9000 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

Beklenen gün yaklaştı
Yeni nesil ekran kartlarının fiyatlandırması, teknik özellikleri ve performans detayları da 28 Şubat’taki etkinlikte netlik kazanacak. Kartların inceleme ambargosu hakkında bir bilgi yok ancak piyasaya çıkış tarihleri belli: Mart ayının başlarında.
AMD, bugüne kadar RX 9070 XT ve RX 9070 modellerini iş ortakları aracılığıyla kısmen duyurmuş olsa da, kartların teknik detayları hakkında resmi bir açıklama yapmamıştı. Sızdırılan bilgilere göre, bu modeller Navi 48 grafik işlemcisinden güç alacak ve 16 GB GDDR6 bellekle donatılacak. Kartlar ayrıca 256-bit bellek veri yoluna sahip olacak. Bu arada, üst seviyede 32 GB varyantların gelebileceği iddia edilmişti ancak AMD'den Frank Azor, amiral gemisi RX 9070 XT özelinde böyle bir şeyin olmayacağını söyledi.
Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarından aslında beklentiler büyük. Ancak bu beklenti, performans faktöründen değil fiyatlandırma faktöründen kaynaklanıyor. RDNA 4 mimarisinin getireceği performans artışının yanı sıra, en çok merak edilen konulardan biri de AMD'nin fiyat politikası. AMD, görüldüğü üzere Nvidia ile üst seviyede rekabet etmeyecek ve ana akımda pazar payını artırmayı hedefleyecek. Bunun için de firmanın agresif bir fiyatlandırmaya gideceği konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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