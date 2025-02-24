AMD Radeon RX 9070 serisinin merak edilen oyun performansı sızdırıldı

Radeon RX 9070 XT güçlü performans sergiliyor
Sızdırılan verilere göre, Radeon RX 9070 XT, 4K çözünürlükte ultra grafik ayarlarında yapılan testlerden 30 oyunda ortalama olarak Radeon RX 7900 GRE modelinden yüzde 42 daha hızlı. 1440p çözünürlükte ise ortalama fark yüzde 38.
Özellikle ışın izleme (Ray Tracing) teknolojisini yoğun şekilde kullanan Cyberpunk 2077 ve Hitman 3 gibi oyunlarda yüzde 164 ila yüzde 168 oranında performans artışı gözlemleniyor. Bununla birlikte, Dying Light 2, F1 24 ve Hitman 3 gibi yapımlarda yüzde 56 ila yüzde 66’lık bir iyileşme sağlandığı aktarılıyor. Bu da RDNA 4’ün ışın izleme konusunda AMD’nin önceki nesillerine kıyasla büyük bir adım attığını gösteriyor.
AMD’nin yeni nesil kartları arasında en çok merak edilen detaylardan biri de RX 9070 XT ile RX 9070 (XT olmayan versiyon) arasındaki farklar. Verilere göre, RX 9070 XT modeli, RX 9070’e göre yüzde 16.1 (1440p) ila yüzde 18.3 (2160p) arasında daha yüksek performans sunuyor. Ancak görünüşe göre RX 9070 modeli bile, RX 7900 GRE’ye kıyasla yüzde 20 (1440p) ila yüzde 21 (2160p) daha iyi performans sergiliyor.
Bu arada bu performans değerlendirmelerinde Nvidia’nın yeni nesil GeForce RTX 5070 Ti veya herhangi modeliyle bir kıyaslamanın yapılmadığı görülüyor. AMD, ellerinde RTX 5070 Ti olmadığını ancak dahili testler için bir tane temin edileceğini söylüyor. Ama neden RX 7900 XTX’nin kullanılmadığı da bir muamma. Daha önceki raporlar RX 9070 serisinin RTX 4070/4070 ailesiyle ve bazı RTX 50 serisi kartlarla rekabet edebileceğini öne sürmüştü.
Resmi tanıtım 28 Şubat’ta
AMD, Radeon RX 9070 serisi hakkında daha fazla bilgiyi 28 Şubat 2025’te gerçekleştireceği resmi lansmanda paylaşacak. O zamana kadar sızdırılan verilerin doğruluğu kesin olmasa da görünen o ki RDNA 4 mimarisiyle gelen bu yeni kartlar, özellikle ışın izleme performansında büyük bir sıçrama yapacak. Bu arada paylaşılan kıyaslamalarda FSR kullanılmadığı da belirtiliyor.
|Ekran kartı
|RX 9070 vs 7900 GRE
|RX 9070 XT vs RX 7900 GRE
|Çözünürlük ve ayarlar
|1440p Ultra
|2160p Ultra
|1440p Ultra
|2160p Ultra
|F1 24
|%104
|%105
|%123
|%123
|Warhammer 40,000: Space Marines 2
|%109
|%108
|%123
|%128
|COD Black OPS 6
|%111
|%111
|%130
|%133
|STALKER 2
|%118
|%118
|%130
|%133
|Starfield
|%118
|%117
|%132
|%134
|Assassin’s Creed Mirage
|%121
|%128
|%132
|%143
|Cyberpunk 2077
|%115
|%126
|%132
|%148
|Final Fantasy XVI Demo
|%118
|%122
|%133
|%140
|Dragon Age Veilguard
|%126
|%125
|%138
|%141
|God of War Ragnarök
|%123
|%124
|%143
|%146
|Black Myth Wukong
|%122
|%120
|%144
|%142
|Avatar Frontiers of Pandora (RT)
|%112
|%111
|%134
|%136
|Far Cry 6 (RT)
|%126
|%125
|%137
|%146
|The Witcher 3 (RT)
|%115
|%122
|%139
|%148
|Star Wars Outlaws (RT)
|%122
|%123
|%144
|%148
|Watch Dogs Legion (RT)
|%125
|%130
|%145
|%152
|Hitman 3 (RT)
|%128
|%128
|%157
|%159
|Dying Light 2 (RT)
|%132
|%130
|%159
|%156
|Cyberpunk 2077 (RT)
|%133
|%133
|%164
|%16
|F1 24 (RT)
|%138
|%134
|%168
|%166
|Ortalama fark
|%20
|%21
|%38
|%42
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