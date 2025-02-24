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    AMD Radeon RX 9070 serisinin merak edilen oyun performansı sızdırıldı

    AMD Radeon RX 9070 serisinin oyun performansları kısa bir süre önce sızdırıldı. Görünüşe göre Radeon RX 9070 XT, Radeon RX 7900 GRE'den yüzde 42 ila yüzde 66 daha hızlı.
    AMD Radeon RX 9070 serisinin oyun performansı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil ekran kartları hakkında uzun süredir devam eden spekülasyonlar nihayet netlik kazanmaya başladı. Şirketin düzenlediği özel bir basın toplantısında Radeon RX 9000 serisi ve RDNA 4 mimarisi hakkında önemli detaylar paylaşıldı. VideoCardz tarafından yayımlanan bilgilere göre, özellikle Radeon RX 9070 XT modeli, önceki nesle kıyasla ciddi bir performans artışı sunacak.

    Radeon RX 9070 XT güçlü performans sergiliyor

    Sızdırılan verilere göre, Radeon RX 9070 XT, 4K çözünürlükte ultra grafik ayarlarında yapılan testlerden 30 oyunda ortalama olarak Radeon RX 7900 GRE modelinden yüzde 42 daha hızlı. 1440p çözünürlükte ise ortalama fark yüzde 38.

    Özellikle ışın izleme (Ray Tracing) teknolojisini yoğun şekilde kullanan Cyberpunk 2077 ve Hitman 3 gibi oyunlarda yüzde 164 ila yüzde 168 oranında performans artışı gözlemleniyor. Bununla birlikte, Dying Light 2, F1 24 ve Hitman 3 gibi yapımlarda yüzde 56 ila yüzde 66’lık bir iyileşme sağlandığı aktarılıyor. Bu da RDNA 4’ün ışın izleme konusunda AMD’nin önceki nesillerine kıyasla büyük bir adım attığını gösteriyor.

    AMD’nin yeni nesil kartları arasında en çok merak edilen detaylardan biri de RX 9070 XT ile RX 9070 (XT olmayan versiyon) arasındaki farklar. Verilere göre, RX 9070 XT modeli, RX 9070’e göre yüzde 16.1 (1440p) ila yüzde 18.3 (2160p) arasında daha yüksek performans sunuyor. Ancak görünüşe göre RX 9070 modeli bile, RX 7900 GRE’ye kıyasla yüzde 20 (1440p) ila yüzde 21 (2160p) daha iyi performans sergiliyor.

    Bu arada bu performans değerlendirmelerinde Nvidia’nın yeni nesil GeForce RTX 5070 Ti veya herhangi modeliyle bir kıyaslamanın yapılmadığı görülüyor. AMD, ellerinde RTX 5070 Ti olmadığını ancak dahili testler için bir tane temin edileceğini söylüyor. Ama neden RX 7900 XTX’nin kullanılmadığı da bir muamma. Daha önceki raporlar RX 9070 serisinin RTX 4070/4070 ailesiyle ve bazı RTX 50 serisi kartlarla rekabet edebileceğini öne sürmüştü.

    Resmi tanıtım 28 Şubat’ta

    AMD, Radeon RX 9070 serisi hakkında daha fazla bilgiyi 28 Şubat 2025’te gerçekleştireceği resmi lansmanda paylaşacak. O zamana kadar sızdırılan verilerin doğruluğu kesin olmasa da görünen o ki RDNA 4 mimarisiyle gelen bu yeni kartlar, özellikle ışın izleme performansında büyük bir sıçrama yapacak. Bu arada paylaşılan kıyaslamalarda FSR kullanılmadığı da belirtiliyor.

    Ekran kartı RX 9070 vs 7900 GRE RX 9070 XT vs RX 7900 GRE
    Çözünürlük ve ayarlar 1440p Ultra 2160p Ultra 1440p Ultra 2160p Ultra
    F1 24 %104 %105 %123 %123
    Warhammer 40,000: Space Marines 2 %109 %108 %123 %128
    COD Black OPS 6 %111 %111 %130 %133
    STALKER 2 %118 %118 %130 %133
    Starfield %118 %117 %132 %134
    Assassin’s Creed Mirage %121 %128 %132 %143
    Cyberpunk 2077 %115 %126 %132 %148
    Final Fantasy XVI Demo %118 %122 %133 %140
    Dragon Age Veilguard %126 %125 %138 %141
    God of War Ragnarök %123 %124 %143 %146
    Black Myth Wukong %122 %120 %144 %142
    Avatar Frontiers of Pandora (RT) %112 %111 %134 %136
    Far Cry 6 (RT) %126 %125 %137 %146
    The Witcher 3 (RT) %115 %122 %139 %148
    Star Wars Outlaws (RT) %122 %123 %144 %148
    Watch Dogs Legion (RT) %125 %130 %145 %152
    Hitman 3 (RT) %128 %128 %157 %159
    Dying Light 2 (RT) %132 %130 %159 %156
    Cyberpunk 2077 (RT) %133 %133 %164 %16
    F1 24 (RT) %138 %134 %168 %166
    Ortalama fark %20 %21 %38 %42
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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