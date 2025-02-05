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    AMD Radeon RX 9070 serisi resmen Mart başından geliyor: Tanıtım ise muhtemelen ay sonu

    AMD, CES kapsamında Radeon RX 9070 serisini duyurmuş ancak detay açıklamamıştı. Yeni bilgilere göre kartlar ve RDNA 4 mimarisi bu ayın sonunda tanıtılacak, kartlar ise Mart başında çıkacak.
    AMD Radeon RX 9070 serisi resmen Mart başından geliyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyası AMD'nin, RDNA 4 mimarisine sahip Radeon RX 9070 serisi ekran kartlarını bekliyor. Güncel iddialara göre AMD'nin Şubat ayının sonunda özel bir etkinlik düzenleyerek yeni kartları ve teknolojileri tanıtması bekleniyor. Bu arada kartların çıkış tarihi ise doğrudan AMD CEO’su Lisa Su tarafından resmen açıklandı. Su, yeni nesil kartların “Mart başında” geleceğini söyledi. Böylece bu ay sonundaki tanıtım etkinliği söylentileri de büyük oranda onaylanmış oldu.

    Bu ay sonu tanıtım, gelecek ay başı çıkış

    Lisa Su, AMD'nin son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı sırada yaptığı açıklamada “Bu nesilde odak noktamız, yeni RDNA 4 mimarimiz ile meraklı oyun pazarının en yüksek hacimli kısmına hitap etmek olacak. RDNA 4, önemli ölçüde daha iyi ışın izleme performansı sunuyor ve ilk Radeon 9070 serisi GPU'lar Mart başında satışa çıktığında yapay zeka destekli yükseltme teknolojisi ile yüksek kaliteli 4K oyun deneyimini geniş kitlelere ulaştıracak” dedi.

    CES 2025'te yapılan RDNA 4 ve Radeon RX 9070 serisi duyurusu beklenen ilgiyi yaratmakta zorlanmıştı çünkü, AMD herhangi bir detay paylaşmamıştı. Ancak AMD, RDNA 4 serisinin Mart ayında piyasaya sürüleceğini doğrulayarak performans iyileştirmeleri üzerinde çalıştığını belirtmişti. Yeni sızıntılar, RDNA 4 mimarisinin temel taşı olan Navi 48 GPU’nun 390 mm²’lik bir çipe sahip olacağını gösteriyor. Bu, Nvidia’nın RTX 5080 modelinde kullanılan GB203 çipine kıyasla biraz daha büyük bir yapı sunuyor.

    Eğer söylentiler doğruysa, bu ay sonunda gerçekleşecek olan AMD etkinliğinde şirketin yeni fiyatlandırma stratejisi ve RDNA 4’ün Nvidia’nın Blackwell mimarisi ile nasıl rekabet edeceği gibi konular netleşecek. Özellikle Radeon RX 9070 XT'nin saf performans açısından RTX 4080 Super ile eşleştiği söyleniyor.

    Eğer söylentiler doğruysa AMD'nin yeni ekran kartları, Nvidia'nın RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modelleriyle doğrudan rekabet edecek. RX 9070 serisinin, RTX 5080 ile arasındaki farkın yüzde 15 seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Elbette buradaki rekabetin en belirleyici faktörü AMD’nin fiyatlandırması olacak.

    Öte yandan, Nvidia'nın da Mart ayında RTX 5060 Ti ve RTX 5060 modellerini tanıtması bekleniyor. Bu kartlar, AMD'nin RX 9060 XT, RX 9060 ve hatta olası bir RX 9050 modeliyle karşı karşıya gelebilir. Ancak söylentilere göre Nvidia'nın bu modelleri daha yüksek fiyatlarla piyasaya sürmesi bekleniyor ki bu da AMD'nin fiyat-performans avantajını korumasına olanak tanıyabilir.

    AMD’nin RDNA 4 serisi ile birlikte FidelityFX Super Resolution (FSR) 4 teknolojisini de piyasaya sürecek. Bu yeni sürüm, yapay zeka destekli kare oluşturma özelliği sunacak ve sadece RDNA 4 mimarisiyle uyumlu olacak. Nvidia’nın DLSS ve Intel’in XeSS teknolojileri gibi yapay zeka destekli yükseltme yöntemleriyle benzer bir strateji izleyen AMD, FSR 4 ile performansı ve görsel kaliteyi artırmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/amd-is-rumored-to-hold-an-rdna-4-launch-event-later-this-month-rx-9000-gpus-still-planned-for-march https://videocardz.com/newz/amd-ceo-confirms-radeon-9070-will-go-on-sale-early-march
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