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    Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor

    AMD’nin düzenlediği konferansta paylaşılan detaylardan birisi de 4. nesil Ryzen işlemcileri oldu. Modeller performans ve verimlilik artışıyla geliyor.
    2 hf.
    3,5b
    1
    40
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor
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    Zen 2 ile ciddi oranda satış paylarına ulaşan AMD düzenlediği finansal analiz günü etkinliğinde dikkat çekici bilgiler paylaştı. %50’den fazla performans artışı ve verimlilik artışının yanı sıra donanımsal ışın izlemeye destek sunacak RDNA2 mimarili kartlara eşlik edecek yeni işlemciler firmanın konumunu bir adım öteye taşımaya geliyor.

    Zen 3 mimarili işlemciler bu yıl geliyor

    AMD’nin EPYC Milan ve 4. nesil Ryzen işlemcilerinin temel alacağı Zen 3 mimarisinin performans getirişi hakkında şimdiye kadar bir çok sızıntı paylaşıldı. Resmi ağızdan da doğrulanan tamamen yeni bir mimariye gidileceği bilgisi göz önünde bulundurulursa %17 IPC artışı makul görünüyor. Diğer taraftan kayar nokta performansında da %50’lik artış bekleniyor.

    Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor
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    Çıkış tarihi olaraksa bu yılın sonlarına işaret edilmekte. Buna göre yeni bir soketle gelmesi beklenen ve DDR5’e geçişin yaşanacağı Zen 4 mimarili yongalar 2021 yılının sonuna veya 2022 yılına konumlandırılabilir.

     

    uzun bir süredir sızıntılarda 4. nesil Ryzen’ların 7 nm+ sürecinden geçeceğine yer veriliyordu. Buna karşın AMD’nin slaytlarında ‘’+’’ ifadesine yer verilmemesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Görünüşe göre kırmızı ekip 7 nm sürecine devam edecek. Yani 7 nm EUV süreci söz konusu değil.

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    AMD EPYC işlemcilerde verimlilik artışı

    Diğer taraftan sunucu tarafı da önemli güncelleştirmelere sahne olacak. Yine bu yılın sonlarına doğru gelecek EPYC Milan işlemcileri Zen 3 mimarisiyle temel odak enerji verimliliği olacak.

    Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor
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    Performans kanadında da iyileştirmelerin görüleceği Milan yongalarında slaytlara göre 4 yollu SMT desteğine yer verilmeyecek. 120-225 watt TDP aralığında değişecek modeller SP3 soketiyle de geri dönük uyumlu olacak.

    Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor
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    AMD ayrıca işlemcinin tasarımında önemli bir değişikliğe imza atacak. Hali hazırda her CCX’te yer alan 2 CCD birimi ayrı ayrı 16 MB’lık L3 önbelleğini kullanıyor. Milan’da ise CCX’teki tüm çekirdeklere açık halde 32 MB kapasiteli önbelleğe yer verilecek.

    Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor
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    Son olarak Zen 4 mimarisi, DDR5 bellek ve PCIe 5.0 gibi heyecan verici başlıklara sahip EPYC Genoa çözümlerinin piyasaya sürülmesi 2021 yılına planlanmış durumda.

    Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor
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    Ayrıca Bkz. "Intel’in üretim sürecinde yarışa yeniden katılması 2021’den sonrasına kalacak"

    16 kanallı PCIe yolu üzerinden 128 Gbps veri akışına imkan tanıyacak yeni platform SP5 soketle gelecek ve 2 ExaFLOPS’un üzerinde hesaplama kapasitesi sunacak El Capitan süperbilgisayarına güç verecek.



    https://wccftech.com/amd-zen-3-ryzen-4000-desktop-and-epyc-milan-server-cpus-late-2020-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Festigkeitt (Serdar ) 2 hf.
    Gelsin bakalım ilk alan kişilerden birisi ben olurum. 3000 serisindeki voltaj ve sıcaklık gibi sorunları düzeltip üzerine %10 koysalar kafi. Bellek gecikmesinide biraz indirirlerse tadından yenmez.

    Tabi bu bahsettiklerim olmasa hatta daha kötü bir şekilde çıksa bile daha işlemciyi görmeden övecekler var forumda.
    Gelsin bakalım ilk alan kişilerden birisi ben olurum. 3000 serisindeki voltaj ve sıcaklık gibi sorunları düzeltip üzerine %10 koysalar kafi. Bellek gecikmesini...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 hf. Festigkeitt
    Hocam 4000 serisi çıktığında rlinizdeki işlemciye 500 tl verebilirim.
    Yanıtla +1
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    XanthiN (Ozan ) 1 hf.
    2600’den 3600’e geçeyim diyordum, en iyisi erteleyip bu yeni seriye geçeyim. Hoş, 2600 gayet yeterli bir işlemci ama işte upgrade hastalığı.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Sleepless3423 1 hf. XanthiN
    Aynı şeyi düşünüyorum beklemedeyim 4000 serisini
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    kenan9593 (kenan yılmaz) 6 gün
    B350 anakartlar da destekleyecek mi? 1500x den 4500 veya 4600 işlemciye geçmeyi düşünebilirim.
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    WARTIME 1 hf.
    Daha 2700u yenı aldım 5nm amd gelene kadar bırsey almam
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    guzmann06 (Çağrı Can) 1 hf.
    4600 i5 10600k 5.0 ghz performansı verirse b350 ankartıma bios gelirse 1600 den geçerim. Ankart bios almazssa 10. Nesi intele geçerim
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    pcwolf28 1 hf.
    Çıkınca direkt 4000 serisine geçerim, normalde 3700x düşünüyordum da 4 serisi daha iyi olur.
    İnşallah döviz aşırı artmaz bu arada.
    Her yıl 1 lira artıyor gerçi 3 senedir..
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    BlackBeasT (Black Beast) 1 hf.
    Ryzen 4000 serisini bekliyordum malum ülkemizde dolar kuru çok oynak, i5 3570K'da Ryzen 3600'a İmzada ki sistemi upgrade yaptım. 3600 baya bir zaman götürür sonra aynı Anakarta 4000 serisi 8/16 cpu ile 16gb ram daha ekler yolumuza devam ederiz...
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    huso 1 hf.
    3600 belki bir ihtimal ama onda da muhtemelen dusunmem ama 3700X im olsa degil 4700 10700 gelse islemciyi degistirmem.8 16 4GHZ islemci daha ne olsun.
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf.
    nerede gıcık var burada toplanmış.

    dün açılmış bakın bakalım intelicileri fitne sokmaya mı çalışıyor?bir de dalga geçiyorsunuz virgüle ceza veriyorlar diye.belki de öyle olmalı klavyesi olan yazmamalı.

    technopat.net/...
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    Babanın.Oğlu.Kemal (Mustafa ILERI) 1 hf.
    Amd 4000 serisi am4 anakartlarla uyumlu olmayacak sanırım. 4000 serisi am5 ile mi gelecek bilgisi olan var mı?
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    Abstergo Industries 1 hf.
    R5 1600'dan R5 3600X ye geçmiştim çok memnunum 5000 serisi gelene kadar da geçmem. Sanırım 5000 serisi AM5 soketle beraber gelecek. Yeni ekran kartları ile geçiş sağlarım şuan için erken 2022'e kadar şuan ki sistemimle devam.
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    3450 kez okundu.
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