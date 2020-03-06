Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor

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Zen 2 ile ciddi oranda satış paylarına ulaşan AMD düzenlediği finansal analiz günü etkinliğinde dikkat çekici bilgiler paylaştı. %50’den fazla performans artışı ve verimlilik artışının yanı sıra donanımsal ışın izlemeye destek sunacak RDNA2 mimarili kartlara eşlik edecek yeni işlemciler firmanın konumunu bir adım öteye taşımaya geliyor.

Zen 3 mimarili işlemciler bu yıl geliyor

AMD’nin EPYC Milan ve 4. nesil Ryzen işlemcilerinin temel alacağı Zen 3 mimarisinin performans getirişi hakkında şimdiye kadar bir çok sızıntı paylaşıldı. Resmi ağızdan da doğrulanan tamamen yeni bir mimariye gidileceği bilgisi göz önünde bulundurulursa %17 IPC artışı makul görünüyor. Diğer taraftan kayar nokta performansında da %50’lik artış bekleniyor.

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Çıkış tarihi olaraksa bu yılın sonlarına işaret edilmekte. Buna göre yeni bir soketle gelmesi beklenen ve DDR5’e geçişin yaşanacağı Zen 4 mimarili yongalar 2021 yılının sonuna veya 2022 yılına konumlandırılabilir.

uzun bir süredir sızıntılarda 4. nesil Ryzen’ların 7 nm+ sürecinden geçeceğine yer veriliyordu. Buna karşın AMD’nin slaytlarında ‘’+’’ ifadesine yer verilmemesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Görünüşe göre kırmızı ekip 7 nm sürecine devam edecek. Yani 7 nm EUV süreci söz konusu değil.

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AMD EPYC işlemcilerde verimlilik artışı

Diğer taraftan sunucu tarafı da önemli güncelleştirmelere sahne olacak. Yine bu yılın sonlarına doğru gelecek EPYC Milan işlemcileri Zen 3 mimarisiyle temel odak enerji verimliliği olacak. Tam Boyutta Gör

Performans kanadında da iyileştirmelerin görüleceği Milan yongalarında slaytlara göre 4 yollu SMT desteğine yer verilmeyecek. 120-225 watt TDP aralığında değişecek modeller SP3 soketiyle de geri dönük uyumlu olacak.

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AMD ayrıca işlemcinin tasarımında önemli bir değişikliğe imza atacak. Hali hazırda her CCX’te yer alan 2 CCD birimi ayrı ayrı 16 MB’lık L3 önbelleğini kullanıyor. Milan’da ise CCX’teki tüm çekirdeklere açık halde 32 MB kapasiteli önbelleğe yer verilecek.

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Son olarak Zen 4 mimarisi, DDR5 bellek ve PCIe 5.0 gibi heyecan verici başlıklara sahip EPYC Genoa çözümlerinin piyasaya sürülmesi 2021 yılına planlanmış durumda.

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Ayrıca Bkz. "Intel’in üretim sürecinde yarışa yeniden katılması 2021’den sonrasına kalacak"

16 kanallı PCIe yolu üzerinden 128 Gbps veri akışına imkan tanıyacak yeni platform SP5 soketle gelecek ve 2 ExaFLOPS’un üzerinde hesaplama kapasitesi sunacak El Capitan süperbilgisayarına güç verecek.

https://wccftech.com/amd-zen-3-ryzen-4000-desktop-and-epyc-milan-server-cpus-late-2020-launch/

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