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    RDNA 2 mimarili Navi GPU’su sertifikasyon sürecinde ortaya çıktı

    AMD’nin RDNA mimarisi üzerinde şekillenen RX 5700 serisi teknoloji forumlarında tartışıladursun bir çoğunun beklediği güçlü Navi modelleri ufukta göründü.
    6 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Metehan Göktaş
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    AMD yıllardır rafine ederek bugüne getirdiği GCN mimarisine RDNA ile birlikte elveda dedi. RX 5700 serisiyle tadımladığımız yeni GPU tasarımı bir hayli vaadkar olması nedeniyle ilk neslin ardından gözler yüksek performans segmentine konumlandırılacak kartlara çevrilmişti.

     

    Bildiğiniz üzere yeni cihazlar piyasaya sürülmeden önce erken safhalarda bazı sertifikasyon aşamalarından geçiyor. Bunlardan Güney Kore’deki kuruluş ABD’dekinin aksine onayladığı yarıiletken ürünlerini kamuya açık bir şekilde yayınlıyor. Haliyle bu yayınların donanım severler için kıymetine diyecek yok.

    ATI-102-D18802

    Yeni onaylanan aygıt ATI-102-D18802 olarak listelenmiş durumda. Bu haliyle bir dizi harf ve sayıların dizisi olarak görünen adlandırma daha önceki GPU’larla kıyaslandığında ilk üçünün GPU nesline son üçününse yonganın uygun fiyatlı bir kartta mı yer alacağı yoksa kaslı yapısıyla donanım tutkunlarının rüyalarını mı süsleyeceğine işaret ediyor.

     

    Dolayısıyla D18 bize ilk nesil Navi’yle aynı olması nedeniyle yine Navi kod adını taşıyan bir yongayı düşündürürken, 802 ise sayının büyüklüğü itibariyle yüksek performanslı bir modeli ifade ediyor. Bu son 3 hane örneğin Polaris’te 103 iken Navi için 205’ti.

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    Şimdilik bu kadarlık da olsa sertifikasyon nihai bir aygıtın son aşamalarda olduğunun bir belirtisi olarak kabul ediliyor. Buna karşın çıkış tarihi hakkında kesin bir yargıya varmak güç, tahminlere göre en az 6 aydan başlayan süre 1 yılın ötesine de geçebilir.  

    Güçlü Navi yongası hakkında bildiklerimizse şu an için yeni nesil konsollara güç verecek yonga ile aynı olacağı ve donanımsal ışın izleme desteği ile sınırlı. Son olarak yeni kartları 2020’nin 2. yarısından sonrasına beklememiz gerekiyor.



    https://wccftech.com/new-amd-gpu-spotted-rra-big-navi/ Yorum Yaz
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