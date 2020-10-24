Ryzen 5 5600X Passmark’ta en yüksek tek çekirdek skorunu aldı

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Ryzen 5000 tanıtımı bir hayli heyecanlı geçti. Yaklaşık 2 haftadır tanıtımda verilen rakamların sevinciyle 5 Kasım’ı bekleyen donanım dünyası şu günlerde ilk test sonuçlarıyla sabırsızlanıyor.

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65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde

Ryzen 5 5600X listenin en tepesinde

Passmark’ın tek çekirdek testi sayfası dikkat çeken yeni bir üyeyle gündeme geldi. Güncellenen yeni sıralamaya göre AMD’nin 6/12 Ryzen 5 5600X işlemcisi tek çekirdek sayfasında ilk sıradan yerini almış.

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Üstelik konumunu ufak bir payla değil, Intel’in en hızlı oyun işlemcisi Core i9-10900K’ya %10’luk kılçıksız bir fark elde eden Zen 3 mimarili yonga Ryzen 5000’e dair beklentileri daha da üst seviyelere çıkarttı.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 5900X, GeekBench’te Core i9-10900K’nın %17 önünde"

Ryzen 5 3600 XT’ye göre kıyaslamak gerekirse Zen 3- Zen 2 geçişi %23’lük iyileşme getirdiği görülüyor. Intel’in önümüzdeki yılın mart ayında tanıtması beklenen Rocket Lake işlemcilerine kadar AMD üsküdarı geçeceğe benziyor.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5-5600x-claims-the-top-score-in-passmark-single-thread-benchmark

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