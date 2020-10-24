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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 5 5600X Passmark’ta en yüksek tek çekirdek skorunu aldı

    Zen mimarisinin ilk halinden bu yana oldukça büyük gelişme sunan AMD Intel’in yıllardır elinde tuttuğu avantajını da ele geçirdi. Uygun fiyatlı yonga listenin başında.
    13 sa.
    1,7b
    1
    45
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    6

    Ryzen 5 5600X Passmark’ta en yüksek tek çekirdek skorunu aldı
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    Ryzen 5000 tanıtımı bir hayli  heyecanlı geçti. Yaklaşık 2 haftadır tanıtımda verilen rakamların sevinciyle 5 Kasım’ı bekleyen donanım dünyası şu günlerde ilk test sonuçlarıyla sabırsızlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde

    Ryzen 5 5600X listenin en tepesinde

    Passmark’ın tek çekirdek testi sayfası dikkat çeken yeni bir üyeyle gündeme geldi. Güncellenen yeni sıralamaya göre AMD’nin 6/12 Ryzen 5 5600X işlemcisi tek çekirdek sayfasında ilk sıradan yerini almış.

    Ryzen 5 5600X Passmark’ta en yüksek tek çekirdek skorunu aldı
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    Üstelik konumunu ufak bir payla değil, Intel’in en hızlı oyun işlemcisi Core i9-10900K’ya %10’luk kılçıksız bir fark elde eden Zen 3 mimarili yonga Ryzen 5000’e dair beklentileri daha da üst seviyelere çıkarttı.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 5900X, GeekBench’te Core i9-10900K’nın %17 önünde"

    Ryzen 5 3600 XT’ye göre kıyaslamak gerekirse Zen 3- Zen 2 geçişi %23’lük iyileşme getirdiği görülüyor. Intel’in önümüzdeki yılın mart ayında tanıtması beklenen Rocket Lake işlemcilerine kadar AMD üsküdarı geçeceğe benziyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5-5600x-claims-the-top-score-in-passmark-single-thread-benchmark Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
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    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH | equ* (Murat Öztürk) 12 sa. en beğenilen
    Intel fanboylarının algı oyunu 549Dolarlık işlemciye 300Dolarlık işlemciyle %10 fark koyuyor ama amd zam yapdııııı ühüğğğ ühüğğğ
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Hacishakir 12 sa. yeni yorumcu
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    Rahmetli iyiydi
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    jem991 (Adnan Balcı) 11 sa. clarq26
    1 ay önce bile almış olsan insan gider 3600x alır niye Intel şimdi mis gibi 3600x i satar 5600x alırdın soket te değişmedi
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Gardiyan- (Ö. G.) 6 sa.
    Umarım r5 5600 çıkması çok gecikmez. Sabırsızlıkla bekliyorum bir tek sistemde eksik işlemci kaldı.
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    onrerol (onur erol) 8 sa.
    piyasadaki butun b450m anakartlara 5000 serisi destegi geliyor mu? gigabyte s2h var bende gelecekse belki upgrade ederiz 5600 e.
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 8 sa.


    Sürpriz sonlu
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    Uzkdur (xxxxx xxxx) 9 sa.
    İşin garip tarafı siralamada başka AMD işlemci yok. 1-2 AMD işlemci görecek kadar uzun olsaydı liste de kıyas yapabilseydik. AMD işlemcinin olmadığı bir listede yeni işlemcinin en tepede olması bence iyi bir gelişme.
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    -dehşet- (can ) 10 sa.
    İşlemcinin frekansını bilseydik daha sağlıklı yorum yapabilirdik.
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    -Batarang- 10 sa.
    İntel bu saatten sonra gitsin AMD'nin ayakkabılarını silsin.😎



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    LGatakan (Atakan ) 10 sa.
    Sırf oyun amaçlı Ryzen 5900x düşünüyordum, olmazsa 5800x diyordum.

    Tek çekirdekte 5600x, i7 10700k benzeri bir performans verirse aslında hiç düşünmeye gerek yok...


    5 Kasım hemen gelsin!
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    lMajesty (hüseyin akman) 10 sa.
    10900k yı kim 3.7 ghz de kullanıyor ne biçim test kıyaslama bu
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 10 sa. lMajesty
    O base clocku, işlemci adlarında yazar Passmark'ta. Yani o frekansta çalıştığından değil.
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    VS18 (Osman Cengeri) 10 sa. lMajesty
    Hocam bu haberlere çok itibar etmemek lazım , gerçek kullancı testlerini görmeden emin olunmuyor zaten
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    001ATB (Ahmet ) 10 sa.
    Ryzen 5000 serisine direkt geçiş yapacağım dolar yükselmeden çıktığı gibi almakta fayda var.
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    dodofran 10 sa. (düzenlendi)
    ama intel tek çekirdekt...
    bi dakka lan? ne kaldı geriye
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    1710 kez okundu.
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    amd ryzen 5 5600x, amd ryzen 5000 ve
    3 etiket daha amd zen 3 core i9-10900K Donanım
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