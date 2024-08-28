AMD Radeon RX 8000 serisinin yeni özellikleri sızdırıldı

AMD Radeon RX 8000 serisinin bellek özellikleri sızdırıldı
Son sızıntıya göre RDNA 4 GPU'ların 20, 19 ve 18Gbps hızlarında 256-bit ve 192-bit bellek veri yoluna sahip olacağı belirtiliyor. Burada üç hızdan bahsedildiği için farklı yapılandırmalar görmemiz muhtemel. Şimdilik yeni GPU'ların Navi 48 "GFX1201" ve Navi 44 "GFX1200" olmak üzere iki çip içermesi bekleniyor.
Tahminlere göre Navi 48 GPU, iki RDNA 4 serisinin en üst modeli olacak ve muhtemelen 256 bit ve 192 bit veri yolu arayüzü ile geliyor. Navi 44 çipi ise 128 bit veri yolu arayüzü ile karşımıza çıkacak. Bellek özelliklerine gelince, 256-bit modellerin 18 ve 20 Gbps modülleri kullandığı söyleniyor. Bu da üst sürümde 640 GB/s, orta sürümde 576 GB/s, alt sürümde ise 456 GB/s bant genişliği bant genişliği ile sonuçlanacak.
Diğer tarafta AMD Radeon RX 8000 "RDNA 4" GPU'ları yakın zamanda görüldüğü gibi 16 GB belleğe sahip olması bekleniyor. 16 GB modeller 256 bit veri yolu, 12GB sürümler ise 192 bit veri yolu eşleşecek.
- Radeon RX 8000 (Navi 48): 256 bit / 20 Gbps / 640 GB/sn
- Radeon RX 8000 (Navi 48): 256 bit / 18 Gbps / 576 GB/sn
- Radeon RX 8000 (Navi 48): 192 bit / 19 Gbps / 456 GB/sn
- Radeon RX 8000 (Navi 44): 128 bit / 18 Gbps / 288 GB/sn
Radeon RX 8000 ekran kartlarının amiral gemisi RTX 50 "Blackwell" serisine yanıt olmacağını hatırlatalım. Bunun yerine orta ve giriş segmentini hedeflemesi bekleniyor. Bu yüzden şimdilik GDDR7 yerine GDDR6'nın kullanıldığını görmemizin bir nedeni bu olabilir. Yeni nesil GPU'ların CES 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.