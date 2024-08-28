AMD Radeon RX 8000 serisinin yeni özellikleri sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör AMD, yeni nesil ekran kartlarında kullanacağı RDNA4 mimarisiyle birlikte RDNA3 grafik mimarisini terk etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda yakın tarihte RX 8800 XT modelinin özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde de AMD Radeon RX 8000 serisine ait dört farklı GPU modeli ortaya çıktı.

AMD Radeon RX 8000 serisinin bellek özellikleri sızdırıldı

Son sızıntıya göre RDNA 4 GPU'ların 20, 19 ve 18Gbps hızlarında 256-bit ve 192-bit bellek veri yoluna sahip olacağı belirtiliyor. Burada üç hızdan bahsedildiği için farklı yapılandırmalar görmemiz muhtemel. Şimdilik yeni GPU'ların Navi 48 "GFX1201" ve Navi 44 "GFX1200" olmak üzere iki çip içermesi bekleniyor.

Tahminlere göre Navi 48 GPU, iki RDNA 4 serisinin en üst modeli olacak ve muhtemelen 256 bit ve 192 bit veri yolu arayüzü ile geliyor. Navi 44 çipi ise 128 bit veri yolu arayüzü ile karşımıza çıkacak. Bellek özelliklerine gelince, 256-bit modellerin 18 ve 20 Gbps modülleri kullandığı söyleniyor. Bu da üst sürümde 640 GB/s, orta sürümde 576 GB/s, alt sürümde ise 456 GB/s bant genişliği bant genişliği ile sonuçlanacak.

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Diğer tarafta AMD Radeon RX 8000 "RDNA 4" GPU'ları yakın zamanda görüldüğü gibi 16 GB belleğe sahip olması bekleniyor. 16 GB modeller 256 bit veri yolu, 12GB sürümler ise 192 bit veri yolu eşleşecek.

Radeon RX 8000 (Navi 48): 256 bit / 20 Gbps / 640 GB/sn

256 bit / 20 Gbps / 640 GB/sn Radeon RX 8000 (Navi 48): 256 bit / 18 Gbps / 576 GB/sn

256 bit / 18 Gbps / 576 GB/sn Radeon RX 8000 (Navi 48): 192 bit / 19 Gbps / 456 GB/sn

192 bit / 19 Gbps / 456 GB/sn Radeon RX 8000 (Navi 44): 128 bit / 18 Gbps / 288 GB/sn

Radeon RX 8000 ekran kartlarının amiral gemisi RTX 50 "Blackwell" serisine yanıt olmacağını hatırlatalım. Bunun yerine orta ve giriş segmentini hedeflemesi bekleniyor. Bu yüzden şimdilik GDDR7 yerine GDDR6'nın kullanıldığını görmemizin bir nedeni bu olabilir. Yeni nesil GPU'ların CES 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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AMD Radeon RX 8000 serisinin yeni özellikleri sızdırıldı