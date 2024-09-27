AMD Ryzen 5 9600X3D geliyor: Yeni F/P kralı olabilir

AMD Ryzen 5 9600X3D geliyor: Yeni F/P lideri olabilir
Kaçıranlar için Ryzen 9000X3D serisinin, önceki Zen 4 işlemcilerinde olduğu gibi büyük bir önbellek kapasitesi sunması bekleniyor. Bu işlemciler, AMD'nin Zen 5 mimarisi ile donatılacak ve özellikle oyunlarda en yüksek performansı hedefleyecek. Daha önceki raporlarda ise, şirketin 8 çekirdekli Ryzen 7 9800X3 daha yüksek performans arayan kullanıcılar için 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modelleri üzerinde çalıştığı paylaşılmıştı.
Şimdi yeni bir sızıntıda, şirketin Ryzen 5 7600X3D'nin halefi olacak Ryzen 5 9600X3D modeli ortaya çıktı. Buna göre giriş seviyesini hedefleyen işlemci, CCD başına 32MB (32MB L3) + 64MP 3D V-Cache (96MB) + 6MB L2 + 480KB L1 olmak üzere toplam 102,5MB önbelleğe ve 6 çekirdeğe sahip olacak. Kısaca Ryzen 7 9800X3D'nin kırpılmış bir sürümü olacak diyebiliriz.
- Ryzen 9 9950X3D - CCD başına 32MB (64MB L3) + 64MP 3D V-Cache (128MB) + 16MB L2 + 1MB L1 = 145MB
- Ryzen 9 9900X3D - CCD başına 32MB (64MB L3) + 64MP 3D V-Cache (128MB) + 12MB L2 + 768 KB L1 = 140,8MB
- Ryzen 7 9800X3D - CCD başına 32MB (32MB L3) + 64MP 3D V-Cache (96MB) + 8MB L2 + 512KB L1 = 104,5MB
- Ryzen 5 9600X3D - CCD başına 32MB (32MB L3) + 64MP 3D V-Cache (96MB) + 6MB L2 + 480KB L1 = 102,5MB
Karşılaştırmak adına, yakın tarihte 299 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkan Ryzen 5 7600X3D, 64MB L3 + 32MB ile toplam 96MB önbelleğe sahip. Ryzen 5 9600X3D'nin ise benzer fiyat aralığında küresel çapta vitrine çıkması bekleniyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ryzen 9000X3D serisinin en erken Ekim ayının sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. Bu yeni işlemciler Intel'in aynı dönemde piyasaya sürmeyi planladığı Arrow Lake "Core Ultra 200" serisine karşı güçlü bir rakip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu