AMD Ryzen 5 9600X3D geliyor: Yeni F/P kralı olabilir

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Tam Boyutta Gör Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler ile dikkatleri üzerine toplayan AMD, serinin 3D V-Cache modelleri için hazırlıklara başladı. Hatırlayanlar olacaktır, Ryzen 7 9800X3D modelinin ekim ayının sonunda, Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinin ise 2025'in başında tanıtılacağından bahsetmiştik. Şimdi de 5600X3D ve 7600X3D'nin halefi olacak Ryzen 5 9600X3D ortaya çıktı.

AMD Ryzen 5 9600X3D geliyor: Yeni F/P lideri olabilir

Kaçıranlar için Ryzen 9000X3D serisinin, önceki Zen 4 işlemcilerinde olduğu gibi büyük bir önbellek kapasitesi sunması bekleniyor. Bu işlemciler, AMD'nin Zen 5 mimarisi ile donatılacak ve özellikle oyunlarda en yüksek performansı hedefleyecek. Daha önceki raporlarda ise, şirketin 8 çekirdekli Ryzen 7 9800X3 daha yüksek performans arayan kullanıcılar için 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modelleri üzerinde çalıştığı paylaşılmıştı.

Merakla beklenen AMD Ryzen 9000X3D işlemciler için tarih verildi 1 gün önce eklendi

Şimdi yeni bir sızıntıda, şirketin Ryzen 5 7600X3D'nin halefi olacak Ryzen 5 9600X3D modeli ortaya çıktı. Buna göre giriş seviyesini hedefleyen işlemci, CCD başına 32MB (32MB L3) + 64MP 3D V-Cache (96MB) + 6MB L2 + 480KB L1 olmak üzere toplam 102,5MB önbelleğe ve 6 çekirdeğe sahip olacak. Kısaca Ryzen 7 9800X3D'nin kırpılmış bir sürümü olacak diyebiliriz.

Ryzen 9 9950X3D - CCD başına 32MB (64MB L3) + 64MP 3D V-Cache (128MB) + 16MB L2 + 1MB L1 = 145MB

Ryzen 9 9900X3D - CCD başına 32MB (64MB L3) + 64MP 3D V-Cache (128MB) + 12MB L2 + 768 KB L1 = 140,8MB

Ryzen 7 9800X3D - CCD başına 32MB (32MB L3) + 64MP 3D V-Cache (96MB) + 8MB L2 + 512KB L1 = 104,5MB

Ryzen 5 9600X3D - CCD başına 32MB (32MB L3) + 64MP 3D V-Cache (96MB) + 6MB L2 + 480KB L1 = 102,5MB

Karşılaştırmak adına, yakın tarihte 299 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkan Ryzen 5 7600X3D, 64MB L3 + 32MB ile toplam 96MB önbelleğe sahip. Ryzen 5 9600X3D'nin ise benzer fiyat aralığında küresel çapta vitrine çıkması bekleniyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ryzen 9000X3D serisinin en erken Ekim ayının sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. Bu yeni işlemciler Intel'in aynı dönemde piyasaya sürmeyi planladığı Arrow Lake "Core Ultra 200" serisine karşı güçlü bir rakip olacak.

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AMD Ryzen 5 9600X3D geliyor: Yeni F/P kralı olabilir