AMD Ryzen 5000 adlandırmasını doğruladı

Donanımseverlerin aylardır sabırsızlıkla beklediği tanıtıma saatler kaldı. Firmanın açtığı canlı yayın ön izlemesi yeni adlandırmayı gün yüzüne çıkardı.
AMD 4000'i atlayacak
AMD’nin resmi Youtube hesabı üzerinde oluşturduğu canlı yayın başlığına göre yeni yongalar Ryzen 5000 ailesi olarak adlandırılacak. Böylelikle firma 4000 adlandırmasını atlayacağını doğrulamış oldu.
Ayrıca Bkz. "Intel Fab 42’de 10 nm için üretime hazır"
Diğer taraftan kırmızı ekibin bugün 5600X, 5800X, 5900X ve 5950X yongalarını bugün tanıtması bekleniyor. Modellerden 5800X ve 5900X ikilisinin bu ay satışa sunulması beklenirken 6/12 Ryzen 5 5600X’in yanı sıra 16/32 Ryzen 9 5950X’in önümüzdeki aralık ayında kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.
https://videocardz.com/newz/amd-confirms-to-skip-4000-series-zen3-cpus-are-called-ryzen-5000 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
"5000 Masaüstü" çıkacak ve aynı mimari ile "5000 Mobil" çıkacak. Güzel ve sade oldu.