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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 5000 adlandırmasını doğruladı

    Yeni nesil Ryzen işlemcilerinin duyurulmasına saatler kala açılan canlı yayın başlığı AMD’nin tercih edeceği adlandırmayı doğrulamış oldu. Yongalarla birlikte 4000 atlanmış olacak.
    2 hf.
    2,4b
    1
    11
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen 5000 adlandırmasını doğruladı
    Tam Boyutta Gör

    Donanımseverlerin aylardır sabırsızlıkla beklediği tanıtıma saatler kaldı. Firmanın açtığı canlı yayın ön izlemesi yeni adlandırmayı gün yüzüne çıkardı.

    AMD 4000'i atlayacak

    AMD’nin resmi Youtube hesabı üzerinde oluşturduğu canlı yayın başlığına göre yeni yongalar Ryzen 5000 ailesi olarak adlandırılacak. Böylelikle firma 4000 adlandırmasını atlayacağını doğrulamış oldu.

    Ayrıca Bkz. "Intel Fab 42’de 10 nm için üretime hazır"

    Diğer taraftan kırmızı ekibin bugün 5600X, 5800X, 5900X ve 5950X yongalarını bugün tanıtması bekleniyor. Modellerden 5800X ve 5900X ikilisinin bu ay satışa sunulması beklenirken 6/12 Ryzen 5 5600X’in yanı sıra 16/32 Ryzen 9 5950X’in önümüzdeki aralık ayında kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-confirms-to-skip-4000-series-zen3-cpus-are-called-ryzen-5000 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    41 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    raxetul (Emrah Urhan) 2 hf. en beğenilen
    Mevcut masaüstünde 3000 serisi ile aynı mimaride 4000 mobil ve falanı filanı çıkartınca karıştı tabi kafalar.

    "5000 Masaüstü" çıkacak ve aynı mimari ile "5000 Mobil" çıkacak. Güzel ve sade oldu.
    Mevcut masaüstünde 3000 serisi ile aynı mimaride 4000 mobil ve falanı filanı çıkartınca karıştı tabi kafalar. "5000 Masaüstü" çıkacak ve aynı mimari il...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    xcaka28 (semih küçük) 2 hf.
    5600x çok pahalı 300 dolar trde vergilerle 2750 felan gelir
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    WARTIME 2 hf.
    5800x asiri pahali bence max 399 olmaliydi.449 cok fazla olmus.
    Yanıtla +1
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    seko.tr (serkan aydoğan) 2 hf.
    Etkinlik başlamadı mı? Niye kimse yayınlamıyor ? Nvidia etkinliğini eşzamanlı verilmişti.
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 2 hf.
    x370 yonga setli crosshair 6 anakartım bu seriyi desteklesin ötesi lazım değil yeter artık kaç sene oldu :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    raxetul (Emrah Urhan) 2 hf. en beğenilen
    Mevcut masaüstünde 3000 serisi ile aynı mimaride 4000 mobil ve falanı filanı çıkartınca karıştı tabi kafalar.

    "5000 Masaüstü" çıkacak ve aynı mimari ile "5000 Mobil" çıkacak. Güzel ve sade oldu.
    Yanıtla +6
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    V4LKyR 2 hf.
    5950X bassak mı bi tane yoksa 6000 mi beklesek...

    Acaba 6000 serisi ne zaman çıkar... Herhalde 2022?
    3 Yanıt Yanıtla
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    6s 2 hf. V4LKyR
    Elimde ne ddr4 ne de am4 kart var, durum böyleyse her iki bileşenin de son deminde yatırım yapmak bana mantıklı gelmiyor. 2022 ikinci, üçüncü çeyrekten önce ihtiyacınız yoksa beklenebilir.
    Yanıtla +1
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    BekirTemel (Bekir ) 2 hf. V4LKyR
    ddr 5 bekle hocam, kararsızsan demek ki elinde yeterli bir sistem var, 1.5-2 senen var ise, çok düşünme
    Yanıtla +2
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    fhrstw 2 hf. V4LKyR
    Kişisel fikrim beklemek ama ddr5 ve pcie 5.0 ile gelecek sistem ucuz olmayacaktır. Dolar bazında konuşuyorum tl için zaten mb bankası bile doğru öngörüde bulunamıyor benim ne haddime. Neyse eğer 4/8 6/12 çekirdek bir sistem ve 1060-1070 tarzı bir kartınız varsa bekleyin derim. Çünkü kolay pc toplanmıyor insan alırken en iyisini almak istiyor. Köşeye dolar euro altın atarsanız; Fiyatlar çok tuzlu olsa bile dolar euro bazında ucuzlayacağı için pek bir kaybınız olmaz. Ama devlet baba %50 gümrük vergisi koyar onuda hesaba katmak lazım. Sonra sövmeyin bana
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    6s 2 hf. (düzenlendi)
    Resmileştiği için söylemek mümkün: Amd 5000 serisi ile bir dönem daha ddr4'de kalacak, 5000 serisi zen 3 kullanacak gibi sızan haberlerin mantığı şimdi oturmuş oldu. Bir aksama olmadan normalde 4000 olacak seri 5000 olacağı için, ddr5 ve zen 4 doğal olarak 6000'e kalmış olacak.
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