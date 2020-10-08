AMD Ryzen 5000 adlandırmasını doğruladı

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Donanımseverlerin aylardır sabırsızlıkla beklediği tanıtıma saatler kaldı. Firmanın açtığı canlı yayın ön izlemesi yeni adlandırmayı gün yüzüne çıkardı.

AMD 4000'i atlayacak

AMD’nin resmi Youtube hesabı üzerinde oluşturduğu canlı yayın başlığına göre yeni yongalar Ryzen 5000 ailesi olarak adlandırılacak. Böylelikle firma 4000 adlandırmasını atlayacağını doğrulamış oldu.

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Diğer taraftan kırmızı ekibin bugün 5600X, 5800X, 5900X ve 5950X yongalarını bugün tanıtması bekleniyor. Modellerden 5800X ve 5900X ikilisinin bu ay satışa sunulması beklenirken 6/12 Ryzen 5 5600X’in yanı sıra 16/32 Ryzen 9 5950X’in önümüzdeki aralık ayında kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.

https://videocardz.com/newz/amd-confirms-to-skip-4000-series-zen3-cpus-are-called-ryzen-5000

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