AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi

AMD Ryzen 5000 işlemcilerini hali hazırda satışa sunmuş durumda. Buna karşın kullanıcılar firmadan uygun fiyattan kompakt sistem kurabilecekleri APU’lar bekliyor.
Erken mühendislik örneği Ryzen 7 5700G satışta
Şimdiye kadar paylaşılanlara göre Ryzen 5000G APU’ları OEM üreticilere has tutulacak. Buna karşın bir eBay satıcısı erken mühendislik örneği Ryzen 7 5700G’yi 500 dolardan satışa sunmuş durumda.İlginizi Çekebilir Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor
AMD OPN koduna göre 1 ay önce test sonuçları sızan modelle eşleşen satıştaki yonga 8 çekirdek 16 izlekli yapıda. Zen 3 mimarili APU’nun 4.45 GHz’e ulaşabildiği belirtilirken müşteriler yongayı daha yüksek frekanslara çekmeyi başarmış.
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Bununla birlikte henüz erken mühendislik aşamasında olduğu için Ryzen 7 5700G’nin Vega iGPU’su sürücü eksikliği nedeniyle kullanılamıyor.
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