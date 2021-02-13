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    AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi

    Zen 3 mimarili APU’lar son kullanıcıya perakende satılmayacak olsa da erken mühendislik örneği yongalar eBay’de satışa sunulmuş durumda. Ryzen 7 5700G’nin test sonuçları paylaşıldı.
    13 Şubat 2021, 23:00 (4 gün)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi
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    AMD Ryzen 5000 işlemcilerini hali hazırda satışa sunmuş durumda. Buna karşın kullanıcılar firmadan uygun fiyattan kompakt sistem kurabilecekleri APU’lar bekliyor.

    Erken mühendislik örneği Ryzen 7 5700G satışta

    Şimdiye kadar paylaşılanlara göre Ryzen 5000G APU’ları OEM üreticilere has tutulacak. Buna karşın bir eBay satıcısı erken mühendislik örneği Ryzen 7 5700G’yi 500 dolardan satışa sunmuş durumda.

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    AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi
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    AMD OPN koduna göre 1 ay önce test sonuçları sızan modelle eşleşen satıştaki yonga 8 çekirdek 16 izlekli yapıda. Zen 3 mimarili APU’nun 4.45 GHz’e ulaşabildiği belirtilirken müşteriler yongayı daha yüksek frekanslara çekmeyi başarmış.

    Ayrıca Bkz. "4.75 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 5750G ortaya çıktı"

    Bununla birlikte henüz erken mühendislik aşamasında olduğu için Ryzen 7 5700G’nin Vega iGPU’su sürücü eksikliği nedeniyle kullanılamıyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-5700g-cezanne-am4-desktop-engineering-sample-appears-on-ebay Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    197140emir (Dr Sherlock ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Parası olmayanların gözü yaşlı
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    A azizfikri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    500 birim ilginç.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    500 dolar mi yok ebesinin nikahı..
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