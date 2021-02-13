AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi

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AMD Ryzen 5000 işlemcilerini hali hazırda satışa sunmuş durumda. Buna karşın kullanıcılar firmadan uygun fiyattan kompakt sistem kurabilecekleri APU’lar bekliyor.

Erken mühendislik örneği Ryzen 7 5700G satışta

Şimdiye kadar paylaşılanlara göre Ryzen 5000G APU’ları OEM üreticilere has tutulacak. Buna karşın bir eBay satıcısı erken mühendislik örneği Ryzen 7 5700G’yi 500 dolardan satışa sunmuş durumda.

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AMD OPN koduna göre 1 ay önce test sonuçları sızan modelle eşleşen satıştaki yonga 8 çekirdek 16 izlekli yapıda. Zen 3 mimarili APU’nun 4.45 GHz’e ulaşabildiği belirtilirken müşteriler yongayı daha yüksek frekanslara çekmeyi başarmış.

Ayrıca Bkz. "4.75 GHz’e ulaşabilen Ryzen 7 5750G ortaya çıktı"

Bununla birlikte henüz erken mühendislik aşamasında olduğu için Ryzen 7 5700G’nin Vega iGPU’su sürücü eksikliği nedeniyle kullanılamıyor.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7-5700g-cezanne-am4-desktop-engineering-sample-appears-on-ebay

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