AMD’de farklı renk dönemi: Yeni nesil işlemciler turuncu, eskiler gri!

AMD, belirsizliği azaltmak ve CPU numaralandırmasına daha fazla bilgi yerleştirmek için geçen yıl dizüstü bilgisayar işlemcileri için yeni bir isimlendirme şeması yayınladı. Bu hamle kafa karışıklığını gidermek için yapılsa da tam tersiyle sonuçlanmıştı. Şimdi ise AMD, önceki hamlesinin üstüne farklı renkli çıkartmalar ile karışıklığı gidermeye çalışıyor. AMD dizüstü alırken etikete dikkat AMD’nin yeni Ryzen 7000 mobil serisi adeta İstanbul gibi; Kültür açısından zengin. Böyle diyoruz zira bu serisinin içerisinde Zen 2, Zen 3, Zen 4, RDNA 2, RDNA 3 ve Vega mimarilerinin olduğu işlemciler yer alıyor. Hepsi aynı Ryzen 7000 mobil markası altında olduğu için kullanıcıların neyi aldığına dikkat etmesi oldukça önemli. Şirket şimdi, genel kullanıcının tercihini kolaylaştırmak için yeni bir kılavuzu kullanıma alıyor. AMD’nin Ryzen 7000 mobil serisi dizüstü bilgisayarlarında iki farklı etiket yer alacak: Turuncu ve Gri. Turuncu etikete sahip olan dizüstü bilgisayarlar Zen 4 mimarisine (Ryzen 7040/7045 serisi) dayalı olacak. Eski gri etikete sahip olanlar ise Zen 2 veya Zen 3 APU'lar (Ryzen 7020, 7030 ve 7035 serisi) için geçerli olacaktır [bkzdh=162232] AMD’nin isimlendirmesi Ryzen 7000 mobil serisinin isimlendirmesinde her basamağın ayrı bir önemi ve anlamı bulunuyor. İlk rakam işlemcinin piyasaya sürülme yılını temsil ediyor dolayısıyla mimarisi ne olursa olsun 2023 yılında çıkan bir işlemci 7XXX şeklinde olacak. CPU neslini merak edenler ise üçüncü rakama bakmak zorunda: 7X4X işlemciler Zen 4'tür, 7X3X Zen 3'ü temsil eder vb. İkinci basamak işlemcinin ürün sınıfını gösterecek. Buradaki rakam ne kadar yüksekse o kadar iyi. Son rakam ise işlemcinin segmentindeki üst seviye mi yoksa temel model mi olduğunu gösterecek: Sonu 5 ile bitiyorsa en güçlü, 0 ile bitiyorsa segmentin temel modeli.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı