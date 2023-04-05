AMD’de farklı renk dönemi: Yeni nesil işlemciler turuncu, eskiler gri!

AMD, yeni nesil işlemcilerle hiç olmadığı kadar Intel’e karşı güçlü bir konumda fakat firmanın isimlendirme konusu hayli kafa karıştırıcı. AMD ise bu sorunu çözmek için farklı renkler öneriyor.