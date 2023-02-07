AMD Ryzen 7 7840HS test edildi: Dizüstü pazarında rekabet artıyor

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerini piyasaya süren AMD, odağını CES 2023 Fuarı'nda tanıtılan ''Phoenix" serisi dizüstü işlemcilere çevirmiş durumda. Bu bağlamda Zen 4 mimarisi ve RDNA 3 entegre grafiklerini temel alacak yeni işlemci ailesi, Ryzen 5 7640HS, Ryzen 7 7840HS ve Ryzen 9 7940HS modellerinden oluşacak. Bugün, söz konusu işlemciler arasından 45W TDP, 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı Ryzen 7 7840HS, benchmark testlerinde görüntülendi.

AMD Ryzen 7 7840HS neler sunuyor?

Paylaşılan görüntülere göre Ryzen 7 7840HS, Cinebench R23 platformunda 16.854 çoklu çekirdek skoruna ulaşmayı başarıyor. Bu skorun, sekiz çekirdek ve nispeten kısıtlı 45W güç bütçesi olan bir işlemci için oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Zira aşağıda da görülebildiği gibi yeni işlemci, 14 çekirdekli Intel i9-12900H modelini ufak bir farkla geride bırakıyor.

Sızdırılan görüntülerde Ryzen 7 7840HS'nin tek çekirdek skoru yer almıyor. Ancak çoklu çekirdek oranından geriye doğru hesapladığımızda, 1589 civarında bir skora ulaşıyoruz. Bu gerçekten kötü bir sonuç değil ancak işlemciden beklediğimizden oldukça düşük. Zira sızıntı kaynağı da, tek çekirdek skorlarının 1800 civarında olması gerektiğini söylüyor.

AMD ''Phoenix" serisi APU'lar, sekiz güçlü Zen 4 CPU çekirdeği ve altı RDNA 3 çalışma grubu işlemcisinin yanı sıra özellikle yapay zeka operasyonları için tasarlanmış özel bir "XDNA" bilgi işlem hızlandırıcısı ile piyasaya sürülecek. Bu gelişme akıllı telefon işlemcilerinde yaygın olsa da, x86-64 pazarında türünün ilk örneği olacak.

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Tam Boyutta Gör AMD Phoenix" serisi işlemcilerden güç alan dizüstü modellerin Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu nedenle sızdıırlan ve nihai sonuçlar arasında farklar yaşanabileceğini unutmamak gerek.

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