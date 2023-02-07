AMD Ryzen 7 7840HS test edildi: Dizüstü pazarında rekabet artıyor

Paylaşılan görüntülere göre Ryzen 7 7840HS, Cinebench R23 platformunda 16.854 çoklu çekirdek skoruna ulaşmayı başarıyor. Bu skorun, sekiz çekirdek ve nispeten kısıtlı 45W güç bütçesi olan bir işlemci için oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Zira aşağıda da görülebildiği gibi yeni işlemci, 14 çekirdekli Intel i9-12900H modelini ufak bir farkla geride bırakıyor.
AMD ''Phoenix" serisi APU'lar, sekiz güçlü Zen 4 CPU çekirdeği ve altı RDNA 3 çalışma grubu işlemcisinin yanı sıra özellikle yapay zeka operasyonları için tasarlanmış özel bir "XDNA" bilgi işlem hızlandırıcısı ile piyasaya sürülecek. Bu gelişme akıllı telefon işlemcilerinde yaygın olsa da, x86-64 pazarında türünün ilk örneği olacak.
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?