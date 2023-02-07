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    AMD Ryzen 7 7840HS test edildi: Dizüstü pazarında rekabet artıyor

    AMD tarafından önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek ''Phoenix" serisi dizüstü işlemcilerden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün AMD Ryzen 7 7840HS, Cinebench'te görüntülendi.
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    AMD Ryzen 7 7840HS test edildi: Dizüstü pazarında rekabet artıyor Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemcilerini piyasaya süren AMD, odağını CES 2023 Fuarı'nda tanıtılan ''Phoenix" serisi dizüstü işlemcilere çevirmiş durumda. Bu bağlamda Zen 4 mimarisi ve RDNA 3 entegre grafiklerini temel alacak yeni işlemci ailesi, Ryzen 5 7640HS, Ryzen 7 7840HS ve Ryzen 9 7940HS modellerinden oluşacak. Bugün, söz konusu işlemciler arasından 45W TDP8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı Ryzen 7 7840HS, benchmark testlerinde görüntülendi. 

    AMD Ryzen 7 7840HS neler sunuyor?

    Paylaşılan görüntülere göre Ryzen 7 7840HS, Cinebench R23 platformunda 16.854 çoklu çekirdek skoruna ulaşmayı başarıyor. Bu skorun, sekiz çekirdek ve nispeten kısıtlı 45W güç bütçesi olan bir işlemci için oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Zira aşağıda da görülebildiği gibi yeni işlemci, 14 çekirdekli Intel i9-12900H modelini ufak bir farkla geride bırakıyor.

    AMD Ryzen 7 7840HS test edildi: Dizüstü pazarında rekabet artıyor
    Sızdırılan görüntülerde Ryzen 7 7840HS'nin tek çekirdek skoru yer almıyor. Ancak çoklu çekirdek oranından geriye doğru hesapladığımızda, 1589 civarında bir skora ulaşıyoruz. Bu gerçekten kötü bir sonuç değil ancak işlemciden beklediğimizden oldukça düşük. Zira sızıntı kaynağı da, tek çekirdek skorlarının 1800 civarında olması gerektiğini söylüyor.

    AMD ''Phoenix" serisi APU'lar, sekiz güçlü Zen 4 CPU çekirdeği ve altı RDNA 3 çalışma grubu işlemcisinin yanı sıra özellikle yapay zeka operasyonları için tasarlanmış özel bir "XDNA" bilgi işlem hızlandırıcısı ile piyasaya sürülecek. Bu gelişme akıllı telefon işlemcilerinde yaygın olsa da, x86-64 pazarında türünün ilk örneği olacak.

    AMD Ryzen 7 7840HS test edildi: Dizüstü pazarında rekabet artıyor Tam Boyutta Gör
    AMD Phoenix" serisi işlemcilerden güç alan dizüstü modellerin Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu nedenle sızdıırlan ve nihai sonuçlar arasında farklar yaşanabileceğini unutmamak gerek. 
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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    yün kaban tüylenir mi video izlerken donma sorunu degeme ne demek excel içerir formülü çamaşır makinesi sıcak suya bağlanır mı

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