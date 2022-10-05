Ryzen 7000 işlemciler Linux’ta daha hızlı çalışıyor: Peki ama nasıl?

Tam Boyutta Gör AMD’nin yeni piyasaya giren Ryzen 7000 işlemcileri hakkında garip bir rapor kısa bir süre önce ortaya çıktı. Phoronix’in hazırladığı rapora göre Ryzen 7000 işlemciler, Linux 6.0 sürümünde daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Olayın garip tarafı ise bunun nedeninin henüz belirlenememiş olması.

Linux'ta güvenlik önlemleri kapatılınca Ryzen 7000 hızlanıyor

Aktarılanlara göre Ryzen 7000 işlemciler Linux 6.0 sürümünde bazı güvenlik önlemleri devre dışı bırakıldığı zaman daha hızlı çalışıyor. AMD’nin Zen 4 mimarisinde yer alan bu anormalliğin neden olduğu ise henüz bilinmiyor ancak bu güvenlik özelliklerinin Linux’ta kesinlikle aktif olarak tutulması tavsiye ediliyor.

AMD’nin yeni nesil Zen 5 mimarisi ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Linux Kernel 6.0 sürümü Ryzen 7000 için Speculative Store Bypass gibi çeşitli güvenlik önlemlerine sahip durumda. Ayrıca Spectre V4 ile ilgili SSBD ve Spectre V1 ile ilgili SWAPGS önlemleri de yer alıyor. Öte yandan benzer şekilde Spectre V2 ile ilgili de Indirect Branch Predictor Barriers olarak adlandırılan dosyalama önlemleri Linux 6.0’da yer alıyor.

Performansın yükseldiği gibi düştüğü durumlar da var

Tam Boyutta Gör

AMD’nin Zen 4 mimarisiyle birlikte Linux'ta SSB Spectre V1 ve Spectre V2 önlemleri "mitigations=off" komutuyla devre dışı bırakılabiliyor. Bu durumu test eden Phoronix ise şaşırtıcı sonuçları gözler önüne serdi. Ryzen 9 7950X üzerinde çalışan 190 uygulamadan oluşan test sürecinde güvenlik önlemleri devre dışı bırakıldığında işlemcinin yüzde 3 daha hızlı olduğu gözlemlendi. Ancak belirtmek gerekiyor ki bu performans artışı sıradan kullanıcı için pek bir şey ifade etmemekte.

Güvenlik önlemleri kapatıldığında elde edilen performans kazanımlarının daha çok web tarayıcısı tabanlı uygulamalarda görüldüğü belirtiliyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise yüzde 42,6 gibi yüksek bir artış yakalayan Selenium. Öte yandan güvenlik önemlerinin kapandığı durumdan olumsuz etkilenen uygulamalar da mevcut. Bunlar arasında CPU performansında yüzde 26,6'lık düşüş gören Stress-NG en tepede yer alıyor. Ancak genel toplama bakıldığında test edilen çoğu uygulamada performans artışı sağlandığı kaydediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 7000 işlemciler Linux’ta daha hızlı çalışıyor