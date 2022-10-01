Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni kötü amaçlı yazılım Chaos, Windows ve Linux’a yayılmaya devam ediyor

    Chaos adındaki botnet, Windows ve Linux başta olmak üzere birden fazla sistem ve mimari arasında hızla büyüyor. Chaos’un bulaştığı sistemler, kripto madenciliği ve DDos saldırıları için kullanılıyor.
    2

    Yeni kötü amaçlı yazılım Chaos, hızla yayılmaya devam ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Chaos, Go programlama dilinde yazılmış, oldukça benzersiz yeteneklere sahip yeni bir kötü amaçlı yazılım (malware) olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle çok çeşitli cihazlara ve mimarilere bulaşabilen yazılımın hızla büyüdüğü ve yayıldığı gözlemlenmekte.

    Güvenlik şirketi Lumen'in araştırma kolu Black Lotus Labs tarafından keşfedilen ve analiz edilen yeni tehdit hem yazılım hem de donanım cephesinde x86, x86-64, AMD64, MIPS, MIPS64, ARMv5-ARMv8, AArch64 ve PowerPC gibi çok sayıda bilgi işlem platformuna ve mimarisine bulaşabiliyor.

    Chaos’un yayılıması hızlanıyor

    Yeni kötü amaçlı yazılım Chaos, hızla yayılmaya devam ediyor

    Araştırmacılar, Nisan ayında Chaos’un ortaya çıkmaya başladığını ve şu anda virüslü cihazlara ait 111'den fazla benzersiz IP olduğunu söylüyor. Chaos, gerçekten de geleneksel PC işlemcileri de dahil olmak üzere çeşitli bilgi işlem mimarilerinde çalışacak şekilde tasarlanmış gibi görünüyor.

    Yeni kötü amaçlı yazılım Chaos, hızla yayılmaya devam ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Öte yandan yazılım tarafında da Windows, Linux ve FreeBSD üzerinde de çalışabildiği belirtiliyor. Geleneksel fidye yazılımları ve botnet’lerin aksine Chaos, bilinen CVE güvenlik açıklarından ve güvenliği ihlal edilmiş SSH anahtarlarından yararlanarak yayılabiliyor. Dolayısıyla güvenlik yamaları ve güncelleştirmelerini sistemlere uygulamak en büyük koz olarak belirtilebilir.

    Black Lotus, Chaos’un muhtemelen DDoS saldırıları gerçekleştirmek için Linux (i386) sunucularını hedefleyen Kaiji'nin bir versiyonu olduğunu söylüyor. Kötü amaçlı yazılım, yeni güçlü özellikleri ve Linux'a ek olarak Windows ve FreeBSD cihazlarında çalışma yeteneği göz önüne alındığında çok daha gelişmiş durumda. Araştırmalar sonucunda güvenliği ihlal edilmiş IP'ler çoğunlukla Avrupa'da bulunuyor. Kuzey ve Güney Amerika'da ve Asya-Pasifik bölgesinde daha küçük enfeksiyon yaşandığı belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

    Profil resmi
    Sarı Mucit 3 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 6 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız