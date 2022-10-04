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    AMD’nin yeni nesil Zen 5 mimarisi ortaya çıktı

    Henüz Zen 4 mimarisine sahip işlemcileri yeni yeni görmeye başlamışken bir sonraki işlemci nesli gün yüzüne çıktı. AMD’nin Zen 5 mimarisi HWiNFO’da görüntülendi.
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    AMD’nin yeni nesil Zen 5 mimarisi ortaya çıktı
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    Ryzen 7000 işlemcilerle birlikte yeni nesil Zen 4 işlemcileri bilgisayarlarımıza girmeye başladı. Fakat AMD’nin bir sonraki işlemci mimarisi Zen 5’ten ilk bilgiler de gelmeye devam ediyor. HWiNFO’da görüntülenen Zen 5 mimarisi, almış olduğu erken yazılım desteğiyle dikkat çekiyor.

    AMD'nin Raphael kod adlı ilk Zen 4 işlemci ailesi, Ryzen 7000 serisi olarak tüketicilerin karşısına kısa bir süre önce çıktı. Ryzen 7000 ailesinde şimdilik sadece dört işlemci bulunurken AMD, masaüstü ailesine paralel şekilde Genoa EPYC işlemcilerini ve Phoenix Point / Dragon Range Ryzen mobil işlemcilerini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu işlemci aileleri elbette Zen 4 mimarisinin sonu olmayacak. Firma hali hazırda mevcut Zen 4 mimarisini temel alan özel yongalar ve Zen 4 V-Cache işlemcileri üzerinde çalışıyor.

    AMD’nin yeni nesil Zen 5 mimarisi ortaya çıktı
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    Bunların yanı sıra AMD bir süredir zaten yeni nesil Zen mimarileri üzerinde çalışıyordu. Dolayısıyla bir sonraki nesil olan Zen 5 için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. HWiNFO, şu anda bazı Zen 5 işlemci ailelerine erken destek sunmaya başladı. Ancak işlemcileri yakında görmeyi beklemeyin zira bu destek daha çok AMD mühendislerinin tanılama işlemlerinde kullanılabileceğini gösteriyor.

    AMD Zen 5 çıkış tarihi ve özellikleri

    AMD’nin yeni nesil Zen 5 mimarisi ortaya çıktı
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    • Zen 4 - 5nm (2022)
    • Zen 4 V-Cache - 5nm (2023)
    • Zen 4C - 4nm (2023)
    • Zen 5 - 4nm (2024)
    • Zen 5 V-Cache - 4nm (2024+)
    • Zen 5C - 3nm - (2024+)

    AMD’ye göre Zen 5 mimarisi 2024 yılında çıkışını gerçekleştirecek. Hangi çeyrek dönemde geleceği belirsiz fakat 2 yıllık bir sürenin varlığından söz edilebilir. Zen 5 aynı zamanda 3D V-Cache ve optimize edilmiş Hesaplama Birimi (Compute Unit) ile birlikte gelecek ve 4nm litografisini kullanacak. Zen 5C olarak adlandırılmış ara mimari ise 3nm üretim sürecine geçerek verimlilik noktasında firmayı bir adım daha ileriye taşıyacak. Öte yandan Zen 4 3D V-Cache ve 4nm Zen 4C mimarilerini ise önümüzdeki yıl göreceğiz.

    AMD’nin yeni nesil Zen 5 mimarisi ortaya çıktı
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    AMD’nin açıkladığı bilgilere göre Zen 5 mimarisi performans ve verimliliğe odaklanan tamamen yeni bir mikro mimari ile sıfırdan tasarlanacak. Mimari aynı zamanda yapay zeka ve makine öğrenimi için özel olarak optimize edilecek. Ek olarak Zen 5 mimarisini muhtemelen ilk olarak Ryzen 8000 (Granite Ridge) ailesinde göreceğiz. Ayrıca EPYC Turin (6. nesil) işlemcileri de Zen 5 ile güncellenerek karşımıza çıkacak.

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