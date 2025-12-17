Netflix’ten dev hamle: Yeni FIFA oyunu 2026 yazında geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Netflix, oyun yatırımlarında yeni ve büyük bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Platformun bir sonraki büyük oyunu, FIFA markasını taşıyan yeni bir futbol simülasyonu olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, “önümüzdeki yaz” Netflix Games’e özel olarak çıkması planlanan oyun, turnuvanın küresel heyecanını dijital ortama taşımayı hedefliyor.

Yeni FIFA oyunu geliyor

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre yeniden tasarlanan FIFA futbol oyunu yalnızca Netflix Games üzerinden oynanabilecek. Oyuncular ister tek başına ister çevrim içi modlarda mücadele edebilecek ve oyunu telefonlarını kontrolcü olarak kullanarak televizyon ekranında oynayabilecek. Yapımın geliştirme ve yayın süreci ise Delphi Interactive tarafından üstleniliyor.

Delphi Interactive, “007 First Light” adlı yüksek bütçeli bir James Bond oyununun geliştirme sürecinde de yer almasıyla tanınıyor. Oyun hakkında daha fazla ayrıntı 2026’da paylaşılacak.

Netflix Games Başkanı Alain Tascan, 2026 Dünya Kupası’nın yalnızca sportif değil, aynı zamanda kültürel bir olay olacağına dikkat çekiyor. Tascan’a göre bu proje, taraftarların futbol sevgisini doğrudan salonlarına taşımasını sağlayacak.

FIFA markası, uzun yıllar EA Sports’un futbol oyunlarıyla özdeşleşmişti. Ancak EA, serinin 2023 sürümünden itibaren FIFA adını kullanmayı bıraktı. Netflix için geliştirilen bu yeni oyun, FIFA markasının dijital oyun alanına yeniden dönüşü anlamını da taşıyor. Öte yandan FIFA’nın oyun tarafındaki tek projesi bu değil. Kurum, 2026’da çıkması planlanan ve daha arcade tarzı bir deneyim sunacak olan FIFA Heroes adlı başka bir oyun üzerinde de çalışıyor.

Netflix için dahası da yolda

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino ise Netflix Games ve Delphi Interactive ile yapılan anlaşmayı FIFA’nın oyun alanındaki yenilikçi vizyonu açısından önemli bir dönüm noktası olarak tanımlıyor. Infantino, milyarlarca futbolsevere her yaştan erişmeyi amaçlayan bu projenin, simülasyon oyunlarının klasik tanımını yeniden şekillendireceğini ifade ediyor. Oyunun Netflix aboneleri için ücretsiz sunulacak olması da FIFA açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Netflix, halihazırda oyun tarafına bir anlamda çok büyük de bir yatırım yapıyor. Bilindiği üzere şirket, Warner Bros. Discovery’ye ait bazı varlıkları satın almak için 72 milyar dolarlık bir anlaşmayı kapatmaya çalışıyor. Bu varlıklar arasında, sektörde itibarı yüksek olan video oyun stüdyolarının da bulunduğu belirtiliyor. “Mortal Kombat”, “Batman Arkham” ve “Hogwarts Legacy” gibi büyük markaların geliştiricilerini bünyesinde barındıran bu stüdyolar, Netflix’e yüksek bütçeli ve son derece kârlı oyun pazarına doğrudan giriş imkanı sağlayabilir.

