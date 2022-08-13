AMD, Ryzen 7000 işlemciler için gözünü Gamescom’a dikti

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AMD’nin merakla beklenen Ryzen 7000 serisi işlemcileri ve bunlarla birlikte gelecek olan yeni AM5 soket platformunun tanıtımına çok az bir süre kaldı. İki yıl aradan sonra tekrardan Gamescom’a katılacak olan AMD, etkinlik kapsamında yeni ürünlerinin tanıtımını yapacak.

Bu yıl Gamescom, 23 ve 28 Ağustos tarihleri arasından gerçekleştirilecek. Sizlere daha önce aktardığımız haberlerde AMD’nin 29 Ağustos tarihinde yeni nesil işlemcilerini tanıtacağını aktarmıştık. Muhtemelen Gamescom etkinliği kapsamında bu tarihte lansman düzenlenecek.

Eylül’de satışlar başlayacak

Elimizdeki bilgilere göre AMD, bu ayın sonunda Ryzen 7000 “Rapgael” serisinin tüm özelliklerini ve fiyatlarını açıklayacak. Ayrıca duyuru sonrasında anakart üreticilerin yeni AM5 anakart ürünleri için fiyat açıklamasına izin verilecek. Fakat belirtmek gerekir ki, tanıtım sonrasında Ryzen 7000 işlemcileri hemen sayın alamayacaksınız. Tanıtımdan iki hafta sonra yani 15 Eylül’de ürünler satışa çıkacak.

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AMD kaynaklı sızıntıya dayanarak, Ryzen 7000 ailesinden piyasaya girecek ilk işlemcileri serinin üst modelleri olacak:

AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 5 7600X

AMD, AM5 sokete geçiyor

AMD’nin yeni 600 serisi anakartlarından oluşan ilk dalgası X670E ve X670 yongalı üst seviye modeller olacak. Bunlardan birkaç hafta sonra ise B650E ve B650 orta seviye anakartlar erişilebilir olacak. Bu anakartlar beraberinde yeni AM5 soketini getiriyor, yani yeni nesil AMD işlemciler AM4 anakartlar ile uyumlu olmayacak. Giriş seviyesi Ryzen 7000 işlemciler ve uyumlu anakartlar ise zamanla piyasaya adım atacak.

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AMD Ryzen 7000 işlemcilerin duyurusu Gamescom’da olacak