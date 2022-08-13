Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD, Ryzen 7000 işlemciler için gözünü Gamescom’a dikti

    AMD, bu yıl Gamescom’a katılacaklarını resmen onayladı. Görünüşe göre etkinlik sırasında sonunda merakla beklenen Ryzen 7000 işlemciler ve yeni AM5 platformunun duyurusu yapılacak.
    1

    AMD Ryzen 7000 işlemcilerin duyurusu Gamescom’da olacak
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin merakla beklenen Ryzen 7000 serisi işlemcileri ve bunlarla birlikte gelecek olan yeni AM5 soket platformunun tanıtımına çok az bir süre kaldı. İki yıl aradan sonra tekrardan Gamescom’a katılacak olan AMD, etkinlik kapsamında yeni ürünlerinin tanıtımını yapacak.

    Bu yıl Gamescom, 23 ve 28 Ağustos tarihleri arasından gerçekleştirilecek. Sizlere daha önce aktardığımız haberlerde AMD’nin 29 Ağustos tarihinde yeni nesil işlemcilerini tanıtacağını aktarmıştık. Muhtemelen Gamescom etkinliği kapsamında bu tarihte lansman düzenlenecek.

    Eylül’de satışlar başlayacak

    Elimizdeki bilgilere göre AMD, bu ayın sonunda Ryzen 7000 “Rapgael” serisinin tüm özelliklerini ve fiyatlarını açıklayacak. Ayrıca duyuru sonrasında anakart üreticilerin yeni AM5 anakart ürünleri için fiyat açıklamasına izin verilecek. Fakat belirtmek gerekir ki, tanıtım sonrasında Ryzen 7000 işlemcileri hemen sayın alamayacaksınız. Tanıtımdan iki hafta sonra yani 15 Eylül’de ürünler satışa çıkacak.

    AMD Ryzen 7000 işlemcilerin duyurusu Gamescom’da olacak
    Tam Boyutta Gör

    AMD kaynaklı sızıntıya dayanarak, Ryzen 7000 ailesinden piyasaya girecek ilk işlemcileri serinin üst modelleri olacak:

    • AMD Ryzen 9 7950X
    • AMD Ryzen 9 7900X
    • AMD Ryzen 7 7700X
    • AMD Ryzen 5 7600X

    AMD, AM5 sokete geçiyor

    AMD’nin yeni 600 serisi anakartlarından oluşan ilk dalgası X670E ve X670 yongalı üst seviye modeller olacak. Bunlardan birkaç hafta sonra ise B650E ve B650 orta seviye anakartlar erişilebilir olacak. Bu anakartlar beraberinde yeni AM5 soketini getiriyor, yani yeni nesil AMD işlemciler AM4 anakartlar ile uyumlu olmayacak. Giriş seviyesi Ryzen 7000 işlemciler ve uyumlu anakartlar ise zamanla piyasaya adım atacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 2 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız