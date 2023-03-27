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    AMD Ryzen 7000 uyumlu A620 anakartlar ufukta göründü

    AMD, Ryzen 7000 işlemciler için ürün yelpazesini uygun fiyatlı A620 çipseti ile güncelleyecek. Peki giriş seviyesi anakartlar beraberinde neler getiriyor? İşte detaylar.
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    AMD Ryzen 7000 uyumlu A620 anakartlar ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce yeni nesil Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D işlemcilerini tanıtan AMD, AM5 platformu için maliyetleri düşürmeyi planlıyor. Bu bağlamda ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanan yonga devi, yakında uygun fiyatlı A620 anakartları piyasaya sürecek. Bugün, yeni çipsete sahip ilk anakart modelinin görüntüleri sızdırıldı.

    Ryzen 7000 uyumlu A620 anakartlar ufukta göründü

    Bilindiği üzere halihazırda mevcut olan X670 ve B650 anakartlar, orta ve üst seviye kullanıcıları hedefliyor. Paylaşılan raporlara göre AMD A620 ise, DDR5 belleği destekleyen ilk giriş seviyesi yonga seti olacak. Ancak PCIe Gen 5 ve hız aşırtma desteği içermeyecek. Bu nedenle Ryzen 7000X3D serisi için mükemmel bir seçim olacağını söyleyebiliriz.

    AMD Ryzen 7000 uyumlu A620 anakartlar ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    Nitekim yeni 3D V-Cache ailesi, 7000X'e kıyasla hız aşırtma desteği sunmuyor. Hatta serideki bazı CPU'lar temel modellerden daha düşük TDP'de çalışıyor. Sızdırılan görüntülere baktığımızda ise Micro-ATX form faktörüne sahip olan ASRock A620M-HDV/M.2 modelinin, sızıntıları doğrular nitelikte bir PCIe Gen4 x16 yuvası ve iki DDR5 DIMM yuvası ile desteklendiğini görüyoruz.

    Lansman tarihine gelirsek, AMD henüz A620 yonga seti planlarını açıklamadı. Ancak mevcut sızıntılar, ilk modellerin 125 dolardan başlayan fiyat etiketiyle önümüzdeki Nisan ayında piyasaya çıkacağına işaret ediyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    Hukum1970 1 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 6 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 7 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 7 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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