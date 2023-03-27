Tam Boyutta Gör Kısa süre önce yeni nesil Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D işlemcilerini tanıtan AMD, AM5 platformu için maliyetleri düşürmeyi planlıyor. Bu bağlamda ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanan yonga devi, yakında uygun fiyatlı A620 anakartları piyasaya sürecek. Bugün, yeni çipsete sahip ilk anakart modelinin görüntüleri sızdırıldı.

Ryzen 7000 uyumlu A620 anakartlar ufukta göründü

Bilindiği üzere halihazırda mevcut olan X670 ve B650 anakartlar, orta ve üst seviye kullanıcıları hedefliyor. Paylaşılan raporlara göre AMD A620 ise, DDR5 belleği destekleyen ilk giriş seviyesi yonga seti olacak. Ancak PCIe Gen 5 ve hız aşırtma desteği içermeyecek. Bu nedenle Ryzen 7000X3D serisi için mükemmel bir seçim olacağını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Nitekim yeni 3D V-Cache ailesi, 7000X'e kıyasla hız aşırtma desteği sunmuyor. Hatta serideki bazı CPU'lar temel modellerden daha düşük TDP'de çalışıyor. Sızdırılan görüntülere baktığımızda ise Micro-ATX form faktörüne sahip olan ASRock A620M-HDV/M.2 modelinin, sızıntıları doğrular nitelikte bir PCIe Gen4 x16 yuvası ve iki DDR5 DIMM yuvası ile desteklendiğini görüyoruz.

AMD'den Intel'e yanıt geliyor: Yeni hibrit mimari yolda! 1 gün önce eklendi

Lansman tarihine gelirsek, AMD henüz A620 yonga seti planlarını açıklamadı. Ancak mevcut sızıntılar, ilk modellerin 125 dolardan başlayan fiyat etiketiyle önümüzdeki Nisan ayında piyasaya çıkacağına işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Anakart Haberleri

AMD Ryzen 7000 uyumlu A620 anakartlar ufukta göründü