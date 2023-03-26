AMD'den Intel'e yanıt geliyor: Performans ve verimlilik çekirdekleri yolda

AMD'den performans ve verimlilik çekirdekleri geliyor
Bilindiği üzere AMD'nin en yakın rakibi Intel, 2021 yılından bu yana Golden Cove ve Gracemont olmak üzere performans ve verimlilik çekirdeklerine yer veriyor. Kısa süre önce Zen 4 mimarili Ryzen 7000 işlemcilerini kullanıcılar ile buluşturan kırmızı ekip ise, henüz rakibine benzer bir yanıt vermedi.
Günümüzde AMD, hem el konsolları hem de güncel konsollar için en büyük üreticilerden biri konumunda. Yeni hibrit mimari ise, düşük güçlü oyun konsolları gibi hafif ve aktif güce sahip olmayan cihazlarda daha verimli tasarımlar sunulmasına fırsat tanıyabilir. Ayrıca bu yeni tasarımı AMD'nin gelecek nesil işlemcilerinde de görebiliriz. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)