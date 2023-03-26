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    Anlık Bildirim

    AMD'den Intel'e yanıt geliyor: Performans ve verimlilik çekirdekleri yolda

    İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden AMD, yaklaşan Phoenix 2 APU'larında Intel'e yanıt yer verebilir. Yonga devi, yeni işlemciler için hibrit bir mimari üzerinde çalışıyor. İşte detaylar
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    AMD'den Intel'e yanıt geliyor: Yeni hibrit mimari yolda! Tam Boyutta Gör
    Ryzen 3000 ailesinden günümüze kadar watt-performans anlamında sektörde önemli başarılara imza atan AMD, özellikle son dönemde pazar payı kaybetmeye başladı. Ancak bu durum yakında değişebilir. Bugün sızdırılan AMD İşlemci Programlama Referansı (PPR) belgelerinde, şirketin Intel'e benzer hibrit bir mimari üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. 

    AMD'den performans ve verimlilik çekirdekleri geliyor

    Bilindiği üzere AMD'nin en yakın rakibi Intel, 2021 yılından bu yana Golden Cove ve Gracemont olmak üzere performans ve verimlilik çekirdeklerine yer veriyor. Kısa süre önce Zen 4 mimarili Ryzen 7000 işlemcilerini kullanıcılar ile buluşturan kırmızı ekip ise, henüz rakibine benzer bir yanıt vermedi.

    AMD'den Intel'e yanıt geliyor: Yeni hibrit mimari yolda! Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan belgeler, AMD'nin (Zen4/Phoenix 2) APU'lar için performans ve verimlilik çekirdekleri içeren hibrit bir mimari planladığını gösteriyor. Bu da hibrit mimarinin ilk kez tüketici pazarına giriş yapacağını doğruluyor diyebiliriz.

    Günümüzde AMD, hem el konsolları hem de güncel konsollar için en büyük üreticilerden biri konumunda. Yeni hibrit mimari ise, düşük güçlü oyun konsolları gibi hafif ve aktif güce sahip olmayan cihazlarda daha verimli tasarımlar sunulmasına fırsat tanıyabilir. Ayrıca bu yeni tasarımı AMD'nin gelecek nesil işlemcilerinde de görebiliriz. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 4 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 18 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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