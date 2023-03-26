AMD'den Intel'e yanıt geliyor: Performans ve verimlilik çekirdekleri yolda

Tam Boyutta Gör Ryzen 3000 ailesinden günümüze kadar watt-performans anlamında sektörde önemli başarılara imza atan AMD, özellikle son dönemde pazar payı kaybetmeye başladı. Ancak bu durum yakında değişebilir. Bugün sızdırılan AMD İşlemci Programlama Referansı (PPR) belgelerinde, şirketin Intel'e benzer hibrit bir mimari üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

AMD'den performans ve verimlilik çekirdekleri geliyor

Bilindiği üzere AMD'nin en yakın rakibi Intel, 2021 yılından bu yana Golden Cove ve Gracemont olmak üzere performans ve verimlilik çekirdeklerine yer veriyor. Kısa süre önce Zen 4 mimarili Ryzen 7000 işlemcilerini kullanıcılar ile buluşturan kırmızı ekip ise, henüz rakibine benzer bir yanıt vermedi.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan belgeler, AMD'nin (Zen4/Phoenix 2) APU'lar için performans ve verimlilik çekirdekleri içeren hibrit bir mimari planladığını gösteriyor. Bu da hibrit mimarinin ilk kez tüketici pazarına giriş yapacağını doğruluyor diyebiliriz.

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Günümüzde AMD, hem el konsolları hem de güncel konsollar için en büyük üreticilerden biri konumunda. Yeni hibrit mimari ise, düşük güçlü oyun konsolları gibi hafif ve aktif güce sahip olmayan cihazlarda daha verimli tasarımlar sunulmasına fırsat tanıyabilir. Ayrıca bu yeni tasarımı AMD'nin gelecek nesil işlemcilerinde de görebiliriz. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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AMD'den Intel'e yanıt geliyor: Yeni hibrit mimari yolda!