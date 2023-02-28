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    AMD Ryzen 7040 kırpıla kırpıla kuşa döndü

    AMD Ryzen 7040 APU serisi taşınabilir sistemlerde merakla beklenirken ürün sayfasında son dakika değişikliği yapıldı. Seride pek çok özelliğin kırpıldığı görülüyor. 
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    AMD Ryzen 7040 Tam Boyutta Gör
    AMD’nin kısa süre önce tanıttığı Phoenix mimarisi tabanlı Ryzen 7040 APU serisi barındırdığı yapay zekâ ve 4nm üretim süreci ile dikkat çekmişti. Son dakika değişikliği ile seride bazı özellikler kırpıldı.

    AMD Ryzen 7040 ilk gün performansından çok uzak

    Mobil sistemlere 30 saatin üzerinde kullanım süresi sağlamayı hedefleyen AMD Ryzen 7040 APU ailesi gelecek ay itibariyle piyasada olacak. Bununla birlikte seri özelliklerinde son dakika gelişmesi yaşandı.

    Serinin 3GHz hızlarına ulaşacağı belirtilmişti ancak son revizyon ile 2.8GHz seviyesine çekildi. Yine ilk kez mobilde RDNA 3 mimarisine yer verecek olan serinin grafik hızları da azaltılmış durumda. Böylece enerji tüketiminin bir miktar azalacağı düşünülebilir ancak performans tarafında da düşüşler olacak.

    Diğer bir değişiklik ise PCIe 5.0 standardının iptal edilmesi. Bu da akıcılık konusunda dezavantaj olacaktır. Bunun haricinde ışın izleme, FSR, RSR gibi firmanın önemli teknolojilerini bünyesinde barındıracak.

    AMD’nin Phoenix mimarisini yılın sonlarında güncelleyeceği gündeme gelmişti. Yeni gelişmelerle birlikte firmanın ilk etapta kırpılmış modelleri piyasaya süreceği, sonrasında ise orijinal mimariyi sahneye çıkaracağı anlaşılıyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 15 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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