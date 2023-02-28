AMD Ryzen 7040 kırpıla kırpıla kuşa döndü

Tam Boyutta Gör AMD’nin kısa süre önce tanıttığı Phoenix mimarisi tabanlı Ryzen 7040 APU serisi barındırdığı yapay zekâ ve 4nm üretim süreci ile dikkat çekmişti. Son dakika değişikliği ile seride bazı özellikler kırpıldı.

AMD Ryzen 7040 ilk gün performansından çok uzak

Mobil sistemlere 30 saatin üzerinde kullanım süresi sağlamayı hedefleyen AMD Ryzen 7040 APU ailesi gelecek ay itibariyle piyasada olacak. Bununla birlikte seri özelliklerinde son dakika gelişmesi yaşandı.

AMD yeni bir Ryzen serisi hazırlıyor 3 hf. önce eklendi

Serinin 3GHz hızlarına ulaşacağı belirtilmişti ancak son revizyon ile 2.8GHz seviyesine çekildi. Yine ilk kez mobilde RDNA 3 mimarisine yer verecek olan serinin grafik hızları da azaltılmış durumda. Böylece enerji tüketiminin bir miktar azalacağı düşünülebilir ancak performans tarafında da düşüşler olacak.

Diğer bir değişiklik ise PCIe 5.0 standardının iptal edilmesi. Bu da akıcılık konusunda dezavantaj olacaktır. Bunun haricinde ışın izleme, FSR, RSR gibi firmanın önemli teknolojilerini bünyesinde barındıracak.

AMD’nin Phoenix mimarisini yılın sonlarında güncelleyeceği gündeme gelmişti. Yeni gelişmelerle birlikte firmanın ilk etapta kırpılmış modelleri piyasaya süreceği, sonrasında ise orijinal mimariyi sahneye çıkaracağı anlaşılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 7040 hayal kırıklığı olabilir