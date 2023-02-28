AMD Ryzen 7040 kırpıla kırpıla kuşa döndü

AMD Ryzen 7040 ilk gün performansından çok uzak
Mobil sistemlere 30 saatin üzerinde kullanım süresi sağlamayı hedefleyen AMD Ryzen 7040 APU ailesi gelecek ay itibariyle piyasada olacak. Bununla birlikte seri özelliklerinde son dakika gelişmesi yaşandı.
Serinin 3GHz hızlarına ulaşacağı belirtilmişti ancak son revizyon ile 2.8GHz seviyesine çekildi. Yine ilk kez mobilde RDNA 3 mimarisine yer verecek olan serinin grafik hızları da azaltılmış durumda. Böylece enerji tüketiminin bir miktar azalacağı düşünülebilir ancak performans tarafında da düşüşler olacak.
Diğer bir değişiklik ise PCIe 5.0 standardının iptal edilmesi. Bu da akıcılık konusunda dezavantaj olacaktır. Bunun haricinde ışın izleme, FSR, RSR gibi firmanın önemli teknolojilerini bünyesinde barındıracak.
AMD’nin Phoenix mimarisini yılın sonlarında güncelleyeceği gündeme gelmişti. Yeni gelişmelerle birlikte firmanın ilk etapta kırpılmış modelleri piyasaya süreceği, sonrasında ise orijinal mimariyi sahneye çıkaracağı anlaşılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.