Ryzen 7040 serisi yenileniyor

Tam Boyutta Gör AMD’nin kısa süre önce tanıttığı Phoenix mimarisi tabanlı Ryzen 7040 APU serisi barındırdığı yapay zekâ ve 4nm üretim süreci ile dikkat çekmişti. Mobil sistemlere 30 saatin üzerinde kullanım süresi sağlayacak olan Ryzen 7040 serisi revize ediliyor.

Ryzen 7040 revizyonu geliyor

Bazı yama kodlarında tespit edilen Phoenix 2 referansı tamamen yeni bir işlemci serisini gösteriyor. Bu seride ön bellek miktarları biraz azaltılmış. Bu bakımdan giriş seviyesine yönelik Mendocino APU’larının yerini alacak yeni bir ürün olduğu tahmin ediliyor.

Acer Aspire 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay önce eklendi

Global ekonomik kriz ile birlikte tüm sektörlerde yaşanan durgunluk firmaları biraz daha düşük maliyetli ve alınabilir seviyede ürünlere yöneltiyor. AMD de 300$ altı taşınabilir sistemler için 4 adet Zen 2 çekirdeğe ve 128 RDNA 2 birimine kadar ölçeklendirilen Ryzen 7020 Mendocino APU sistemlerini piyasaya sürmüştü. Görünen o ki yıl sonlarına doğru muhtemelen Ryzen 7060 veya Ryzen 7080 şeklinde yeni bir revizyon daha göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD yeni bir Ryzen serisi hazırlıyor