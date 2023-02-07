Ryzen 7040 serisi yenileniyor

Ryzen 7040 revizyonu geliyor
Bazı yama kodlarında tespit edilen Phoenix 2 referansı tamamen yeni bir işlemci serisini gösteriyor. Bu seride ön bellek miktarları biraz azaltılmış. Bu bakımdan giriş seviyesine yönelik Mendocino APU’larının yerini alacak yeni bir ürün olduğu tahmin ediliyor.
Global ekonomik kriz ile birlikte tüm sektörlerde yaşanan durgunluk firmaları biraz daha düşük maliyetli ve alınabilir seviyede ürünlere yöneltiyor. AMD de 300$ altı taşınabilir sistemler için 4 adet Zen 2 çekirdeğe ve 128 RDNA 2 birimine kadar ölçeklendirilen Ryzen 7020 Mendocino APU sistemlerini piyasaya sürmüştü. Görünen o ki yıl sonlarına doğru muhtemelen Ryzen 7060 veya Ryzen 7080 şeklinde yeni bir revizyon daha göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?