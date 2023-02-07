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    Anlık Bildirim

    Ryzen 7040 serisi yenileniyor

    AMD Ryzen 7040 serisinden sonra yeni bir yonga seti hazırlığı daha başladı. Yıl sonuna doğru ucuz sistemlere yönelik olarak Phoenix 2 mimarisi ihtimali var.     
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    AMD Ryzen 7040 Tam Boyutta Gör
    AMD’nin kısa süre önce tanıttığı Phoenix mimarisi tabanlı Ryzen 7040 APU serisi barındırdığı yapay zekâ ve 4nm üretim süreci ile dikkat çekmişti. Mobil sistemlere 30 saatin üzerinde kullanım süresi sağlayacak olan Ryzen 7040 serisi revize ediliyor.

    Ryzen 7040 revizyonu geliyor

    Bazı yama kodlarında tespit edilen Phoenix 2 referansı tamamen yeni bir işlemci serisini gösteriyor. Bu seride ön bellek miktarları biraz azaltılmış. Bu bakımdan giriş seviyesine yönelik Mendocino APU’larının yerini alacak yeni bir ürün olduğu tahmin ediliyor.

    Global ekonomik kriz ile birlikte tüm sektörlerde yaşanan durgunluk firmaları biraz daha düşük maliyetli ve alınabilir seviyede ürünlere yöneltiyor. AMD de 300$ altı taşınabilir sistemler için 4 adet Zen 2 çekirdeğe ve 128 RDNA 2 birimine kadar ölçeklendirilen Ryzen 7020 Mendocino APU sistemlerini piyasaya sürmüştü. Görünen o ki yıl sonlarına doğru muhtemelen Ryzen 7060 veya Ryzen 7080 şeklinde yeni bir revizyon daha göreceğiz.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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