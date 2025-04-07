AMD Radeon RX 9070 modlandı: RX 9070 XT'yi geçiyor

RX 9070'e XT BIOS takviyesi
XT BIOS ile çalışan RX 9070 kartları, yapılan testlerde stok halindeki RX 9070 XT'ye kıyasla %15 ila %20 arasında daha yüksek skorlar elde etti. Bu sonuçlara ulaşmak için elbette overclock yapılması gerekiyor, yani kart doğrudan XT performansında açılmıyor, ancak potansiyel olarak onu geride bırakabiliyor.
Ekran görüntüsünde görüldüğü üzere RDNA 4 ekran kartı artık 2,6 GHz yerine 3,1 GHz'e kadar çalışıyor ve 220 watt yerine 317 watt TGP (Toplam Grafik Gücü) sağlıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, güç bağlantıları. RX 9070 XT modelleri, daha yüksek güç tüketimi nedeniyle genellikle üç adet 8-pin güç konnektörüyle geliyor. XT BIOS’a geçmek isteyenlerin, iki konnektöre sahip kartlarda bu işlemi denememesi öneriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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