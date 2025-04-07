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    AMD Radeon RX 9070 modlandı: RX 9070 XT'yi geçiyor

    RX 9070'e XT BIOS yüklenebiliyor ve bu sayede daha yüksek performans değerlerine ulaşmak mümkün hale geliyor. Peki bu mod gerçekten işe yarıyor mu? İşte detaylar...
    AMD Radeon RX 9070 modlandı: RX 9070 XT'yi geçiyor Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil ekran kartı Radeon RX 9070 XT, piyasaya çıktığı günden bu yana büyük bir başarıya imza attı. RX 9070 ise bu başarının nispeten gölgesinde kaldı. Ancak bu durum yakında değişebilir. Radeon RX 9070 kullanıcıları, ekran kartlarını XT seviyesine taşımak için ilginç bir yol keşfetti. RX 9070, XT sürümüne ait BIOS ile çalıştırılarak daha yüksek saat hızlarına ve güç sınırlarına ulaşabiliyor. 

    RX 9070'e XT BIOS takviyesi

    XT BIOS ile çalışan RX 9070 kartları, yapılan testlerde stok halindeki RX 9070 XT'ye kıyasla %15 ila %20 arasında daha yüksek skorlar elde etti. Bu sonuçlara ulaşmak için elbette overclock yapılması gerekiyor, yani kart doğrudan XT performansında açılmıyor, ancak potansiyel olarak onu geride bırakabiliyor.

    Ekran görüntüsünde görüldüğü üzere RDNA 4 ekran kartı artık 2,6 GHz yerine 3,1 GHz'e kadar çalışıyor ve 220 watt yerine 317 watt TGP (Toplam Grafik Gücü) sağlıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, güç bağlantıları. RX 9070 XT modelleri, daha yüksek güç tüketimi nedeniyle genellikle üç adet 8-pin güç konnektörüyle geliyor. XT BIOS’a geçmek isteyenlerin, iki konnektöre sahip kartlarda bu işlemi denememesi öneriliyor. 

    AMD Radeon RX 9070 modlandı: RX 9070 XT'yi geçiyor Tam Boyutta Gör
    Aslına bakacak olursak bu yöntemin bazı riskleri de var. Örneğin, modlama sonrası ULPS modu çalışmayabiliyor ve bazı donma sorunları yaşanabiliyor. Bu tür problemler optimizasyonla çözülebilse de, zorlu bir süreç olabilir. Ayrıca BIOS modlamalarının, sürücü sorunları ve kararsızlık gibi yazılımsal problemlere de davetiye çıkarabileceğini söyleyelim.
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