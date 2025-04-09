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    AMD Ryzen 8000HX serisi sızdırıldı: Dragon Range yenileniyor

    Ryzen 8000HX serisi, diğer adıyla Dragon Range Refresh CPU'lar ufukta görünmeye başladı. Peki Ryzen 9 8940HX neler sunacak? İşte beklenen özellikler ve dahası...
    AMD Ryzen 8000HX serisi sızdırıldı: Dragon Range yenileniyor Tam Boyutta Gör
    AMD, HX3D mobil işlemcilere ek olarak dizüstü tarafında ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Ryzen 8000HX serisi işlemciler, AMD'nin "Dragon Range Refresh" platformunun bir parçası olarak çok yakında piyasaya çıkabilir. Yeni seri, henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, Ryzen 9 8940HX ile birlikte iki farklı sızıntı da doğrulandı. İşte detaylar ve beklenen özellikler...

    Ryzen 8000HX geliyor

    Kaçıranalr için yeni Ryzen 8000HX serisi, mevcut Ryzen 7000HX serisinin temel alırken küçüp çaplı yenilikler sunacak. Buna göre çevrimiçi listelerde görüntülenen Ryzen 9 8940HX modeli, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile Zen 4 mimarisini koruyacak. Ancak selefi Ryzen 9 7940HX'e kıyasla 100 MHz daha yüksek boost frekansıyla geliyor. 

    AMD Ryzen 8000HX serisi sızdırıldı: Dragon Range yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Bu küçük frekans artışı dışında mimari anlamda büyük bir fark olmaması muhtemel. İşlemci, temel olarak CPU yoğunluklu iş yüklerine odaklanmış durumda. Dolayısıyla entegre grafik tarafında da kayda değer bir sıçrama yer almıyor. GPU bölümünde ise Ryzen 8000HX serisi, tıpkı selefi gibi RDNA 2 tabanlı iGPU ile geliyor.

    Buna göre entegre grafik birimi yalnızca iki GPU çekirdeğine sahip olacak ve bu da cihazın Strix Halo gibi güçlü entegre grafik çözümleriyle yarışamayacağını gösteriyor. Ancak temel görüntüleme ve düşük seviye görevler için yeterli performansı sağlayacak.

    Ne zaman çıkacak?

    Ryzen 8000HX işlemcilerin önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılması ve RTX 50 serisi GPU'larla yüksek performanslı oyuncu dizüstülerine eşlik etmesi bekleniyor. Ancak performans artışı sınırlı olacağı için fiyatlandırma önemli bir rol oynayacak. Eğer uygun fiyatla piyasaya çıkarsa, Ryzen 7000HX modellerine kıyasla cazip bir alternatif olabilir.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 saat önce

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