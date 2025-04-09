AMD Ryzen 8000HX serisi sızdırıldı: Dragon Range yenileniyor

Ryzen 8000HX geliyor
Kaçıranalr için yeni Ryzen 8000HX serisi, mevcut Ryzen 7000HX serisinin temel alırken küçüp çaplı yenilikler sunacak. Buna göre çevrimiçi listelerde görüntülenen Ryzen 9 8940HX modeli, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile Zen 4 mimarisini koruyacak. Ancak selefi Ryzen 9 7940HX'e kıyasla 100 MHz daha yüksek boost frekansıyla geliyor.
Buna göre entegre grafik birimi yalnızca iki GPU çekirdeğine sahip olacak ve bu da cihazın Strix Halo gibi güçlü entegre grafik çözümleriyle yarışamayacağını gösteriyor. Ancak temel görüntüleme ve düşük seviye görevler için yeterli performansı sağlayacak.
Ne zaman çıkacak?
Ryzen 8000HX işlemcilerin önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılması ve RTX 50 serisi GPU'larla yüksek performanslı oyuncu dizüstülerine eşlik etmesi bekleniyor. Ancak performans artışı sınırlı olacağı için fiyatlandırma önemli bir rol oynayacak. Eğer uygun fiyatla piyasaya çıkarsa, Ryzen 7000HX modellerine kıyasla cazip bir alternatif olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir