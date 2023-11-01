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    AMD Ryzen işlemcilerin yol haritası sızdı: İşte tarihleri

    AMD'nin yaklaşmakta olan Ryzen 8000/9000 mobil işlemcilerini içeren Ryzen yol haritası sızdırıldı. "Strix Point" 2024 ortasında, "Fire Range" ve "Strix Halo" ise 2025'te piyasaya sürülecek. 
    AMD Ryzen işlemcilerin yol haritası sızdı: İşte tarihleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 8000/9000 işlemciler için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Paylaştığı doğru sızıntılar ile tanınan Moore’s Law is Dead, AMD'nin Ryzen yol haritasına ulaşmayı başardı. İşte yaklaşmakta olan AMD APU'lar ve tarihleri...

    AMD Ryzen 8000/9000 işlemcilerin yol haritası sızdı

    Sızdırılan Ryzen yol haritası, AMD'nin yakında çıkacak Zen4/5 mimarileriyle hedeflediği farklı performans segmentlerini bizlere gösteriyor.Yüksek performanslı oyun sistemleri için tasarlanan Dragon Range mimarisi, 2024 yılında AMD'nin pazardaki öncelikli tercihi olacak. 2025 yılında ise Fire Range serisi yani en yeni Zen5 mimarisi tanıtılacak.

    APU'lara gelirsek, Strix serisi yani Strix Point ve Strix Halo, Phoenix'in devamı niteliğinde. Zen5 CPU, RDNA 3.5 GPU ve XDNA 2 AI çekirdeklerini bir araya getiren Strix Point, 2024'ün ortasında piyasaya sürülecek. Ayrıca yol haritası, serinin 12 Zen5 çekirdeği ve Strix Halo APU'ların 45 ila 50 TOPS AI performansı sunacağını doğruluyor. 

    AMD Ryzen mobil yol haritası
    - 2024 2024 ortası 2025
    Ultimate Compute Dragon Range 16C + X3D Zen 4/5nm - Fire Range 16C + X3D Zen 5 4nm
    Elite Experiences - - Strix Halo 16C + 40CU + 45-50 TOPS Zen 4 RDNA 3.5 XDNA 2 4nm
    Premium Hawk Point 8C + 16 TOPS Zen 4 RDNA 3 XDNA 1 4nm Strix Point 12C + 45-50 TOPS Zen 5 RDNA 3.5 XDNA 2 4nm Kraken Points 8C + 45-50 TOPS Zen 5 RDNA 3.5 XDNA 2 4nm
    Mainstream

    Rembrant-R 8C Zen 3+ RDNA 2 6nm

    Barcelo-R 8C Zen 3 Vega 7nm

    		 -

    Escher 8C+16 TOPS Zen 4 RDNA 3 XDNA 1 4nm

    Rembrant-R 8C Zen 3+ RDNA 2 6nm
    Everyday Mendocino 4C Zen 2 RDNA 2 4nm - -

    Daha da ilginci, 16 Zen5 çekirdeği ve 40'a kadar RDNA 3.5 Hesaplama Birimi sunacağı söylenen Strix Halo , daha önce beklendiği gibi 2024'te değil, 2025'te piyasaya sürülecek. Dolayısıyla AMD'nin ''Elit Deneyimler'' olarak tanımladığı yeni APU segmenti 2025 yılında karşımıza çıkacak. Artan yapay zeka performansının nedeni ise, muhtemel olarak Windows 12.

    Hawk Point, Escher ve Kraken Point

    Yeni yol haritası aynı zamanda 8 Zen4 çekirdeğine sahip olduğu doğrulanan Hawk Point işlemcileri de içeriyor. Bu büyük olasılıkla RDNA3 ve XDNA1 GPU/AI çekirdeklerine sahip Phoenix silikonunun yenilemesi olacak. Yol haritalarının gösterdiği gibi, 16 TOPS AI hızlandırma performansı sunuyor. Kraken Point adı verilen halefi ise, 8 çekirdeğe sahip. Ancak daha yeni Zen5 mimarisi, RDNA3.5 grafikleri ve XDNA2 çekirdeklerine yükseltilecek ancak fabrikasyon süreci 4nm'de kalacak.

    AMD Ryzen işlemcilerin yol haritası sızdı: İşte tarihleri Tam Boyutta Gör
    Ayrıca nihayet RDNA3 ve XDNA1 mimarisine sahip 8 Zen4 çipi olan Escher hakkında da bazı verilere sahibiz. Henüz emekliliğe ayrılmamış olması şaşırtıcı olan Rembrandt-R'nin yerini alacak.

    Bunun yerine Rembrandt çipi 2025 serisinde düşük güçlü ana akım kategorisine girecek. Dolayısıyla Strix Halo'nun Ryzen 8000 olarak mı yoksa Ryzen 9000 serisi olarak mı kalacağından emin değiliz. Ancak AMD'nin mevcut isimlendirme şeması, bunun 9000 serisi olacağını gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 23 saat önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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