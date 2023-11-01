AMD Ryzen işlemcilerin yol haritası sızdı: İşte tarihleri

- AMD Ryzen 8000/9000 işlemcilerin yol haritası sızdı
- AMD Ryzen mobil yol haritası
- Hawk Point, Escher ve Kraken Point
- Yorumlar
AMD Ryzen 8000/9000 işlemcilerin yol haritası sızdı
Sızdırılan Ryzen yol haritası, AMD'nin yakında çıkacak Zen4/5 mimarileriyle hedeflediği farklı performans segmentlerini bizlere gösteriyor.Yüksek performanslı oyun sistemleri için tasarlanan Dragon Range mimarisi, 2024 yılında AMD'nin pazardaki öncelikli tercihi olacak. 2025 yılında ise Fire Range serisi yani en yeni Zen5 mimarisi tanıtılacak.
APU'lara gelirsek, Strix serisi yani Strix Point ve Strix Halo, Phoenix'in devamı niteliğinde. Zen5 CPU, RDNA 3.5 GPU ve XDNA 2 AI çekirdeklerini bir araya getiren Strix Point, 2024'ün ortasında piyasaya sürülecek. Ayrıca yol haritası, serinin 12 Zen5 çekirdeği ve Strix Halo APU'ların 45 ila 50 TOPS AI performansı sunacağını doğruluyor.
|-
|2024
|2024 ortası
|2025
|Ultimate Compute
|Dragon Range 16C + X3D Zen 4/5nm
|-
|Fire Range 16C + X3D Zen 5 4nm
|Elite Experiences
|-
|-
|Strix Halo 16C + 40CU + 45-50 TOPS Zen 4 RDNA 3.5 XDNA 2 4nm
|Premium
|Hawk Point 8C + 16 TOPS Zen 4 RDNA 3 XDNA 1 4nm
|Strix Point 12C + 45-50 TOPS Zen 5 RDNA 3.5 XDNA 2 4nm
|Kraken Points 8C + 45-50 TOPS Zen 5 RDNA 3.5 XDNA 2 4nm
|Mainstream
|
Rembrant-R 8C Zen 3+ RDNA 2 6nm
Barcelo-R 8C Zen 3 Vega 7nm
|-
|
Escher 8C+16 TOPS Zen 4 RDNA 3 XDNA 1 4nm
Rembrant-R 8C Zen 3+ RDNA 2 6nm
|Everyday
|Mendocino 4C Zen 2 RDNA 2 4nm
|-
|-
Daha da ilginci, 16 Zen5 çekirdeği ve 40'a kadar RDNA 3.5 Hesaplama Birimi sunacağı söylenen Strix Halo , daha önce beklendiği gibi 2024'te değil, 2025'te piyasaya sürülecek. Dolayısıyla AMD'nin ''Elit Deneyimler'' olarak tanımladığı yeni APU segmenti 2025 yılında karşımıza çıkacak. Artan yapay zeka performansının nedeni ise, muhtemel olarak Windows 12.
Hawk Point, Escher ve Kraken Point
Yeni yol haritası aynı zamanda 8 Zen4 çekirdeğine sahip olduğu doğrulanan Hawk Point işlemcileri de içeriyor. Bu büyük olasılıkla RDNA3 ve XDNA1 GPU/AI çekirdeklerine sahip Phoenix silikonunun yenilemesi olacak. Yol haritalarının gösterdiği gibi, 16 TOPS AI hızlandırma performansı sunuyor. Kraken Point adı verilen halefi ise, 8 çekirdeğe sahip. Ancak daha yeni Zen5 mimarisi, RDNA3.5 grafikleri ve XDNA2 çekirdeklerine yükseltilecek ancak fabrikasyon süreci 4nm'de kalacak.
Bunun yerine Rembrandt çipi 2025 serisinde düşük güçlü ana akım kategorisine girecek. Dolayısıyla Strix Halo'nun Ryzen 8000 olarak mı yoksa Ryzen 9000 serisi olarak mı kalacağından emin değiliz. Ancak AMD'nin mevcut isimlendirme şeması, bunun 9000 serisi olacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.