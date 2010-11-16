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AMD tahmin edilenden fazla sayıda ekran kartını yeniden isimlendirebilir

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Sapphire'in Radeon HD 5550 modelini Rusya pazarı için Radeon HD 6390 olarak yeniden isimlendirmesi, AMD cephesinde bir süredir konuşulmakta olan yeni ürün planlamasını bir kez daha tartışmaya açmıştı. Gelen bilgilere göre AMD, Radeon HD 5000 serisi altında tahmin edilenden daha fazla sayıda modeli Radeon HD 6000 serisi olarak yeniden isimlendirebilir. AMD'nin ürünlere ait kimlik numaralarını içeren güncel model listesinden yola çıkarak, elde edilen bilgilere göre;

ID Önceki İsim Yeni İsim
68F9 ATI Radeon HD 5470 ATI Radeon HD 6230
68F9 ATI Radeon HD 5490 ATI Radeon HD 6250
68F9 ATI Radeon HD 5530 ATI Radeon HD 6290
68DA ATI Radeon HD 5500 serisi ATI Radeon HD 6390
68D9 ATI Radeon HD 5500 serisi ATI Radeon HD 6510
68BE ATI Radeon HD 5700 serisi ATI Radeon HD 6750

Daha önceki haberlerimizde Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarının, firma tarafından iki jenerasyon DirectX 11 ailesi olarak nitelendirilen Radeon HD 6000 serisinin yanında pazarda kalmaya devam edeceğini belirtmiştik. Ancak son bilgilere göre Radeon HD 5700 serisi Radeon HD 6700 serisi altına konumlandırılacak gibi görünüyor. Radeon HD 5500 serisini Radeon HD 6390 ve Radeon HD 6510, Radeon HD 5470 modelini ise Radeon HD 6230 altında sunacak olan AMD, perakende pazarında görmediğimiz Radeon HD 5530 modelini Radeon HD 6290, Radeon HD 5490 modelini de Radeon HD 6250 adı altında yeniden pazara sunacağı söyleniyor.

Ekran kartlarındaki yeniden isimlendirmeyle ilgili olarak AMD tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Ben de bilgisayar almak için araştırma yapıyordum, VAtan'da 6510 diye birşey takılı makine var. Neyle kıyaslayacağımı anlayamadım bir türlü. Heralde 5550 ile aynı mı oluyor şimdi?
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Mech.Engineer 8 yıl
6510 olarak isimlendirilen kart 5570'e denk geliyor. Ya da mobil sürümde 5730M'e denk geliyor. Orta çözünürlüklerde kimi oyunda oynanabilir kimi oyunlarda güzel performans sunuyor. Fakat uzun ömürlü bir kart olmayacaktır.
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El Cezeri 8 yıl
Kötü olanın model nosu daha düşük, iyi olanın daha yüksek.
Aferin aslında 6xxx'teki xxx bize kartın gelişmişliğini verecek :)
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mertekin 8 yıl
Amd'nin modellerine bakınca aklıma Nokia'nın cep telefonu modelleri geliyor.
İsimlendirme olayına gelince aslında Nvidia'da aynısını yapmıştı ama millet yerden yere vurdu.AMD biraz daha şanslı çünkü olumsuz eleştiri bir yana tebrik bile ediliyor.
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vidoko 8 yıl
bayran bayram moralimi bozuyor arkadi napıyor bu amd bide isim farkını alır şimdi..
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car_26 8 yıl
üst seviye kartları bi alt seviye kartlara taşımak iyi bişeyde,
düşük gpu üretmek bu kadarmı zor
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KanKoKan 8 yıl
Yakında bu taktik bütün sektöre sıçrarsa ozaman görün kargaşayı.

Q8300-8400 ün i5.710 - i5.720 olduğunu düşünsenize, birçok kişi aldığının yenimi eskimi olduğunu farketmez.
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El Mukteda 8 yıl
açıklama yapmaz bence
biz 5000 serisini 2. nesil dx11 giriş seviyesi diye sizlere kakalamak istiyoruz der mi hiç?
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