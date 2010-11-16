AMD tahmin edilenden fazla sayıda ekran kartını yeniden isimlendirebilir

Geçtiğimiz günlerde Sapphire'in Radeon HD 5550 modelini Rusya pazarı için Radeon HD 6390 olarak yeniden isimlendirmesi, AMD cephesinde bir süredir konuşulmakta olan yeni ürün planlamasını bir kez daha tartışmaya açmıştı. Gelen bilgilere göre AMD, Radeon HD 5000 serisi altında tahmin edilenden daha fazla sayıda modeli Radeon HD 6000 serisi olarak yeniden isimlendirebilir. AMD'nin ürünlere ait kimlik numaralarını içeren güncel model listesinden yola çıkarak, elde edilen bilgilere göre;

ID Önceki İsim Yeni İsim 68F9 ATI Radeon HD 5470 ATI Radeon HD 6230 68F9 ATI Radeon HD 5490 ATI Radeon HD 6250 68F9 ATI Radeon HD 5530 ATI Radeon HD 6290 68DA ATI Radeon HD 5500 serisi ATI Radeon HD 6390 68D9 ATI Radeon HD 5500 serisi ATI Radeon HD 6510 68BE ATI Radeon HD 5700 serisi ATI Radeon HD 6750

Daha önceki haberlerimizde Radeon HD 5700 serisi ekran kartlarının, firma tarafından iki jenerasyon DirectX 11 ailesi olarak nitelendirilen Radeon HD 6000 serisinin yanında pazarda kalmaya devam edeceğini belirtmiştik. Ancak son bilgilere göre Radeon HD 5700 serisi Radeon HD 6700 serisi altına konumlandırılacak gibi görünüyor. Radeon HD 5500 serisini Radeon HD 6390 ve Radeon HD 6510, Radeon HD 5470 modelini ise Radeon HD 6230 altında sunacak olan AMD, perakende pazarında görmediğimiz Radeon HD 5530 modelini Radeon HD 6290, Radeon HD 5490 modelini de Radeon HD 6250 adı altında yeniden pazara sunacağı söyleniyor.

Ekran kartlarındaki yeniden isimlendirmeyle ilgili olarak AMD tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.