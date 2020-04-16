AMD Zen 2 mimarili Ryzen 3 işlemcisi hazırlıyor olabilir

Zen 2 mimarili işlemcileriyle yakaladığı başarı rüzgarını Intel’e karşı fırtına ölçeğine yükselten AMD yüksek performans ve düşük güç tüketimiyle kullanıcıların gönlünü fethetmeyi başardı. Firma şimdi de uygun fiyatlı bir yonga üzerinde çalışıyor olabilir.
4 çekirdek 8 izlekli Ryzen 3 3000 işlemcileri
Bir Twitter kullanıcısının Tweet’ine göre AMD 4 çekirdek 8 izlekli iki SKU planlıyor olabilir. Mevcut tasarımda her CCX 4’er çekirdek oluşan iki kümeden oluşuyor. AMD’nin bu noktada 4/8 yongayı nasıl üreteceği netlik kazanmış değil ancak her kümeden 2 çekirdek 4 izleğin deaktive edilmesi üzerinde duruluyor.
Ayrıca Bkz. "AMD, yüksek frekanslı 3 EPYC işlemci duyurdu: Performansları gibi fiyatları da yüksek"
Paylaşılan 2 modelden 3.9 GHz’e yükselebilirken, Ryzen 3 3300X yük altında soluğu 4.3 GHz’de alacak şekilde geliştiriliyor. Görünüşe göre yongalar 65 watt TDP’siyle giriş seviyesi bir anakartla kombine edilip hızlı bir ofis bilgisayarı ya da uygun fiyatlı fakat halen tatminkar FPS çizebilen oyuncu sistemlerinin kalbinde yer almaya geliyor.
https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-3-zen2-based-quad-core-processors-from-amd-in-the-works.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Standart voltaj ve soğutma ile çalışmayan hatalı çekirdekler daha iyi soğutma ve yüksek voltajla çalışınca çekirdek açma olayı patlamıştı. Herkes çekirdek açma peşine düşünce X2-X3 modeller tükenmiş X4 olanlar rafta kalmıştı. AMD daha sonra bunların da aslında sağlam olan çekirdeklerini kapatıp X2-X3 Phenom II olarak satmaya başlayınca dananın kuyruğu kopmuştu.
Şimde de 4/8 CT Ryzen 3 işlemcileri tek CCD değil de 2/4 CT kapatılmış 2 CCD olarak satarsa ortalık karışır. Millet 4/8 CT Ryzen 3 alıp 8/16 CT Ryzen 7 yapmaya çalışır. Yapılır mı yapılmaz mı bilemem ama arada bayağı işlemci heba olacaktır denemelerde.
Birde Phenom II gibi 2 CCD içindeki bozuk çekirdekleri kapatıp böyle yapar ve de birkaç örnek bile açılabilirse ortalıkta Ryzen 3 (hatta 5) işlemci kalmaz.
Yahu bu AMD buna teşne galiba. Athlon XP işlemcileri de kurşunkalemle çizilip cache ve kilidi açılıyordu.
Ben bu dediğiniz zamanda sistem toplamıştım, o zamanda baya ses getirmişti bu işlemciler. Ekonomide bu kadar kötü değildi kapış kapış milletin x2 saldırdığını hatırlıyorum.