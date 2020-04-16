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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Zen 2 mimarili Ryzen 3 işlemcisi hazırlıyor olabilir

    AMD 3. nesil Ryzen işlemci ailesinde en düşük çekirdek sayısını 6 ile sınırladı. Daha düşük fiyatlı bir çözüm arayışında olan kullanıcılar için yeni bir model hazırlanıyor.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Zen 2 mimarili işlemcileriyle yakaladığı başarı rüzgarını Intel’e karşı fırtına ölçeğine yükselten AMD yüksek performans ve düşük güç tüketimiyle kullanıcıların gönlünü fethetmeyi başardı. Firma şimdi de uygun fiyatlı bir yonga üzerinde çalışıyor olabilir.

    4 çekirdek 8 izlekli Ryzen 3 3000 işlemcileri

    Bir Twitter kullanıcısının Tweet’ine göre AMD 4 çekirdek 8 izlekli iki SKU planlıyor olabilir. Mevcut tasarımda her CCX 4’er çekirdek oluşan iki kümeden oluşuyor. AMD’nin bu noktada 4/8 yongayı nasıl üreteceği netlik kazanmış değil ancak her kümeden 2 çekirdek 4 izleğin deaktive edilmesi üzerinde  duruluyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD, yüksek frekanslı 3 EPYC işlemci duyurdu: Performansları gibi fiyatları da yüksek"

    Paylaşılan 2 modelden 3.9 GHz’e yükselebilirken, Ryzen 3 3300X yük altında soluğu 4.3 GHz’de alacak şekilde geliştiriliyor. Görünüşe göre yongalar 65 watt TDP’siyle giriş seviyesi bir anakartla kombine edilip hızlı bir ofis bilgisayarı ya da uygun fiyatlı fakat halen tatminkar FPS çizebilen oyuncu sistemlerinin kalbinde yer almaya geliyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-3-zen2-based-quad-core-processors-from-amd-in-the-works.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 1 sa. yeni yorumcu
    Ama piyasaya çıkmasına dc aha çook vardır
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    melikulupinar (Melik ULUPINAR) 1 sa.
    Bütün Phenom II serileri (X6 hariç) X4 olarak üretilmişti. 1 ve 2 çekirdeği bozuk olanlar kapatılıp Phenom II X2 ve X3 olarak, cache de sorunlu ise duruma göre X2-X3-X4 Athlon II olarak, sadece tek çekirdek sağlamsa Sempron olarak satılmıştı.

    Standart voltaj ve soğutma ile çalışmayan hatalı çekirdekler daha iyi soğutma ve yüksek voltajla çalışınca çekirdek açma olayı patlamıştı. Herkes çekirdek açma peşine düşünce X2-X3 modeller tükenmiş X4 olanlar rafta kalmıştı. AMD daha sonra bunların da aslında sağlam olan çekirdeklerini kapatıp X2-X3 Phenom II olarak satmaya başlayınca dananın kuyruğu kopmuştu.

    Şimde de 4/8 CT Ryzen 3 işlemcileri tek CCD değil de 2/4 CT kapatılmış 2 CCD olarak satarsa ortalık karışır. Millet 4/8 CT Ryzen 3 alıp 8/16 CT Ryzen 7 yapmaya çalışır. Yapılır mı yapılmaz mı bilemem ama arada bayağı işlemci heba olacaktır denemelerde.

    Birde Phenom II gibi 2 CCD içindeki bozuk çekirdekleri kapatıp böyle yapar ve de birkaç örnek bile açılabilirse ortalıkta Ryzen 3 (hatta 5) işlemci kalmaz.

    Yahu bu AMD buna teşne galiba. Athlon XP işlemcileri de kurşunkalemle çizilip cache ve kilidi açılıyordu.
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    .V. 1 sa. melikulupinar
    Oho üstat, hoş geldin. Bir ara kayboluyorsunuz korkuyorum bir daha dönmeyeceksiniz diye.


    Ben bu dediğiniz zamanda sistem toplamıştım, o zamanda baya ses getirmişti bu işlemciler. Ekonomide bu kadar kötü değildi kapış kapış milletin x2 saldırdığını hatırlıyorum.
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 59 dk. melikulupinar
    Oh be sonunda ne konuştuğunu bilen biriler. Muhtemelen amd epeyce bir süredir binning rejectlerini biriktiriyor. Yeterli stoğa ulaştı mı sürecektir piyasaya. Haberi çıktığına göre stok işini tamamladılar. Şu çıkacak işlemcinin stok 7700K'dan daha yüksek performans verecek olması beni çok eğlendiriyor.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa.
    50 ile 150$ arasında bir fiyatı olur bunların.
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    muratozgulz (Murat Özgül) 2 sa.
    Bir arkadaş geçen Zen 2 mimarisiyle 4 çekirdek işlemci üretilmemesinden yakınıyordu, gerçekten güzel hamle.
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