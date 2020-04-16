AMD Zen 2 mimarili Ryzen 3 işlemcisi hazırlıyor olabilir

Zen 2 mimarili işlemcileriyle yakaladığı başarı rüzgarını Intel’e karşı fırtına ölçeğine yükselten AMD yüksek performans ve düşük güç tüketimiyle kullanıcıların gönlünü fethetmeyi başardı. Firma şimdi de uygun fiyatlı bir yonga üzerinde çalışıyor olabilir.

4 çekirdek 8 izlekli Ryzen 3 3000 işlemcileri

Bir Twitter kullanıcısının Tweet’ine göre AMD 4 çekirdek 8 izlekli iki SKU planlıyor olabilir. Mevcut tasarımda her CCX 4’er çekirdek oluşan iki kümeden oluşuyor. AMD’nin bu noktada 4/8 yongayı nasıl üreteceği netlik kazanmış değil ancak her kümeden 2 çekirdek 4 izleğin deaktive edilmesi üzerinde duruluyor.

Ayrıca Bkz. "AMD, yüksek frekanslı 3 EPYC işlemci duyurdu: Performansları gibi fiyatları da yüksek"

Paylaşılan 2 modelden 3.9 GHz’e yükselebilirken, Ryzen 3 3300X yük altında soluğu 4.3 GHz’de alacak şekilde geliştiriliyor. Görünüşe göre yongalar 65 watt TDP’siyle giriş seviyesi bir anakartla kombine edilip hızlı bir ofis bilgisayarı ya da uygun fiyatlı fakat halen tatminkar FPS çizebilen oyuncu sistemlerinin kalbinde yer almaya geliyor.

https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-3-zen2-based-quad-core-processors-from-amd-in-the-works.html

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