AMD'den kod adı Sargas; Tek çekirdekli 45nm işlemci sene sonunda geliyor

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Deneb kod adını taşıyan dört çekirdekli Phenom II X4 işlemci ailesiyle 45nm üretim teknolojisine adım atan AMD her ne kadar doğal tasarımlı olmasalar da devam eden süreçte yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı üç ve iki çekirdekli işlemci modellerini de pazara sunmuştu. Farklı fiyat segmentleri için çok sayıda alternatife sahip olan firma, Sargas kod adını taşıyan ve bazı Sempron modellerinin yerini alması beklenen tek çekirdekli 45nm işlemcisini sene sormadan pazara sunmayı planlıyor.

Firmanın giriş seviyesi için 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı tek çekirdekli yeni işlemci Soket AM3 formunda olacak ve DDR3 bellek desteği sunacak. Geriye doğru uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek yeni işlemci HyperTransport 3.0 desteği sunacak. Yeni üretim teknolojisinin maliyete olan olumlu katkılarıyla Sempron işlemcilerin yerini benzer bir fiyatlandırma ile alması üstelik daha yüksek performans sunması beklenen işlemci için gözler son çeyrekte.

AMD'nin tek çekirdekli yeni işlemcisinin, entegre grafik işlemcili 760G yonga setiyle birlikte daha çok ofis sistemlerinde kullanılması bekleniyor.

