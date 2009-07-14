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AMD'den kod adı Sargas; Tek çekirdekli 45nm işlemci sene sonunda geliyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den kod adı Sargas; Tek çekirdekli 45nm işlemci sene sonunda geliyor
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Deneb kod adını taşıyan dört çekirdekli Phenom II X4 işlemci ailesiyle 45nm üretim teknolojisine adım atan AMD her ne kadar doğal tasarımlı olmasalar da devam eden süreçte yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı üç ve iki çekirdekli işlemci modellerini de pazara sunmuştu. Farklı fiyat segmentleri için çok sayıda alternatife sahip olan firma, Sargas kod adını taşıyan ve bazı Sempron modellerinin yerini alması beklenen tek çekirdekli 45nm işlemcisini sene sormadan pazara sunmayı planlıyor.

Firmanın giriş seviyesi için 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı tek çekirdekli yeni işlemci Soket AM3 formunda olacak ve DDR3 bellek desteği sunacak. Geriye doğru uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek yeni işlemci HyperTransport 3.0 desteği sunacak. Yeni üretim teknolojisinin maliyete olan olumlu katkılarıyla Sempron işlemcilerin yerini benzer bir fiyatlandırma ile alması üstelik daha yüksek performans sunması beklenen işlemci için gözler son çeyrekte.

AMD'nin tek çekirdekli yeni işlemcisinin, entegre grafik işlemcili 760G yonga setiyle birlikte daha çok ofis sistemlerinde kullanılması bekleniyor.


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fatihcanery 9 yıl
tarnat bence yanlış düşünüyorsun,defolu işlemci değil.adamlar elindekileri değerlendiriyorlar.örneğin sen x3 serisi aldın,performas kaybı yaşamıyorsun ki? defolu olan çekirdeği kapatıyorlar zaten,hatta bazılarında o defo bile yok :)
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yenerbalcı 9 yıl
Tek çekirdek çok düşük güç tüketimi süper olur


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tarnat1985 9 yıl

Orjinalden alıntı: fatihcanery

tarnat bence yanlış düşünüyorsun,defolu işlemci değil.adamlar elindekileri değerlendiriyorlar.örneğin sen x3 serisi aldın,performas kaybı yaşamıyorsun ki? defolu olan çekirdeği kapatıyorlar zaten,hatta bazılarında o defo bile yok :)

Bazı kırpılmış işlemcilerde defo olmayabilir fakat defolu olanlarda var.İşlemci alırken bu şekilde şans işi çok saçma, sanki pazardan mal alıyorum gibi hissediyorum.
Defolu değil denilen ürünlerdede mutlaka bir yamuk vardır fakat kullanıcı bunu tam olarak hissetmiyor.Örnek olarak bu kapalı olan çekirdek açılınca, katagorisindeki diğer işlemciye göre daha fazla güç tüketiyor.
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tarnat1985 9 yıl
Amd`nin çekirdek kapatma politikasını hiç sevmiyorum.
Defolu işlemlemcileri bu şekilde piyasaya sürmeleri Amd`nin kalitesini düşürüyor.
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yekoo 9 yıl
:) yakında istanbullarında 5 çekirdeği kapatıp tek çekirdek opteron yaparlar hehehehe
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yonex78 9 yıl
intelin atomu elinde bi şekilde patlıyacak ya amd ateşleyecek fiili ya via
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Regor 9 yıl
Dört gözle bekliyorum bu işlemciyi. HTPC için güzel işlemci olur. Sessiz, az enerji harcayan, DDR3 destekli, 45nm ... Daha ne olsun! Intel de gitsin Atom'uyla uğraşsın!
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fatihcanery 9 yıl
"sene sona ermeden " yerine "sene sormadan" olmuş.bilginize_
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adigehalil 9 yıl
45w cift çekirdek var. 45w dört çekirdek haberi var. artık 15-20w bir masaüstü işlemci iyi olur...
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Wilson Fisk 9 yıl
kapatma seklinde degil yeni dizayn ile bastan L3 olmayan seri var regor'un tek cekirdeklisi olabilir bu alet yani x2 250'nin.
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mav1li 9 yıl
Bomba olur. 30$a 4 çekirdek.
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Hobar 9 yıl
Acaba bunu da 3 çekirdeği kapatarak mı yaptı?
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Alper# 9 yıl

Orjinalden alıntı: Hobar

Acaba bunu da 3 çekirdeği kapatarak mı yaptı?

Yok daha neler
Yok Amd Phenom II 955 şin 3 çekirdeği kapatılmış versiyonu

Ama ne güzel olurdu
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