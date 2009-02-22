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AMD'nin 12 çekirdekli ilk işlemcisi Maranello platformuyla 2010'da gelecek

10 yıl
15,1b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 12 çekirdekli ilk işlemcisi Maranello platformuyla 2010'da gelecek
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Intel'in geçtiğimiz sene Eylül ayında sunuclar için hazırladığı 6 çekirdkeli ilk işlemcisini duyurması ve geçtiğimiz günlerde yine sunucular için hazırlanan 8 çekirdekli yeni işlemcisinin teknik detaylarını açıklamasından sonra AMD de sessizliğini bozmuş ve yılın ikinci yarısı için hazırlanan Istanbul kod adlı ve 6 çekirdekli yeni Opteron işlemcisini farklı demo sistemlerinde göstermişti.

AMD çalışmaları devam eden Istanbul kod adlı yeni işlemci modellerini yılın ikinci yarısı ile birlikte müşterilerine sağlamayı planlıyor. Enerji verimli modellerden yüksek saat frekansına sahip performans odaklı çözümlere kadar alternatif modelleri kapsaması beklenen Istanbul ailesi de dört çekirdekli mevcut Shangai işlemcileri gibi DDR2 bellek desteği sunmaya devam edecek.

Masaüstü için hazırladığı Soket AM3 formundai DDR3 destekli işlemcilerini duyuran ve bir kısmının satışına başlayan AMD, kurum ve kuruluşlar için hazırladığı sunucu işlemcilerinde ise benzer bir sıçramayı önümüzdeki sene yapmayı planlıyor. Firmanın güncel yol haritasına göre AMD, Fiorano kod adlı yeni nesil DDR2 platformunda kullanacağı Istanbul işlemcilerinden sonra platform değişikliği yapacak.

AMD'nin önümüzdeki yıla dönük olarak devam eden çalışmaları çerçevesinde, Sao Paolo kod adını taşıyan 6 çekirdekli ve Magny Cours kod adını taşıyan 12 çekirdekli işlemcilerin hazırlık evam ediyor. Önümüzdeki yılın ilk yarısı için planlanan yeni işlemciler ile birlikte AMD, RD890S ve RD870S gibi kendi hazırladığı işlemcileri kullanmaya başlayacak ve sunucu cephesinde de DDR3 desteği vermeye başlayacak.


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duboisi 10 yıl
kavrulmuş severim ben.. hadi hayırlısı bekliyoruz...
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Trecc11 10 yıl
AMD

yavaş yavaş toparlıyor
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fatihcanery 10 yıl
amd de intelin sermayesi olsa kim bilir neler yapacak
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yenerbalcı 10 yıl
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Fazla çekirdek çöp yapar Bunları belediyeye şikayet etmek lazım
SON
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mav1li 10 yıl
Dikkatinizi çektimi bilmiyorum. Amd nin verdiği isimler hep F1 le alakalı. Barcelona,İstanbul,Magny Cours...
Yakında amdden 16 çekirdekli Abu Dabi haberi gelir.
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J-Smoove 10 yıl

Orjinalden alıntı: mav1li

Dikkatinizi çektimi bilmiyorum. Amd nin verdiği isimler hep F1 le alakalı. Barcelona,İstanbul,Magny Cours...

Yakında amdden 16 çekirdekli Abu Dabi haberi gelir.


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uefa 10 yıl

Orjinalden alıntı: mav1li

Dikkatinizi çektimi bilmiyorum. Amd nin verdiği isimler hep F1 le alakalı. Barcelona,İstanbul,Magny Cours...

Yakında amdden 16 çekirdekli Abu Dabi haberi gelir.


AMD Formula 1 sponsoru yani bu isimlendirmeyi bilerek yapıyorlar


amd.com/...

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flashabu 10 yıl
sonsuz işareti değil de transistör gibi 350milyon çekirdek felan olur
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Wilson Fisk 10 yıl
alakaya maydanoz ama lafi gecti madem phenom 450 milyon, phenom II 758 milyon transistor iceriyor.
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ten_don 10 yıl

Orjinalden alıntı: flashabu

sonsuz işareti değil de transistör gibi 350milyon çekirdek felan olur


falan
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ali277 10 yıl
yakında işlemcilerde çekirdek sayısı yerine sonsuz işareti koyacaklar :D
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alirezzak 10 yıl
İntel AMD nin yaptıklarını yapıyor.Buna teknoloji denmez.İkisini de AMD yapıyo.
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showstopper41 10 yıl
AMD masaüstü PC ler için 6 veya 8 çekirdekli ürünlerini ne zaman çıkarmayı planlıyor. AMD nin yol haritasına göre DDR2 nin en az 2-3 sene daha ömrü olacak gibi gözüküyor.DDR3 ram destekli Socket AM3 anakart hâlâ avantajlı değil.
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Kumandan 10 yıl

Orjinalden alıntı: showstopper41

AMD masaüstü PC ler için 6 veya 8 çekirdekli ürünlerini ne zaman çıkarmayı planlıyor. ?


yanlış soru ....

" Yazılımcılar çok çekirdek destekli yazılım üretmeye ne zaman başlayacak ? "

şekline olmalıydı.
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The_Illusionist 10 yıl
Adının İstanbul olması ilginç inşallah rekabet böyle devam eder de kullanıcılar ucuz fiyata yüksek performans bulabilirler
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sampiyon bilo 10 yıl
İşlemciler çok güzel.Amd çok çalışıyor.Ama destekleyen bir program olmadıktan sonra ve corei7 gibi fiyatı uçuk olduktan sonra neye yarar ki.
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