AMD'nin 12 çekirdekli ilk işlemcisi Maranello platformuyla 2010'da gelecek

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Intel'in geçtiğimiz sene Eylül ayında sunuclar için hazırladığı 6 çekirdkeli ilk işlemcisini duyurması ve geçtiğimiz günlerde yine sunucular için hazırlanan 8 çekirdekli yeni işlemcisinin teknik detaylarını açıklamasından sonra AMD de sessizliğini bozmuş ve yılın ikinci yarısı için hazırlanan Istanbul kod adlı ve 6 çekirdekli yeni Opteron işlemcisini farklı demo sistemlerinde göstermişti.

AMD çalışmaları devam eden Istanbul kod adlı yeni işlemci modellerini yılın ikinci yarısı ile birlikte müşterilerine sağlamayı planlıyor. Enerji verimli modellerden yüksek saat frekansına sahip performans odaklı çözümlere kadar alternatif modelleri kapsaması beklenen Istanbul ailesi de dört çekirdekli mevcut Shangai işlemcileri gibi DDR2 bellek desteği sunmaya devam edecek.

Masaüstü için hazırladığı Soket AM3 formundai DDR3 destekli işlemcilerini duyuran ve bir kısmının satışına başlayan AMD, kurum ve kuruluşlar için hazırladığı sunucu işlemcilerinde ise benzer bir sıçramayı önümüzdeki sene yapmayı planlıyor. Firmanın güncel yol haritasına göre AMD, Fiorano kod adlı yeni nesil DDR2 platformunda kullanacağı Istanbul işlemcilerinden sonra platform değişikliği yapacak.

AMD'nin önümüzdeki yıla dönük olarak devam eden çalışmaları çerçevesinde, Sao Paolo kod adını taşıyan 6 çekirdekli ve Magny Cours kod adını taşıyan 12 çekirdekli işlemcilerin hazırlık evam ediyor. Önümüzdeki yılın ilk yarısı için planlanan yeni işlemciler ile birlikte AMD, RD890S ve RD870S gibi kendi hazırladığı işlemcileri kullanmaya başlayacak ve sunucu cephesinde de DDR3 desteği vermeye başlayacak.