AMD'nin 28nm Southern Islands GPU'ları 2011'in ikinci yarısında geliyor

Northern Islands kod adını taşıyan Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını 32nm üretim teknolojisi için planlayan ancak TSMC'nin bu süreci atlayarak 40nm'den sonra 28nm fabrikasyon sürecine geçiş kararı almasıyla birlikte 40nm ile devam eden AMD, 28nm için çalışmalarını sürdürüyor. Ortağı olduğu GlobalFoundries'in 28nm GPU üretimi için hazırlıklarına devam ettiği şu günlerde AMD'nin, Southern Islands serisi (Radeon HD 7000) 28nm GPU'larını yeni yılın ilk yarısında duyuracağı söylense de bu pek mümkün görünmüyor.

TSMC cephesinde AMD'nin 28nm GPU'ları için tasarım çalışmalarını tamamlamadığı, tamamlanmış olsa bile hacimli üretimin yılın ikinci yarısında başlayacağı üzerinde duruluyor. Radeon HD 6900 serisiyle birlikte GPU tasarımında önemli bir değişiklik yaparak 4D ALU tasarımına geçeceği belirtilen AMD, Cayman ile şimdiye kadar hazırladığı en büyük grafik yongasını kullanıma sunacak. Daha yüksek performanslı GPU'lar için artan transistör ihtiyacı hem AMD hem de Nvidia adına mevcut üretim tekolojisinde adeta sınıra ulaşmış durumda.

Her iki üretici için de 300 Watt sınırı bir süredir gündemden düşmemekle birlikte, 28nm fabrikasyon sürecine geçiş ile birlikte aynı performans seviyesinde daha düşük güç tüketen veya aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans sunan GPU'lar pazara sunulabilecek. Daha fazla sayıda transistör içeren ve daha yüksek saat hızlarında çalışan GPU'ları mümkün kılacak 28nm için AMD ile birlikte Nvidia cephesindeki çalışmalar da sürüyor ve firmanın, giriş seviyesi için 28nm GPU örneklerine (*) sahip olduğu iddia ediliyor.

*Erken mühendislik örneği.