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AMD'nin 28nm Southern Islands GPU'ları 2011'in ikinci yarısında geliyor

8 yıl
11,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Northern Islands kod adını taşıyan Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarını 32nm üretim teknolojisi için planlayan ancak TSMC'nin bu süreci atlayarak 40nm'den sonra 28nm fabrikasyon sürecine geçiş kararı almasıyla birlikte 40nm ile devam eden AMD, 28nm için çalışmalarını sürdürüyor. Ortağı olduğu GlobalFoundries'in 28nm GPU üretimi için hazırlıklarına devam ettiği şu günlerde AMD'nin, Southern Islands serisi (Radeon HD 7000) 28nm GPU'larını yeni yılın ilk yarısında duyuracağı söylense de bu pek mümkün görünmüyor.

TSMC cephesinde AMD'nin 28nm GPU'ları için tasarım çalışmalarını tamamlamadığı, tamamlanmış olsa bile hacimli üretimin yılın ikinci yarısında başlayacağı üzerinde duruluyor. Radeon HD 6900 serisiyle birlikte GPU tasarımında önemli bir değişiklik yaparak 4D ALU tasarımına geçeceği belirtilen AMD, Cayman ile şimdiye kadar hazırladığı en büyük grafik yongasını kullanıma sunacak. Daha yüksek performanslı GPU'lar için artan transistör ihtiyacı hem AMD hem de Nvidia adına mevcut üretim tekolojisinde adeta sınıra ulaşmış durumda.

Her iki üretici için de 300 Watt sınırı bir süredir gündemden düşmemekle birlikte, 28nm fabrikasyon sürecine geçiş ile birlikte aynı performans seviyesinde daha düşük güç tüketen veya aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans sunan GPU'lar pazara sunulabilecek. Daha fazla sayıda transistör içeren ve daha yüksek saat hızlarında çalışan GPU'ları mümkün kılacak 28nm için AMD ile birlikte Nvidia cephesindeki çalışmalar da sürüyor ve firmanın, giriş seviyesi için 28nm GPU örneklerine (*) sahip olduğu iddia ediliyor.

*Erken mühendislik örneği.


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tahir40 8 yıl
Anladığım kadarıyla sorun sadece yer değil, güç tüketimi, 28nm ile üretilen bir transistör 40nm olandan az enerji tüketir. 28nm ile hem aynı alana daha fazla transistör sığacak hem de daha az enerji tüketecek...
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TiesTorN 8 yıl

tahir40

Anladığım kadarıyla sorun sadece yer değil, güç tüketimi, 28nm ile üretilen bir transistör 40nm olandan az enerji tüketir. 28nm ile hem aynı alana daha fazla transistör sığacak hem de daha az enerji tüketecek...

Yanlış...

40nm'de üretilen aynı GPU 28nm ile üretilirse o zaman daha az enerji tüketir... Ancak 28nm'ye daha fazla transistör koyulduğunda güç tüketimi düşmez aynı kalır ancak performans yükselir.
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Codname47 8 yıl
@CrySystem
Dediğin proje dimensional transistörlerle ilgili sanırım. Fazla sayıda transistörü dimensional olarak design etmede sıkıntı yaşadıkları için fazla bir ilerleme katedemediler..
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Batuist 8 yıl
28nm 2011 sonu anca gelir..
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CrySystem 8 yıl
Daha yüksek performanslı GPU'lar için artan transistör ihtiyacı hem AMD hem de Nvidia adına mevcut üretim tekolojisinde adeta sınıra ulaşmış durumda ...

IBM yeni bir proje üzerinde çalışıyordu.
yarı iletken de devrim niteliğindeydi.
bulabilirsem paylaşırım
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mertekin 8 yıl

CrySystem

Daha yüksek performanslı GPU'lar için artan transistör ihtiyacı hem AMD hem de Nvidia adına mevcut üretim tekolojisinde adeta sınıra ulaşmış durumda ...

IBM yeni bir proje üzerinde çalışıyordu.
yarı iletken de devrim niteliğindeydi.
bulabilirsem paylaşırım


3 boyutlu devre yada 3 boyutlu transistör gibi bişey olması lazım eğer bahsettiğin buysa.
Aynı alana 100 kat daha fazla transistör sığıyordu.
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M@U 8 yıl
CrySystem

IBM yeni bir proje üzerinde çalışıyordu.
yarı iletken de devrim niteliğindeydi.
bulabilirsem paylaşırım

Sanırım grafin diye yeni bir malzemenin kullanılması düşünülüyor ve üzerinde çalışmalar sürüyor. Çok daha küçük bir alana çok daha fazla transistör sığdırılabileceği öngörülüyor. 1000 kat olarak telaffuz ediliyor ancak elbette şuan tam olarak ne olduğu belli değil. Ancak grafin ile birlikte pikometrik üretim sürecine geçilebileceği söyleniyor. Intel'in yaptığı bir açıklamada grafin'in germanyum ve silisyuma göre çok daha sağlam bir yapıda olduğu ve elektrik yalıtımını yarımetallerden çok daha iyi şekilde yaptığına dair bir söylem mevcuttu. Zaten IBM tek başına girişmedi bu ar-ge yatırımına içlerinde Intel, AMD, Toshiba, gibi devler de var. Ayrıca Global Foundries'ı bilmiyorum ama TSMC de bu iş için belli bir ar-ge bütçesi ayırmış durumda.
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