AMD'nin 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisi 13 Ağustos'ta geliyor

AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni işlemcisi Phenom II X4 965 Black Edition nihatet resmiyet kazandı. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD yeni işlemcisini 13 Ağustos'ta lanse etmeye hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition, AMD'nin 3.2GHz barajını geçen ilk Phenom işlemcisi olacak. Black Edition serisi altında hazırlanan dolayısıyla çarpan kilidi açık olarak gelen yeni işlemcinin hız aşırtma konusunda da dikkat çekmesi ve hava soğutmayla 4GHz+ seviyesine ulaşması bekleniyor.
Soket AM3 formunda hazırlanan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemci geriye doğru uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarla da kullanılabilecek. Isıl güç tasarımı 125 Watt olarak belirlenen işlemci bilindiği üzere AMD'nin K10.5 mimarisini temel alıyor ve 6MB büyüklüğünde, çekirdek arası ortak kullanıma açık olan Seviye 3 bellek ile geliyor. Çift kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci fiyat listelerinde 235 Avro seviyesinden yer almaya başlamış durumda. Belirttiğimiz gibi 13 Ağustos'ta lanse edilecek işlemciyle birlikte hem AMD hem de Intel cephesinde yeni fiyat indirimler gündeme gelebilir.
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En ucuz Q9650 540TL , aralarında 220TL var.Kaliteli Bir anakart parası.
Sırf intel olsun diye 2si arasından bunu seçeni temsil eden kelime tam anlamı ile '' Mal '' dır.
Son Derece Doğru Bir Karar i7 Alınmayacaksa Phenom II Yerine Quad Almak Apaçilik Olur...
Gigabyte EX58-UD3R 6.4GT/s DDR3 S+GL+1394+16X 1366...244,00 USD
Intel Core i7 920 2.66 GHz 8MB 4.8GT/Sec Lga 1366p...........333,00 USD
A-DATA 6 GB (3*2) 1333 MHz DDR3 OC. Triple Kit CL7.........148,00 USD
HIS HD4850 1 GB 256Bit GDDR3 Dual DVI 16X...................140,00 USD[x]
1420tl
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Gigabyte MA770T-UD3P /DDR3 1666 S+GL+1394+16X 938p...109,00 USD
AMD Phenom II 945 X4 (3.0 GHz) 8MB (Am3 938Pin) BE........255,00 USD
A-DATA 4 GB (2*2) 1333 MHz DDR3 OC. Dual Kit CL7...........99,00 USD
A-DATA 4 GB (2*2) 1333 MHz DDR3 OC. Dual Kit CL7...........99,00 USD
Sapphire HD4890 TOXIC 1 GB 256Bit GDDR5 16X.................279,00 USD
1394tl
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F/P : Fiyat/Performans
yok rakıp oldugunu soylemedım bende bı amd kullanıcısıyım ama gerceklerı gormek lazım dıe dusunuyorum.ole dememıın sebebı gecen bı forumda arkadasın tekı demıs 955 ıcın.daha ucuza aynı performansı veren ıslemcıyı almak daha mantıklı demıs arkadas yanı 975 e tas atmıs o nedenle dedım yanı
Bu tip konular iyioluyor , kimi ciddiye alıp kimi almayacagımızı öğreniyoruz.
Amd nin Phenom II X4 aileisnin F/p , karşısında Quad yok.Ne konusuyorsun ya ?
Paranızı sokaktan topluyorsunuz galiba..? İntel cephesindeki bir işlemcinin denk performans gösteren AMD karşılığı intel'den her zaman ucuz olmuştur. Doğru intel nasıl fiyat koyduysa öyle devam ediyor,tam ucuzlayacak derken işlemciyi emekli edip onun az biraz hızlandırılmış halini yine aynı faiş fiyat politikası dahilinde piyasaya sürüyor sizce bu mantıklı bir davranışmı ? Hadi onu geçtim İndirim yapsa bile ki AMD aradaki farkı korumak için indirim yapar bu böyle devam eder...
Fiyatın inmemesini öveni de ilk kez görüyorum
Aslında yanlışınız da var ama anlatmaya değmez
AMD K10.5 mimarisin yapısı gereği Core 2'ye nazaran da az cache belleğe ihtiyacı var.Bence 6mb L3 yeterli bir miktar.