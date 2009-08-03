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AMD'nin 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisi 13 Ağustos'ta geliyor

9 yıl
19,7b
1
63
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisi 13 Ağustos'ta geliyor
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AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni işlemcisi Phenom II X4 965 Black Edition nihatet resmiyet kazandı. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD yeni işlemcisini 13 Ağustos'ta lanse etmeye hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition, AMD'nin 3.2GHz barajını geçen ilk Phenom işlemcisi olacak. Black Edition serisi altında hazırlanan dolayısıyla çarpan kilidi açık olarak gelen yeni işlemcinin hız aşırtma konusunda da dikkat çekmesi ve hava soğutmayla 4GHz+ seviyesine ulaşması bekleniyor.

Soket AM3 formunda hazırlanan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemci geriye doğru uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarla da kullanılabilecek. Isıl güç tasarımı 125 Watt olarak belirlenen işlemci bilindiği üzere AMD'nin K10.5 mimarisini temel alıyor ve 6MB büyüklüğünde, çekirdek arası ortak kullanıma açık olan Seviye 3 bellek ile geliyor. Çift kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci fiyat listelerinde 235 Avro seviyesinden yer almaya başlamış durumda. Belirttiğimiz gibi 13 Ağustos'ta lanse edilecek işlemciyle birlikte hem AMD hem de Intel cephesinde yeni fiyat indirimler gündeme gelebilir.


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Novak Djokovic 9 yıl
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En ucuz Q9650 540TL , aralarında 220TL var.Kaliteli Bir anakart parası.
Sırf intel olsun diye 2si arasından bunu seçeni temsil eden kelime tam anlamı ile '' Mal '' dır.
Son Derece Doğru Bir Karar i7 Alınmayacaksa Phenom II Yerine Quad Almak Apaçilik Olur...
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Process64 9 yıl
Yeni gelen 3.4 Ghz serisinde iki ayrı bellek denetleyicisi var.
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weneorn 9 yıl
Genelde intel alan markaya para veriyor. Nasıl apple laptoplar o fiyatlara satılabiliyorsa(gerçi şıklar ama yinede o fiyat verilmez bece). Aynı şey intel içinde geçerli(ekstra perf.ı var ama o fiyata değecek kadar değil)...
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Erkin07 9 yıl
Hiç birimiz AMD ya da Intel'den kâr payı almıyorken, kendi kullandığımızın en iyisi olması dileklerimizi teknik değerlerin üzerinde tutuyoruz maalesef. Genel-geçer bir kural var işlemci tercihinde, herkes dilediği işlemciyi seçmekte özgür. Sonuç olarak fiyatı gözardı edebilecek bütçeye sahip olup da performans tercihi yapanlar Intel (özellikle Core i7), elindeki bütçeyle olabilecek en iyi performansı dileyenler ise AMD ailesinden tercih yapacaklardır. Yani aslında bizim işlemci seçimimizi belirleyen asıl etken paradır. 2 ayrı kulvarda giden 2 rakip sözkonusu. Ve ben tekelleşme karşıtlığı adına pazar payı daha düşük olanın desteklenmesi taraftarıyım. Zira AMD'nin üst segment işlemcileri hiç birimize gözle görülür bir yavaşlık hissettirmeyecek. Rendering gibi profesyonel amaçlar için kullanacakları tenzih eder, saygılar sunarım.
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Tolgá 9 yıl
intelin fiyatları alınabilir seviyeye geldi amd karşısında kim ne derse desin..core i7 serisi hariç :)
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multeci 9 yıl
hadi bide bu sistemlerle bi maliyet/oyun performansı değerlendirmesi yapsın thg. yaptıkları resmen hile.

Gigabyte EX58-UD3R 6.4GT/s DDR3 S+GL+1394+16X 1366...244,00 USD
Intel Core i7 920 2.66 GHz 8MB 4.8GT/Sec Lga 1366p...........333,00 USD
A-DATA 6 GB (3*2) 1333 MHz DDR3 OC. Triple Kit CL7.........148,00 USD
HIS HD4850 1 GB 256Bit GDDR3 Dual DVI 16X...................140,00 USD[x]

1420tl

-------------------

Gigabyte MA770T-UD3P /DDR3 1666 S+GL+1394+16X 938p...109,00 USD
AMD Phenom II 945 X4 (3.0 GHz) 8MB (Am3 938Pin) BE........255,00 USD
A-DATA 4 GB (2*2) 1333 MHz DDR3 OC. Dual Kit CL7...........99,00 USD
A-DATA 4 GB (2*2) 1333 MHz DDR3 OC. Dual Kit CL7...........99,00 USD
Sapphire HD4890 TOXIC 1 GB 256Bit GDDR5 16X.................279,00 USD

1394tl

-------------------
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memanet 9 yıl
allahtan reva mı be bu gün gittim aldım phenom 2 955 i akşama eve geliyorum çıkan habere bak ah be biraz daha bekleseydim o paraya 965 alırdım :((
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kenan109 9 yıl
Holy.One durumu anlamamışsın sanırım.Sadece performans olarak değil fiyat olarakta bak.Cluber00'ın demek istediği bu.
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Regor 9 yıl
Anlamayanlar için:
F/P : Fiyat/Performans


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eneshatipoglu 9 yıl
HoLY.oNE
yok rakıp oldugunu soylemedım bende bı amd kullanıcısıyım ama gerceklerı gormek lazım dıe dusunuyorum.ole dememıın sebebı gecen bı forumda arkadasın tekı demıs 955 ıcın.daha ucuza aynı performansı veren ıslemcıyı almak daha mantıklı demıs arkadas yanı 975 e tas atmıs o nedenle dedım yanı
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Chris Brown 9 yıl
Sana sadece gülüyorum yahu , Q9650 yi Phenom II X4 965 Black a rakip gösterdin ya helal olsun


Bu tip konular iyioluyor , kimi ciddiye alıp kimi almayacagımızı öğreniyoruz.
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eneshatipoglu 9 yıl
arkadaslar bıse sorucam ıntel ı7 975 ve bu phenom II 965 e kalıtelı bı hava sogutmayla oc yapılsa hangısının performansı daha ıyı olur hangısı bırbırını gecer(phenom 955 ıde baz alabılrısınız) cok merak ettım benım tahmınım 975 ın fark atıcagı ama phenom 955 le yapılan testlerde 975 hep gecıyodu amdyı
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hardware wizard 9 yıl
intelin eline su dökemez amd kendim phenom II 940 BE kullanmama ramen en kısa zamanda intele gececem. ben alırım 235 avro ya ondansonra iner 100 avro ya bak muhabete ondan sonra intelde öyle bişe yok kardeşim nasıl cıktıysa öyle gidiyor ....
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Chris Brown 9 yıl
Fanboylugun lüzümu yok.
Amd nin Phenom II X4 aileisnin F/p , karşısında Quad yok.Ne konusuyorsun ya ?

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Lacano 9 yıl

ss555

intelin eline su dökemez amd kendim phenom II 940 BE kullanmama ramen en kısa zamanda intele gececem. ben alırım 235 avro ya ondansonra iner 100 avro ya bak muhabete ondan sonra intelde öyle bişe yok kardeşim nasıl cıktıysa öyle gidiyor ....


Paranızı sokaktan topluyorsunuz galiba..?
İntel cephesindeki bir işlemcinin denk performans gösteren AMD karşılığı intel'den her zaman ucuz olmuştur. Doğru intel nasıl fiyat koyduysa öyle devam ediyor,tam ucuzlayacak derken işlemciyi emekli edip onun az biraz hızlandırılmış halini yine aynı faiş fiyat politikası dahilinde piyasaya sürüyor sizce bu mantıklı bir davranışmı ? Hadi onu geçtim İndirim yapsa bile ki AMD aradaki farkı korumak için indirim yapar bu böyle devam eder...
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl

ss555

intelin eline su dökemez amd kendim phenom II 940 BE kullanmama ramen en kısa zamanda intele gececem. ben alırım 235 avro ya ondansonra iner 100 avro ya bak muhabete ondan sonra intelde öyle bişe yok kardeşim nasıl cıktıysa öyle gidiyor ....

Fiyatın inmemesini öveni de ilk kez görüyorum


Aslında yanlışınız da var ama anlatmaya değmez
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Pandemic 9 yıl
L3 artmalı bence.
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XenonMan58 9 yıl
bir daha sistem dizersem amd dizecem intel pahalı...
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ABSOLUT 9 yıl

safakhan

L3 artmalı bence.



AMD K10.5 mimarisin yapısı gereği Core 2'ye nazaran da az cache belleğe ihtiyacı var.Bence 6mb L3 yeterli bir miktar.
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