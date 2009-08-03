AMD'nin 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisi 13 Ağustos'ta geliyor

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AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni işlemcisi Phenom II X4 965 Black Edition nihatet resmiyet kazandı. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD yeni işlemcisini 13 Ağustos'ta lanse etmeye hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve standart olarak 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition, AMD'nin 3.2GHz barajını geçen ilk Phenom işlemcisi olacak. Black Edition serisi altında hazırlanan dolayısıyla çarpan kilidi açık olarak gelen yeni işlemcinin hız aşırtma konusunda da dikkat çekmesi ve hava soğutmayla 4GHz+ seviyesine ulaşması bekleniyor.

Soket AM3 formunda hazırlanan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemci geriye doğru uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ anakartlarla da kullanılabilecek. Isıl güç tasarımı 125 Watt olarak belirlenen işlemci bilindiği üzere AMD'nin K10.5 mimarisini temel alıyor ve 6MB büyüklüğünde, çekirdek arası ortak kullanıma açık olan Seviye 3 bellek ile geliyor. Çift kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan işlemci fiyat listelerinde 235 Avro seviyesinden yer almaya başlamış durumda. Belirttiğimiz gibi 13 Ağustos'ta lanse edilecek işlemciyle birlikte hem AMD hem de Intel cephesinde yeni fiyat indirimler gündeme gelebilir.