AMD'nin 3GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni işlemcisi Haziran ayında geliyor

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Yüksek performans segmenti için hazırladığı, 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisini önümüzdeki hafta duyurması beklenne AMD, çift çekirdekli işlemci gamı için de yüksek saat hızına sahip sahip modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı çift çekirdeki Athlon X2 200 serisinin 3GHz'de çalışacak modeli hakkında detaylar gelmeye başladı. Firmanın Athlon X2 250 olarak isimlendireceği yeni işlemcinin Mayıs içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı Regor kod adlı işlemci, 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelecek. Soket AM3 formunda olacak yeni işlemci 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği de sunacak. Seviye 2 bellek kapasitesinin 2MB olacağı ifade edilen Athlon X2 250'nin sergileyeceği hız aşırtma başarımı da şimdiden merak konusu olmuş durumda. Bu arada AMD'nin aynı seri dahilinde yüksek saat hızına sahip modellerle birilikte ısıl güç tasarımı 45 Watt olacak enerji verimli modeller hazırlayacağını da hatırlatalım.