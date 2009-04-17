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AMD'nin 3GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni işlemcisi Haziran ayında geliyor

10 yıl
8,5b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 3GHz'de çalışan çift çekirdekli yeni işlemcisi Haziran ayında geliyor
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı, 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisini önümüzdeki hafta duyurması beklenne AMD, çift çekirdekli işlemci gamı için de yüksek saat hızına sahip sahip modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı çift çekirdeki Athlon X2 200 serisinin 3GHz'de çalışacak modeli hakkında detaylar gelmeye başladı. Firmanın Athlon X2 250 olarak isimlendireceği yeni işlemcinin Mayıs içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı Regor kod adlı işlemci, 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelecek. Soket AM3 formunda olacak yeni işlemci 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği de sunacak. Seviye 2 bellek kapasitesinin 2MB olacağı ifade edilen Athlon X2 250'nin sergileyeceği hız aşırtma başarımı da şimdiden merak konusu olmuş durumda. Bu arada AMD'nin aynı seri dahilinde yüksek saat hızına sahip modellerle birilikte ısıl güç tasarımı 45 Watt olacak enerji verimli modeller hazırlayacağını da hatırlatalım.


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prescott2400 10 yıl
bende x2 5400 almayı planlıyordum. fiyatı uygun olursa bu işlemciyi almak daha mantıklı olucak.
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Necessa®i 10 yıl
ön bellek 3 olsaydı keske
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Zero Limit 10 yıl
eh amd ye de zahmet olucak
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Özellik bakımından Güzel bir işlemci, İyide oc oldumu tamamdır :)
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IgorStravinsky 10 yıl
Socket hakkında 1 bilgi varmı?
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sertacaygun 10 yıl
7750 ya da 7850 ile arasındaki fark AM2+ yerine AM3 olması olacak galiba.
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Wilson Fisk 10 yıl
Orjinalden alıntı: sertacaygun

7750 ya da 7850 ile arasındaki fark AM2+ yerine AM3 olması olacak galiba.


amma yaptin ha.ddr3'u gectik 45nm L3 cache yok hani de ki windsor'un 45nm olani.bastan yapilan bir alet bu oyle cekirdek kapa cache kapa filan degil. 7750 7850'ye rahmet okur cunku oc'de 3.8'den asagi beklemiyorum.
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575m 10 yıl
Bir phenom II X2 ler olacaktı ondan haber yok mu
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Pandemic 10 yıl
önbellek 4 olsa tadından yenmezdi...
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max975 10 yıl
Bakalım ne kadar iş yapacak bu krizde.
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RaptorFX 10 yıl
amd phenom bir tabanindan phenom 2 tabanındaki athlonları cikarmaya baslayacak. güzel haber intel e6 ve e3 serisini zorlar en azından..
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
45 Nm. + 65 W + 3.0 Ghz + 2 Mb Ön Bellek

Fiyat'ı da iyi olursa, çok iyi olacak.

İyi OC olur bu işlemci tahminimce Şöyle günlük,default Voltaj ile 3.6 - 3.8 Ghz'de kullanılsa şahane olur.


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TELESCOPE 10 yıl
güzel bir paylaşım teşekkürler
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