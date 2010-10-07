AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1065T işlemcisi yıl sona ermeden satışa sunulacak

Yıl sona ermeden önce ürün gamını yeni işlemcilerle güncellemeyi planlayan AMD, 6 çekirdekli Phenom II X6 1065T modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Phenom II X6 1055T ile 1075T modelleri arasındaki boşluğu doldurması beklenen Soket AM3 formundaki işlemci 2.9GHz'de görev yapacak ve TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.4GHz'e kadar arttırabilecek. Black Edition serisi altında hazırlanmadığı için çarpan kilidi kapalı olarak gelecek işlemci, her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 3MB Seviye 2 ve çekirdekler arası kullanıma açık 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak.
Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1066MHz'e kadar DDR2 ve 1333MHz'e kadar da DDR3 bellek desteği sunacak olan işlemci, Soket AM3 anakartlarla birlikte, uyumlu Soket AM2+ anakartlarda da çalıştırılabilecek. Fiyatı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı 6 çekirdekli yeni işlemcinin 2011 öncesinde pazardaki yerini alması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hiç olamzsa amd performans kaybı olsada yeni işlemcisi eksi bir anakarta çalısıyor
ben daha yeni Q9400 aldım ana kartım eski 775 ama core i5 alırdım o fiyata hem 5 tl daha ucuz daha kuvvetli idi ama soket uymuyor ve yeni cıkaracak olan modeldede core i aylesinin soketi uymucakmış
bir dahaki sefere amd işlemci alcam tabiki böyle kullanıcı dostu urunler piyasaya surmeye devam ederse
soket 775 kaç yıldır var farkındamısın ?