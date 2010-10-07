AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1065T işlemcisi yıl sona ermeden satışa sunulacak

Yıl sona ermeden önce ürün gamını yeni işlemcilerle güncellemeyi planlayan AMD, 6 çekirdekli Phenom II X6 1065T modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Phenom II X6 1055T ile 1075T modelleri arasındaki boşluğu doldurması beklenen Soket AM3 formundaki işlemci 2.9GHz'de görev yapacak ve TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.4GHz'e kadar arttırabilecek. Black Edition serisi altında hazırlanmadığı için çarpan kilidi kapalı olarak gelecek işlemci, her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 3MB Seviye 2 ve çekirdekler arası kullanıma açık 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak.

Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1066MHz'e kadar DDR2 ve 1333MHz'e kadar da DDR3 bellek desteği sunacak olan işlemci, Soket AM3 anakartlarla birlikte, uyumlu Soket AM2+ anakartlarda da çalıştırılabilecek. Fiyatı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı 6 çekirdekli yeni işlemcinin 2011 öncesinde pazardaki yerini alması bekleniyor.