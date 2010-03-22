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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için ilk fiyat bilgileri

9 yıl
9,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için ilk fiyat bilgileri
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Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini adetli alımlarda 999 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunan Intel’den sonra gözler artık AMD cephesinde. 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini 27 Nisan’da satışa sunmaya hazırlanan firmanın takip edeceği fiyat politikası netleşiyor. 6 çekirdekli tek bir modele sahip olan Intel’in aksine farklı modeller üzerinde çalışan AMD, gelen ilk bilgilere agresif bir fiyatlandırma politikası izleyebilir.

Phenom II X6 serisine öncülük etmesi beklenen Phenom II X6 1090T’nin Danimarka’da 416 dolar seviyesinden listelere girdiği belirtiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2GHz’de çalışan işlemcinin çekirdek çalışma frekansı Thuban serisiyle kullanımına başlanacak Turbo Boost benzeri dinamik hızlandırma teknolojisi sayesinde 3.6GHz’e kadar çıkabilecek. 9MB bellek kapasitesine ve 125 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olan yeni işlemciyle birlikte 2.8GHz'de çalışan Phenom II X6 1055T modeli de 288 dolar seviyesinden listelerde yer tutmuş durumda.

Şu an ön-siparişte olan yeni işlemcilerin Nisan ayının ikinci yarısında stoklara girmesi beklenirken, Phenom II X6 1035T ve 1075T modelleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Fiyat bilgileri için;

http://butik.dk/product_info.php?products_id=319603
http://butik.dk/product_info.php?products_id=319604


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veleciraptor 9 yıl
Fiyatlar gayet iyi görünüyor
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SiLo! 9 yıl
Fiyatlar gayet makul gözüküyor.. İntel bu fiyatlara karşı ne yapıcak acaba..
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DH Misafiri 9 yıl
Phenom II X6 1090T 3.2GHz 9MB bellek ve 125 Watt
offofffff
intelin albenisini bitecek performans ve fiyatta olacağını olacağını düşünmek şimdiden heyacan verici...
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zagor33 9 yıl
1090T Black Edition: 125(W), AM3 Socket, 9MB Cache, 3.2 GHz Freq @ 295 USD
1055T: 125(W), AM3 Socket, 9MB Cache, 2.8 GHz Freq @ 199 USD

KAYNAK
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stradosphere 9 yıl
Intel den ucuz 6 çekirdeği bekliyoruzda platform halen ucuz değil,ddr3 ler ve anakartlar pek uygun değiller halen,bence
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electrogod 9 yıl
Bu işlemciler bu fiyatla intelin 4 çekirdeklilerinin üzerine karabasan gibi çöker...

Özellikle black edition serisinin üzerine performans olarak gözle görülür bir fark katarsa (ki 6 çekirdek katar gibi geliyor) peeeeeeeehoooooy....








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UzmaN345 9 yıl
Fiyat super 288 $
800 $ kafa tutuyor daha ne olsun
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fod 9 yıl
288 $ baya makul intel fiyat kırar hemen
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BaHtsz 9 yıl
güzel haberler geliyor madem oyle bizde amd nin 6 çekirdeklerinin çıkmasını yani nisanın 2. yarısını beklicez yeni sistemler için
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F.@.T.İ.H 9 yıl
fiyatlar fena degil intel e göre..
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