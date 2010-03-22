AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için ilk fiyat bilgileri

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Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini adetli alımlarda 999 dolar seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunan Intel’den sonra gözler artık AMD cephesinde. 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini 27 Nisan’da satışa sunmaya hazırlanan firmanın takip edeceği fiyat politikası netleşiyor. 6 çekirdekli tek bir modele sahip olan Intel’in aksine farklı modeller üzerinde çalışan AMD, gelen ilk bilgilere agresif bir fiyatlandırma politikası izleyebilir.

Phenom II X6 serisine öncülük etmesi beklenen Phenom II X6 1090T’nin Danimarka’da 416 dolar seviyesinden listelere girdiği belirtiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2GHz’de çalışan işlemcinin çekirdek çalışma frekansı Thuban serisiyle kullanımına başlanacak Turbo Boost benzeri dinamik hızlandırma teknolojisi sayesinde 3.6GHz’e kadar çıkabilecek. 9MB bellek kapasitesine ve 125 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olan yeni işlemciyle birlikte 2.8GHz'de çalışan Phenom II X6 1055T modeli de 288 dolar seviyesinden listelerde yer tutmuş durumda.

Şu an ön-siparişte olan yeni işlemcilerin Nisan ayının ikinci yarısında stoklara girmesi beklenirken, Phenom II X6 1035T ve 1075T modelleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Fiyat bilgileri için;

http://butik.dk/product_info.php?products_id=319603

http://butik.dk/product_info.php?products_id=319604