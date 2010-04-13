Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin 6 çekirdekli yeni amiral gemisi Phenom II X6 1090T BE test edildi

9 yıl
17,1b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin 27 Nisan'da duyurmaya hazırlandığı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için ilk test sonuçları yayınlandı. Phenom II X6 1035T, 1055T, 1075T ve 1090T Black Edition olmak üzere dört yeni model lanse etmesi beklenen AMD'nin yeni amiral gemisi, standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansı otomatik olarak 3.6GHz'e kadar çıkabilen Phenom II X6 1090T Black Edition olacak.

Soket AM3 formunda olan ve 9MB büyüklüğünde bellek kapasitesiyle donatılan Phenom II X6 1090T Black Edition'da ısıl güç tasarımı ise 125 Watt olarak belirlenmiş. Ülkemizde 600-700 lira arasında bir fiyatlandırma ile satılabileceği belirtilen yeni işlemci için ilk test sonuçları Uzakdoğu da gün ışığına çıktı. Coolaler tarafından yapılan çalışma kapsamında Phenom II X6 1090T BE ile birlikte anakart olarak MSI 790GX-G65 kullanılmış.

Coolaler tarafından yayınlanan bazı test sonuçları şu şekilde;

AMD'nin 6 çekirdekli yeni amiral gemisi Phenom II X6 1090T BE test edildi
Tam Boyutta Gör

AMD'nin 6 çekirdekli yeni amiral gemisi Phenom II X6 1090T BE test edildi
Tam Boyutta Gör

AMD'nin 6 çekirdekli yeni amiral gemisi Phenom II X6 1090T BE test edildi
Tam Boyutta Gör

AMD'nin 6 çekirdekli yeni amiral gemisi Phenom II X6 1090T BE test edildi
Tam Boyutta Gör

Detaylı test sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
glorphin 9 yıl
Artık imkansız diye bir şey yok demek daha akıllıca geliyor.Süper.. Her ne kadar güncel kullanıcı için olmasada gelecek için olumlu gelişmeler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
R10 testi o kadar da parlak değil... 6 çekirdekli bir işlemciye göre... benim işlemci bile 1:00'da bitirdi testi.. bu 1:01 yani bir saniye öndeyim... :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 9 yıl
Benim bildigim kadari ile test hatali cunku Hypertransport'un toplamda 5200mhz olmasi lazim.. yani ordaki bilginin 2600mhz gostermesi gertekiyor... kaldi ki, yeni anakartlarla bu islemcinin dogal 1600mhz ram destegini sunmasi gerekiyordu... kisaca testlerdeki bir cok deger ya asagiya cekilmis yada ilgili islemcilere destegi guclendiren bios guncellemeleri yapilmamis...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÇKR_06 9 yıl

Towarscke

Benim bildigim kadari ile test hatali cunku Hypertransport'un toplamda 5200mhz olmasi lazim.. yani ordaki bilginin 2600mhz gostermesi gertekiyor... kaldi ki, yeni anakartlarla bu islemcinin dogal 1600mhz ram destegini sunmasi gerekiyordu... kisaca testlerdeki bir cok deger ya asagiya cekilmis yada ilgili islemcilere destegi guclendiren bios guncellemeleri yapilmamis...

insallah öyledir....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 9 yıl

Towarscke

Benim bildigim kadari ile test hatali cunku Hypertransport'un toplamda 5200mhz olmasi lazim.. yani ordaki bilginin 2600mhz gostermesi gertekiyor... kaldi ki, yeni anakartlarla bu islemcinin dogal 1600mhz ram destegini sunmasi gerekiyordu... kisaca testlerdeki bir cok deger ya asagiya cekilmis yada ilgili islemcilere destegi guclendiren bios guncellemeleri yapilmamis...



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctorfizik 9 yıl
eh artık zamanı gelmişti, karşılaştırmalı test sonuçları yok mu fx57?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terapi_triyaki 9 yıl
Hadi hayırlısı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17110 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
test, test sonucu ve
4 etiket daha cpu amd inceleme İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl PowerColor Eyefinity5 HD5770 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim