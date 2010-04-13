AMD'nin 6 çekirdekli yeni amiral gemisi Phenom II X6 1090T BE test edildi

AMD'nin 27 Nisan'da duyurmaya hazırlandığı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için ilk test sonuçları yayınlandı. Phenom II X6 1035T, 1055T, 1075T ve 1090T Black Edition olmak üzere dört yeni model lanse etmesi beklenen AMD'nin yeni amiral gemisi, standart olarak 3.2GHz'de çalışan ve Turbo Core teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansı otomatik olarak 3.6GHz'e kadar çıkabilen Phenom II X6 1090T Black Edition olacak.

Soket AM3 formunda olan ve 9MB büyüklüğünde bellek kapasitesiyle donatılan Phenom II X6 1090T Black Edition'da ısıl güç tasarımı ise 125 Watt olarak belirlenmiş. Ülkemizde 600-700 lira arasında bir fiyatlandırma ile satılabileceği belirtilen yeni işlemci için ilk test sonuçları Uzakdoğu da gün ışığına çıktı. Coolaler tarafından yapılan çalışma kapsamında Phenom II X6 1090T BE ile birlikte anakart olarak MSI 790GX-G65 kullanılmış.

Coolaler tarafından yayınlanan bazı test sonuçları şu şekilde;

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