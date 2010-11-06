AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Nisan ayında üretime giriyor

AMD hazırlık çalışmaları beş yılı aşkın bir süredir devam eden yeni nesil Bulldozer işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. 2011'in ikinci yarısıyla birlikte satışa sunulması beklenen yeni işlemci ailesi için AMD'nin takip edeceği nihai yol haritası da netleşiyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre AMD, Bulldozer mimarisini temel alan Zambezi kod adlı yeni nesil işlemcilerin üretimine Nisan ayında başlamayı planlıyor. GlobalFoundries'in Dresden'deki tesislerinde 32nm fabrikasyon süreciyle üretilecek işlemcilerin iki, dört ve sekiz çekirdekli farklı modelleri olacak ancak ilk etapta pazara yüksek performans segmenti için hazırlanan 8 çekirdekli modeller sunulacak. AMD'nin yıllar sonra yeniden performans liderliğini hedeflediği Bulldozer işlemcileri için ilk örneklerin Aralık ayı ile birlikte iş ortaklarına sağlanması, saat hızları da kesinleşen üretim adaylarının Şubat ayında hazır olması ve yukarıda da belirttiğimiz gibi Nisan ayında hacimli üretimin başlaması bekleniyor.

AMD'nin Bulldozer mimarisini temel alan 8 çekirdekli Zambez işlemcileri, çalışma frekansına bağlı olarak 95 Watt ile 125 Watt arasında değişen ısıl güç tasarımlarına sahip olacaklar. Yeni mimarinin en önemli güncellemelerinden biri olarak çift çekirdekli dört adet Bulldozer modülüne sahip olacak 8 çekirdekli Zambezi işlemcileri, her modül için 2MB olmak üzere 8MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak yani işlemciler toplamda 16MB SRAM içerecek ki bu mevcut Phenom II işlemcilerine kıyasla bellek kapasitesinin %77 arttırılacağını gösteriyor. Artan bellek kapasitesine bağlı olarak tek izlekli uygulamalarda ciddi bir performans artışı beklenen Zambezi işlemcileri, 1866MHz'e kadar DDR3 desteği sunan çift kanal bellek kontrolcüsü (IMC) ve AMD işlemciler için ilk defa Phenom II X6 serisi ile tanıtılan TurboCore teknolojisinin ikinci versiyonuyla birlikte gelecekler.

AMD'nin Bulldozer tabanlı Zambezi işlemcileri Soket AM3+ formunda olacak ve geriye dönük olarak mevcut anakart modellerini desteklemeyecekler. 9 serisi yeni çipset ailesiyle birlikte kullanılacak Bulldozer işlemcilerinde soket değişikliğine giden AMD, hedeflediği performans değerlerine ulaşabilmek için soketi değiştirdiğini ancak yeni nesil işlemciler mevcut anakartları desteklemese de piyasadaki mevcut işlemcilerin, 9 serisi çipsetli yeni anakart modellerinde kullanılabileceğini açıkladı. Flex FP adı verilen tasarım farklılıklarına sahip kayar nokta birimiyle birlikte iki adet 128-bit FMAC iş hattına sahip olan Bulldozer işlemcilerinde, mevcut işlemcilerde olduğu gibi Seviye 3 bellek biriminin ortak kullanıma açık olduğunu da belirtelim. HyperTransport 3.1 arabirimini kullanan Bulldozer tabanlı işlemcilerin merkezinde ise, her biri iki bağımsız çekirdeğe (ki bu çekirdekler program sayıcı tarafından haritalandırılan komutu RAM'den alan fetch ve bu komutu çözümleyen decode adımları ile Seviye 2 [L2)] bellek fonksiyonlarını paylaşıyorlar) sahip olan Bulldozer modülleri yer alıyor.

AMD'nin Bulldozer tabanlı Zambezi işlemci ailesi, 9 serisi yeni çipsetler ve Northern Islands serisi ekran kartlarından oluşan Scorpius platformunun parçası olarak lanse edilecekler.