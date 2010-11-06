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AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Nisan ayında üretime giriyor

8 yıl
19,9b
1
39
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD hazırlık çalışmaları beş yılı aşkın bir süredir devam eden yeni nesil Bulldozer işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. 2011'in ikinci yarısıyla birlikte satışa sunulması beklenen yeni işlemci ailesi için AMD'nin takip edeceği nihai yol haritası da netleşiyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre AMD, Bulldozer mimarisini temel alan Zambezi kod adlı yeni nesil işlemcilerin üretimine Nisan ayında başlamayı planlıyor. GlobalFoundries'in Dresden'deki tesislerinde 32nm fabrikasyon süreciyle üretilecek işlemcilerin iki, dört ve sekiz çekirdekli farklı modelleri olacak ancak ilk etapta pazara yüksek performans segmenti için hazırlanan 8 çekirdekli modeller sunulacak. AMD'nin yıllar sonra yeniden performans liderliğini hedeflediği Bulldozer işlemcileri için ilk örneklerin Aralık ayı ile birlikte iş ortaklarına sağlanması, saat hızları da kesinleşen üretim adaylarının Şubat ayında hazır olması ve yukarıda da belirttiğimiz gibi Nisan ayında hacimli üretimin başlaması bekleniyor.

AMD'nin Bulldozer mimarisini temel alan 8 çekirdekli Zambez işlemcileri, çalışma frekansına bağlı olarak 95 Watt ile 125 Watt arasında değişen ısıl güç tasarımlarına sahip olacaklar. Yeni mimarinin en önemli güncellemelerinden biri olarak çift çekirdekli dört adet Bulldozer modülüne sahip olacak 8 çekirdekli Zambezi işlemcileri, her modül için 2MB olmak üzere 8MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak yani işlemciler toplamda 16MB SRAM içerecek ki bu mevcut Phenom II işlemcilerine kıyasla bellek kapasitesinin %77 arttırılacağını gösteriyor. Artan bellek kapasitesine bağlı olarak tek izlekli uygulamalarda ciddi bir performans artışı beklenen Zambezi işlemcileri, 1866MHz'e kadar DDR3 desteği sunan çift kanal bellek kontrolcüsü (IMC) ve AMD işlemciler için ilk defa Phenom II X6 serisi ile tanıtılan TurboCore teknolojisinin ikinci versiyonuyla birlikte gelecekler.

AMD'nin Bulldozer tabanlı Zambezi işlemcileri Soket AM3+ formunda olacak ve geriye dönük olarak mevcut anakart modellerini desteklemeyecekler. 9 serisi yeni çipset ailesiyle birlikte kullanılacak Bulldozer işlemcilerinde soket değişikliğine giden AMD, hedeflediği performans değerlerine ulaşabilmek için soketi değiştirdiğini ancak yeni nesil işlemciler mevcut anakartları desteklemese de piyasadaki mevcut işlemcilerin, 9 serisi çipsetli yeni anakart modellerinde kullanılabileceğini açıkladı. Flex FP adı verilen tasarım farklılıklarına sahip kayar nokta birimiyle birlikte iki adet 128-bit FMAC iş hattına sahip olan Bulldozer işlemcilerinde, mevcut işlemcilerde olduğu gibi Seviye 3 bellek biriminin ortak kullanıma açık olduğunu da belirtelim. HyperTransport 3.1 arabirimini kullanan Bulldozer tabanlı işlemcilerin merkezinde ise, her biri iki bağımsız çekirdeğe (ki bu çekirdekler program sayıcı tarafından haritalandırılan komutu RAM'den alan fetch ve bu komutu çözümleyen decode adımları ile Seviye 2 [L2)] bellek fonksiyonlarını paylaşıyorlar) sahip olan Bulldozer modülleri yer alıyor.

AMD'nin Bulldozer tabanlı Zambezi işlemci ailesi, 9 serisi yeni çipsetler ve Northern Islands serisi ekran kartlarından oluşan Scorpius platformunun parçası olarak lanse edilecekler.


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ozkan_tpc 8 yıl
Amd ve intel ortak soket geliştirse, yada anakart üreticileri her iki işlemci için de soket barındıran kartlar üretse acaba nasıl olurdu... bilmiyorum tarihte örnekleri var mıdır. ama kullanıcılar için harika olurdu.
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WinteR 8 yıl
Intel Ces 2011'de çıkartacak işlemcileri, 9 ocak gibi, 10 ocakta da ülkemizde olur, sanırım eksikleri çok az, anakartlarda boy boy görüyor, AMD'de nisanda üretime geçse ne zaman piyasaya sürülür Allah bilir, birde problem vs. gecikecek yani.
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Batuist 8 yıl

ozkan_tpc

Amd ve intel ortak soket geliştirse, yada anakart üreticileri her iki işlemci için de soket barındıran kartlar üretse acaba nasıl olurdu... bilmiyorum tarihte örnekleri var mıdır. ama kullanıcılar için harika olurdu.

ben söyliyim.. tarihte öyle bir örnek yok... olmaz da!! olsa iyi olurdu ama olmaz..
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Robot Doktoru 8 yıl
amd yeni çıkacak nesilinde de 3 kanal olmayacaksa amd ne zaman 3 kanala geçecek? merak ediyorum i7 980x 6 nın %90 perfonmansına kadar çıkamassa hiç şaşmam
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SupermanPrime 8 yıl

fare903

amd yeni çıkacak nesilinde de 3 kanal olmayacaksa amd ne zaman 3 kanala geçecek? merak ediyorum i7 980x 6 nın %90 perfonmansına kadar çıkamassa hiç şaşmam


ne yapsınlar işte adamlar cahil düşünememişler cahilliklerine ver... hey Allahım ya.
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murettep 8 yıl
amd kullanıcı dostudur bulldozerleri am3 lerde çalıştırır diye düşünüp zamanında am3 anakart aldım,ters köşeye yatırdı bizi bir daha amd nin ne işlemcisini ne ekran kartını hevesle almam.mümkünse hhiç almam...
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killnOd 8 yıl
murettep

amd kullanıcı dostudur bulldozerleri am3 lerde çalıştırır diye düşünüp zamanında am3 anakart aldım,ters köşeye yatırdı bizi bir daha amd nin ne işlemcisini ne ekran kartını hevesle almam.mümkünse hhiç almam...


ikiside ayni yani intel de amd de ayni seyi yapiyor ne yazikki.Ama isin guzel yani yeni am3+ bordlar eski am2+ cpu larida destekleyecekmis.Tabi burada asil soru su suanki bordlar zaten 6 cekirdek destekliyorken hemde opteron tabanli , yeni am3+ bordlar sadece 8 cekirdekmi destekleyecek yoksa sonra cikacak olan 12 ve 16 cekirdekli islemcileride destekleyeceklermi?
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MÜŞAVİR 8 yıl

murettep

amd kullanıcı dostudur bulldozerleri am3 lerde çalıştırır diye düşünüp zamanında am3 anakart aldım,ters köşeye yatırdı bizi bir daha amd nin ne işlemcisini ne ekran kartını hevesle almam.mümkünse hhiç almam...


Burada yine AMD ye çok fazla suç atamıyorum. Sonuçta yeni anakartlar eski işlemcileri çalıştırabilecekse, eski anakartların yeni işlemcileri çalıştıramaması olsa olsa Anakart üreticilerinin baskısı nedeniyle oluyordur. Eğer eski anakartlarda da çalışacak olsaydı dediğiniz gibi AM3 anakart sahipleri sadece işlemci değiştirerek bu yeni platforma geçebileceklerdi ve buda anakart üreticilerinin işine gelmezdi. Sonuçta AMD işlemcisini her türlü satabilir. Performans ihtiyacı olan birkaç yüz mhz için bile işlemci değiştiriyor ama ha diyince anakart değiştirilmiyor. E yeni işlemci için yeni anakart şartını olsa olsa anakart üreticileri dayatıyordur diye düşünüyorum.

Dayatmayı da geçtim bu işler karşılıklı al gülüm ver gülüm durumu. Kolkola girmiş yürüyorlar işte hepsi.
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vidoko 8 yıl
drr3 desteği 2200mhzz olsa gerçekten çok iyi olurmuş.. amd neden bu rem işine soğuk duruyor anlamış değilim .
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Batuist 8 yıl

vidoko

drr3 desteği 2200mhzz olsa gerçekten çok iyi olurmuş.. amd neden bu rem işine soğuk duruyor anlamış değilim .

topu topu 2 işlemci üreticisi var hacimli üretim yapan.. biri kendi diğeri intel.. kim ne kadar yapmış ki böyle bir beklenti içerisindesiniz??? yani intel uçtu gitti AMD gerisinde mi kaldı.. artı bir vurgu yapayım sandy bridge mimarisi ile intel 2 kanal bellek desteği sunuyor.. nehalemin 3 kanal bellek desteğini bile sandy bridgede kullanmıyor.. daha yeni olmasına karşın.. demek ki adamların bir bildiği var sanırım.. milyar dolarlık bir pazarda sanırım onca mühendisten daha zeki olduğunuzu düşünmüyorusunuz..
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Batuist 8 yıl
Bu mimarinin 5 senedir tasarlanıyor olduğu fikri düz mantıkla bakılınca saçma geliyor.. 5 sene önceki teknolojileri düşündüğümüzde bugünün işlemcilerini geliştiremezsiniz.. yani diyelim ki 2005te başlamış olsalar benim o zamandan aldığım prescot kod adlı pentium4 64bit işlemciler yeni çıkmıştı ve AMD tarafında 64bit athlonlar vardı.. aradan geçen zamanda AMD phenom ve Phenom 2 işlemcilerini çıkardı.. Bulldozer neredeydi?? artı 90nm işlemci üretimi vardı ve bulldozer 32nm ile gelecek.. o tarhite adamların 32nm ile işlemci geliştiriyor olmaları olanaksız.. daha phenom ve phenom2 bile yoktu.. öyle olsa bu mimariyi bu ikisinden birinde kullanırdı.. .. Bu teknoloji taş çatlasın fikir aşamasından başlamak üzere en fazla 3 sene öncesine dayanabilir.. o bile abartı fazla.. normarli 2 sene olması lazım.. yoksa güncelliği tutturamazsınız.. intelin 2 sene sürüyor bir mimari geliştirmesi. ve oldukça normal.. AMD 5 sene öncesinin teknolojisiyle bugün işlemci üretemez.. O yüzden 5 senedir geliştiriliyor iddiası sadece spekülatiftir..
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Zimmerit 8 yıl
Batuist

Bu mimarinin 5 senedir tasarlanıyor olduğu fikri düz mantıkla bakılınca saçma geliyor.. 5 sene önceki teknolojileri düşündüğümüzde bugünün işlemcilerini geliştiremezsiniz.. yani diyelim ki 2005te başlamış olsalar benim o zamandan aldığım prescot kod adlı pentium4 64bit işlemciler yeni çıkmıştı ve AMD tarafında 64bit athlonlar vardı.. aradan geçen zamanda AMD phenom ve Phenom 2 işlemcilerini çıkardı.. Bulldozer neredeydi?? artı 90nm işlemci üretimi vardı ve bulldozer 32nm ile gelecek.. o tarhite adamların 32nm ile işlemci geliştiriyor olmaları olanaksız.. daha phenom ve phenom2 bile yoktu.. öyle olsa bu mimariyi bu ikisinden birinde kullanırdı.. .. Bu teknoloji taş çatlasın fikir aşamasından başlamak üzere en fazla 3 sene öncesine dayanabilir.. o bile abartı fazla.. normarli 2 sene olması lazım.. yoksa güncelliği tutturamazsınız.. intelin 2 sene sürüyor bir mimari geliştirmesi. ve oldukça normal.. AMD 5 sene öncesinin teknolojisiyle bugün işlemci üretemez.. O yüzden 5 senedir geliştiriliyor iddiası sadece spekülatiftir..


İntel Core 2 mimarisini tasarlarken teknoloji olarak çokmu öndeydi P3 işlemcilere dayanıyor mimarisi ve performans sıçramasınıda hepimiz gördük.AMD bulldozerler için zaman kazanmak için pazarda phenom işlemcileriyle kalmaya çalıştı ve bunu başardı yeni mimariyi geliştirebilmek için gelire ihtiyacı vardı mevcut eski athlon x2 ve phenom I'lerle pazarda alıcı bulamazdı bu var olan mimarileri geliştirerek performansı arttırdı ve müşteri kitlesini arttırdı.İntelin kısa sürede mimarilerini bitirmesinin sebebi bana göre hem teknolojik olarak AMD'den biraz daha önde olması ve paralarının bol olması hemde çok fazla üzerinde uğraşmaması ve yenilik yapmaması core i7 core 2 mimarisinin geliştirilmiş halinden başka birşey değil bana göre öle ahım şahım performans farkıda olmadı eski mimari ile.Adamların o dönemde 90 yada 65nm ile üretim yapıyor olması 32nm işlemci üretemeyeceği anlamına gelmiyor sadece seri üretim için fabrikalarda kullanılan teknoloji yetersizdir.Bir kaç tanede 32nm işlemci üretemiyorlarsa kepenkleri kapatıp evlerinde otursunlar.Bulldozer işlemciler intelin core i mimarisine göre çok fazla yenilik içeriyor performans sıçraması yapacaklarına inanıyorum daha şimdiden bulldozer 2 mimarisinden bile söz etmeye başladılar.
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::Ashes:: 8 yıl
Bu işlemci ne i7980x i çok rahat bir şekilde geride bırakacak..
Çok büyük bi performans sıçraması geliyor ben pcmi satarım belki çok geride kalıca şimdiki sistemlerimiz..
1333 mhz çift kanaldan çıkardılar 1866ya..
i5 750 saat hızları düşük olmasına rağmen phenom II x6 ile yarışıyorsa ve bunda 1600mhz çift kanal desteğinin önemi varsa çok fark olacak..
ve i7 975leri örnek verecek olursak aynı saat frekansında sanal çekirdek ve daha yüksek bellek desteği o kadar fark yaratıyorsa burda çok büyük fark olacaktır..
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hacı.basat 8 yıl
AMD'nin miniITX anakartlara ağırlıklı destek vermesi lazım, yıllardır teknoloji gelişiyor ama bilgisayar kasalarını küçültmek isteyen kullanıcılara sadece VIA yatırım yapıyor, olaki yarın bir gün kullanıcılar ATX kasalara yeter çekerse AMD'nin hali ne olur bilemiyorum. MiniITX denemediyseniz tavsiyem mutlaka denemenizdir, insana yıllarca ne çekmişiz dedirtiyor.
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fx57 8 yıl
@multeci, dört kanal bellek kontrolcüsü Bulldozer mimarisinin kullanıldığı sunucu işlemcilerinde olacak. Bulldozer tabanlı masaüstü işlemciler çoklu izlek desteği sunuyor. AMD, CMT olarak adlandırılan küme tipi modüler forma uygun çoklu izlek desteğini benimsemiş durumda.
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CrySystem 8 yıl

AMD, Sert oynuyor...
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dennjS 8 yıl
"Yeni mimarinin en önemli güncellemelerinden biri olarak çift çekirdekli dört adet Bulldozer modülüne sahip olacak"
doğal çekirdek tasarımına sahip değil diyebilirmiyiz?
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CrySystem 8 yıl

dennjS

"Yeni mimarinin en önemli güncellemelerinden biri olarak çift çekirdekli dört adet Bulldozer modülüne sahip olacak"

doğal çekirdek tasarımına sahip değil diyebilirmiyiz?


8 adet doğal çekirdek ...
tek zar içinde çift çekirdek ve bundan 4 tane
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