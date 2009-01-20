AMD'nin DDR3 destekli Soket AM3 işlemcileri Şubat ayında geliyor

Phenom II X4 920 ve 940 BE modellerini kullanıma sunan AMD yeni bir lansmana hazırlanıyor. DDR3 bellek desteği sunacak Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerinin tahminlerden önce pazara giriş yapabileceği yönündeki gelişmeleri bir süre önce sizler ile paylaşmıştık. Bugün AMD'ye yakın bir kaynaktan edindiğimiz bilgilere göre firma tarihinin DDR3 bellek desteğine sahip ilk modelleri önümüzdeki ay pazara sunuluyor.
Kullanıma sunulması planlanan Soket AM3 işlemcilerin geriye dönük tam uyumluluk prensibiyle hazırlandığı bildiriliyor. Hem DDR2 hem de DDR3 desteği sunan kombo bellek kontrolcüsüne sahip işlemcilerin aynı saat hızında DDR2 kullanan varyasyonlarına göre %5'e varan oranda daha hızlı olması bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemciler, Soket AM2+ ve AM2 anakartlarda da kullanılabilecek.
Aldığımız duyumlara göre, AMD mevcut yol haritasında herhangi bir değişikliğe gitmez ise 9 Şubat itibariyle firmanın DDR3 desteği sunan Soket AM3 formundaki ilk işlemcileri tanıtılmış olacak. Duyurusu yapılacak yeni modellerin hangileri olacağı konusunda henüz net bir bilgi edinebilmiş olmasak ta Phenom II X4 925 915, 820,810 ile Phenom II X3 720 ve 710 modellerinin ilk olma konusunda öne çıktığını söyleyebiliriz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Baska bisey daha... eger Phenom 2 950 modeli cikacaksa ddr3 destegi yani AM3 soket destegi verecek mi..?
Evet Phenom II X4 950'nin çıkması kuvvetle muhtemel ve 2. çeyrekte çıkacağı söylenen işlemci aynı tarihlerde 920 ve 940 modellerinin EOL olacağını da düşündüğümüzde muhtemelen Soket AM3 formunda olacaktır her ne kadar isim anlamında 95x(0) Soket AM2+ çağrısımı yapsa bile.
birdeamd 790 serisi chipsetlerden hangisi en iisi bilgisi olan yardımcı olsun lütfen
OCZ - 2x1 GB DUAL DDR2 1066 PLATINUM SLI 52$
OCZ - 1 GB DDR3 1333 VALUE 42$
kısaca halen DDR3 nerdeyse iki katı.
%5 için değer mi hiç sanmam.
Ayrıca AM3 soketli anakartları firmalar ne zaman piyasaya sürücek merak ediyorum
Evet daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Phneom II X4 945 modeli de olacak. Fakat bizim haberde verdiğimiz modeller yine haberde verdiğimz tarihte lanse edilmesi muhtemel modelleri kapsıyor ama tabii bu modellerin arasına X4 945'in girmesi de söz konusu olabilir.
İntel artık tek çekideği bıraktı.
AMD ise artık 3 çekirdek olayını başlattı.Çift çekirdekten daha yüksek performans ve uygun fiyat birleşince ortaya hem uygun fiyatlı ofis,hem çok çekirdekli multimedya ve hem de tam kapasiteli bir oyun işlemcisi ortaya çıkıyor.HARİKA,TEK KELİMEYLE HARİKA.45 nm AMD'nin çok işine yarayacak.DDR3 olayıda çok iyi oldu.
Aslında sanıldığının aksine AMD DDR3 için hiçte geç kalmış sayılmaz.Çünkü,DDR3 yeni çıktığı zamanlarda çok yüksek gecikmeleri nedeniyle DDR2'nin gerisinde kalıyordu.Ve ÇOK PAHALI İDİLER.İntel direk DDR3'e geçti.Anakartlar DDR3 destekliyordu,DDR3 pahalıydı.Bu nedenle bu anakartlar çok satılmadı.AMD ise DDR2'nin en olgun,güçlü vakitlerinde desteği kesmedi.DDR3'ün olgunlaşmasını ve ucuzlamasını bekledi.Ve DDR2'nin nimetlerinden sonuna kadar faydalandı.Her ne kadar phenomlar başarısız gibi görünsede bence AMD'nin DDR3'e geçmesinde önemli rol oynadılar.Ve geriye uyumluluğun iyi bir şekilde korunması gerçekten iyi olmuş.
Umarım AMD DDR3 ile önemli bir çıkış yapar.
Ve fx57,SpeedStep'e söyleyin.Bütün DH ailesince DDR3'lü AM3 socket phenom 2'lerin incelemesini istiyoruz.
İyi forumlar!!!
edit: yazım hatası
edit2:yine yazım hatası