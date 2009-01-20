AMD'nin DDR3 destekli Soket AM3 işlemcileri Şubat ayında geliyor

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Phenom II X4 920 ve 940 BE modellerini kullanıma sunan AMD yeni bir lansmana hazırlanıyor. DDR3 bellek desteği sunacak Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerinin tahminlerden önce pazara giriş yapabileceği yönündeki gelişmeleri bir süre önce sizler ile paylaşmıştık. Bugün AMD'ye yakın bir kaynaktan edindiğimiz bilgilere göre firma tarihinin DDR3 bellek desteğine sahip ilk modelleri önümüzdeki ay pazara sunuluyor.

Kullanıma sunulması planlanan Soket AM3 işlemcilerin geriye dönük tam uyumluluk prensibiyle hazırlandığı bildiriliyor. Hem DDR2 hem de DDR3 desteği sunan kombo bellek kontrolcüsüne sahip işlemcilerin aynı saat hızında DDR2 kullanan varyasyonlarına göre %5'e varan oranda daha hızlı olması bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemciler, Soket AM2+ ve AM2 anakartlarda da kullanılabilecek.

Aldığımız duyumlara göre, AMD mevcut yol haritasında herhangi bir değişikliğe gitmez ise 9 Şubat itibariyle firmanın DDR3 desteği sunan Soket AM3 formundaki ilk işlemcileri tanıtılmış olacak. Duyurusu yapılacak yeni modellerin hangileri olacağı konusunda henüz net bir bilgi edinebilmiş olmasak ta Phenom II X4 925 915, 820,810 ile Phenom II X3 720 ve 710 modellerinin ilk olma konusunda öne çıktığını söyleyebiliriz.