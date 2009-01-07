AMD'nin düşük güç tüketimli işlemcileri hazır; Athlon 2650e ve Athlon X2 3250e

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AMD geçtiğimiz Eylül ayından bu yana detayları konuşulan düşük güç tüketimli iki yeni işlemcisini kullanıma sunuyor. firmanın enerji verimliliğine sahip olan Athlon 2650e ve Athlon X2 3250e modelleri K8 mimarisini temel alıyor ve 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyorlar. Yeni işlemcilerden tek çekirdekli Athlon 2650e modeli 1.6GHz'de çalışıyor ve 512Kb L2 bellek ile geliyor.

Athlon X2 3250e modeli ise adından da anlaşılabileceği üzere çift çekirdekli yapıda. 1.5GHz'de çalışan işlemci 1MB seviye 2 bellek ile donatılmış durumda. Yeni işlemcilerden tek çekirdekli Athlon 2650e modeli 15 watt, çift çekirdekli Athlon X2 3250e modeli ise 22 watt ısıl güç tasarımına sahip. AMD'nin yeni işlemcilerinin adetli alımlarda 40-50$ arası etiket fiyatıyla satılacak.

Intel'in tek ve çift çekirdekli Atom işlemcilerini hedef alan yeni modellerin özellikle nettop olarak bilinen maliyet odaklı kompakt yapılarda kullanılması bekleniyor. Tabii giriş seviyesi masaüstü bilgisayarlar ve kurumsal çözümlerde de işlemcilere yer verilebileceği ifade ediliyor. Peki yeni işlemciler güç tüketiminin öne çıktığı platform çözümlerinde Intel-AMD mücadelesine nasıl etki eder?

Aşağıda yer alan tablo AMD ve Intel'in düşük güç tüketimli platform çözümlerinde güç tüketim seviyelerini gösteriyor. Tabii sadece işlemci değerlendirmesinde AMD'nin geride kaldığı görülülyor fakat platforma açısından değerlendirme yapıldığında aradaki farkın kapandığı ayrıca CPU ve entegre grafik işlemci performansı açısından AMD'nin daha avantajlı olduğu bildiriliyor.

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