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AMD'nin düşük güç tüketimli işlemcileri hazır; Athlon 2650e ve Athlon X2 3250e

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin düşük güç tüketimli işlemcileri hazır; Athlon 2650e ve Athlon X2 3250e
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AMD geçtiğimiz Eylül ayından bu yana detayları konuşulan düşük güç tüketimli iki yeni işlemcisini kullanıma sunuyor. firmanın enerji verimliliğine sahip olan Athlon 2650e ve Athlon X2 3250e modelleri K8 mimarisini temel alıyor ve 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyorlar. Yeni işlemcilerden tek çekirdekli Athlon 2650e modeli 1.6GHz'de çalışıyor ve 512Kb L2 bellek ile geliyor.

Athlon X2 3250e modeli ise adından da anlaşılabileceği üzere çift çekirdekli yapıda. 1.5GHz'de çalışan işlemci 1MB seviye 2 bellek ile donatılmış durumda. Yeni işlemcilerden tek çekirdekli Athlon 2650e modeli 15 watt, çift çekirdekli Athlon X2 3250e modeli ise 22 watt ısıl güç tasarımına sahip. AMD'nin yeni işlemcilerinin adetli alımlarda 40-50$ arası etiket fiyatıyla satılacak.

Intel'in tek ve çift çekirdekli Atom işlemcilerini hedef alan yeni modellerin özellikle nettop olarak bilinen maliyet odaklı kompakt yapılarda kullanılması bekleniyor. Tabii giriş seviyesi masaüstü bilgisayarlar ve kurumsal çözümlerde de işlemcilere yer verilebileceği ifade ediliyor. Peki yeni işlemciler güç tüketiminin öne çıktığı platform çözümlerinde Intel-AMD mücadelesine nasıl etki eder?

Aşağıda yer alan tablo AMD ve Intel'in düşük güç tüketimli platform çözümlerinde güç tüketim seviyelerini gösteriyor. Tabii sadece işlemci değerlendirmesinde AMD'nin geride kaldığı görülülyor fakat platforma açısından değerlendirme yapıldığında aradaki farkın kapandığı ayrıca CPU ve entegre grafik işlemci performansı açısından AMD'nin daha avantajlı olduğu bildiriliyor.

AMD'nin düşük güç tüketimli işlemcileri hazır; Athlon 2650e ve Athlon X2 3250e
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MavidevEx 10 yıl
Gece lambası gibi elektrik harcayan işlemciler. Ne de güzel
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max975 10 yıl
elektirik için gerçekten iyi
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kuruwa 10 yıl
iyileştirme olacak tabiki bu işlemciler 45 nm reye taşınacak o zaman işler karışacak
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rec 10 yıl
Intel Atom N270 TPD değeri 2.5Watt ve Z530 ise 2watt
n230 netbooklarda pek görünmedi daha çok masaüstü gömülü sistemlerde
ve z530 menlow da çipst 945 değil daha az enerji tüketen 500series
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Confusion 10 yıl
tabloda gördüğümüz üzere AMD cpu konusundaki ezikliğini çipset ile platform üzerindeki başarısından sağlıyor. umarım cpu larda biraz daha iyilieştirme yapsa büyük avantaj yakalar
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Haber için teşekkürler.:)
Phenom 2ler tahmini ne zaman piyasaya düşer Bekleyecek halim kalmadı :)
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