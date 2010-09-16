AMD'nin Grafik Bölümü Stratejik Yaklaşımlar Direktörü: "İlginç"

AMD'nin Grafik Ürün Grubu'nda Stratejik Girişimler Bölümü'nü yöneten yani konu ekran kartları olduğunda şirketin en yetkin isimlerinden biri olan David Hoff'a, haberini daha önce verdiğimiz yukarıdaki dökümanı sorduk. Döküman için "ilginç" yorumu yapan David Hoff, konu hakkında birşey söyleyemiyeceğini ancak Cypress Dual Engine Architecture gibi bir tanımlamayı (pazarlama birimi zaman zaman farklı terminolojiler kullanabiliyor) daha önce duymadığını ifade etti.

Radeon HD 6000 serisinin, ortaya atılan bazı iddiaların aksine mevcut kartların üzerine yapılmış basit bir güncellemeden ibaret olmadığını, arka planda mimarinin ciddi şekilde geliştirildiğini belirten David Hoff, Radeon HD 4000 serisiyle başlayan ivmelenmenin süreceğini ve pozisyonlarını güçlendirerek liderliğe devam edeceklerini belirtti.