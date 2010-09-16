AMD'nin Grafik Bölümü Stratejik Yaklaşımlar Direktörü: "İlginç"

AMD'nin Grafik Ürün Grubu'nda Stratejik Girişimler Bölümü'nü yöneten yani konu ekran kartları olduğunda şirketin en yetkin isimlerinden biri olan David Hoff'a, haberini daha önce verdiğimiz yukarıdaki dökümanı sorduk. Döküman için "ilginç" yorumu yapan David Hoff, konu hakkında birşey söyleyemiyeceğini ancak Cypress Dual Engine Architecture gibi bir tanımlamayı (pazarlama birimi zaman zaman farklı terminolojiler kullanabiliyor) daha önce duymadığını ifade etti.
Radeon HD 6000 serisinin, ortaya atılan bazı iddiaların aksine mevcut kartların üzerine yapılmış basit bir güncellemeden ibaret olmadığını, arka planda mimarinin ciddi şekilde geliştirildiğini belirten David Hoff, Radeon HD 4000 serisiyle başlayan ivmelenmenin süreceğini ve pozisyonlarını güçlendirerek liderliğe devam edeceklerini belirtti.
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Allah akıl fikir versin...
hd6870=gtx480 (485'de olabilir)
hd6850=gtx470
gibi dengeli olacaktır
adam açıkça lideriz diyor. genelde firmanın kendisi mi soyler bunu yoksa bagımsız araştırma şirketleri mi..
Araştırma şirketleri (zaten) AMD'nin şu an lider olduğunu açıkladı...
işte burası beni güldürdü... :)) GPU yu yapan adam böyle brşey duymadığını söylüyor.. şimdi insanın güveni zadeleniyor...
ama yeni karta gelince gerçekten iyi iş çıkaracağından eminim.. 5770in en büyük dezavantajı bellek bant genişliği idi.. hem shader hemde bellek bant genişliği artırılınca ortaya, orta segment için çok ciddi bir kart gelecektir..
kritik kelime budur başka söze gerek yok
Gerçektende öyle, büyük umutlandırma süreci başlıyor böyle umarım ve umarım sonuda en az şimdisi kadar sevindirir.
Her söylenene inanmamanızı tavsiye ederim.
Bkz: donanimhaber.com/...
HD5000 serisinde mimari açıdan pek farklılık görmedik.
Elbette farklılıklar olacaktır ancak çok büyük değişiklikler beklemek çok mantıklı gelmiyor bana. 40nm'de devam edilirken ve bu bant üretiminin sonuna geliniyorken büyük değişiklikler firmayı zora sokabilir. Fermi öyle oldu. Daha önce R600 de öyle olmuştu. Şimdi AMD 3 adımda yeni mimariye geçmek istiyor gibi.
1. adım 40nm'de ufak değişiklikler ile sorunsuz şekilde liderliğe devam edebilmek.
2. adım 28nm'ye geçişi sorunsuz şekilde atlatıp tamamen yenilenmiş mimari için tecrübe kazanabilmek.
3. adım ise 28nm'de uzmanlaşmış şekilde yeni mimariyi ortaya çıkarabilmek.
Haberde AMD yöneticisinin büyük değişikliklerden bahsettiği dile getirilmiş ancak hangi yönetici yeni seri üretimi eskisinin kopyası olarak tanıtır ki? En ufak değişiklikleri bile gözümüze sokmaya çalışırlar. Yukarıdaki linki de bu yüzden verdim.