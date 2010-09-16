Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin Grafik Bölümü Stratejik Yaklaşımlar Direktörü: "İlginç"

8 yıl
18,8b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin Grafik Ürün Grubu'nda Stratejik Girişimler Bölümü'nü yöneten yani konu ekran kartları olduğunda şirketin en yetkin isimlerinden biri olan David Hoff'a, haberini daha önce verdiğimiz yukarıdaki dökümanı sorduk. Döküman için "ilginç" yorumu yapan David Hoff, konu hakkında birşey söyleyemiyeceğini ancak Cypress Dual Engine Architecture gibi bir tanımlamayı (pazarlama birimi zaman zaman farklı terminolojiler kullanabiliyor) daha önce duymadığını ifade etti.

Radeon HD 6000 serisinin, ortaya atılan bazı iddiaların aksine mevcut kartların üzerine yapılmış basit bir güncellemeden ibaret olmadığını, arka planda mimarinin ciddi şekilde geliştirildiğini belirten David Hoff, Radeon HD 4000 serisiyle başlayan ivmelenmenin süreceğini ve pozisyonlarını güçlendirerek liderliğe devam edeceklerini belirtti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 8 yıl
Adam çok iddialı konuşmuş. Şimdi sonuç olarak Fermilerin hepsi ortalıklarda dolaşıyor. Adamlar bu kartları görüyorlar, performanslarını da görüyorlar. Kendi ürünleri daha iyi olmasa lider biziz demezler. Ha şimdi nVidia biz lider kalacağız dese gülerim. Çünkü AMD 6xxx serisini görmediler. Bilmedikleri şey hakkında fikir yürütmeleri yanlış olur. Ama AMD Fermileri gördü ve bizimki daha iyi olacak dediğine göre bir de o kadar kesin konuştuklarına göre herhalde var bir şey..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 8 yıl
AMD PR'ı bile "ilginç" ve "böyle bir terim duymadım" diyor, diğer konularda hiç yorum bile yapmıyor, hala kalkıp bu dökümandan sanki kesinmiş gibi konuşanlar oluyor...

Allah akıl fikir versin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
merak etmeye başladım. 1 senedir yatmıyorlar demektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 8 yıl
hd6xxx serisi ile amd fermilere karşı olan kartları çıkaracak
hd6870=gtx480 (485'de olabilir)
hd6850=gtx470
gibi dengeli olacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 8 yıl
madem herkes alıntı yapmış ben de dikkatimi çeken yeri alıntılayım.
pozisyonlarını güçlendirerek liderliğe devam edeceklerini belirtti.

adam açıkça lideriz diyor. genelde firmanın kendisi mi soyler bunu yoksa bagımsız araştırma şirketleri mi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MsS 8 yıl

fraktron

madem herkes alıntı yapmış ben de dikkatimi çeken yeri alıntılayım.

pozisyonlarını güçlendirerek liderliğe devam edeceklerini belirtti.


adam açıkça lideriz diyor. genelde firmanın kendisi mi soyler bunu yoksa bagımsız araştırma şirketleri mi..


Araştırma şirketleri (zaten) AMD'nin şu an lider olduğunu açıkladı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Cypress Dual Engine Architecture gibi bir tanımlamayı daha önce duymadığını ifade etti.
işte burası beni güldürdü... :)) GPU yu yapan adam böyle brşey duymadığını söylüyor.. şimdi insanın güveni zadeleniyor...
ama yeni karta gelince gerçekten iyi iş çıkaracağından eminim.. 5770in en büyük dezavantajı bellek bant genişliği idi.. hem shader hemde bellek bant genişliği artırılınca ortaya, orta segment için çok ciddi bir kart gelecektir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cestvrai 8 yıl
mimarinin ciddi şekilde geliştirildiğini

kritik kelime budur başka söze gerek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bionic. 8 yıl
Fermiye mezar Kazıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leech 8 yıl

cestvrai

mimarinin ciddi şekilde geliştirildiğini

kritik kelime budur başka söze gerek yok



Gerçektende öyle, büyük umutlandırma süreci başlıyor böyle umarım ve umarım sonuda en az şimdisi kadar sevindirir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl

cestvrai

mimarinin ciddi şekilde geliştirildiğini

kritik kelime budur başka söze gerek yok


Her söylenene inanmamanızı tavsiye ederim.

Bkz: donanimhaber.com/...

HD5000 serisinde mimari açıdan pek farklılık görmedik.

Elbette farklılıklar olacaktır ancak çok büyük değişiklikler beklemek çok mantıklı gelmiyor bana. 40nm'de devam edilirken ve bu bant üretiminin sonuna geliniyorken büyük değişiklikler firmayı zora sokabilir. Fermi öyle oldu. Daha önce R600 de öyle olmuştu. Şimdi AMD 3 adımda yeni mimariye geçmek istiyor gibi.

1. adım 40nm'de ufak değişiklikler ile sorunsuz şekilde liderliğe devam edebilmek.

2. adım 28nm'ye geçişi sorunsuz şekilde atlatıp tamamen yenilenmiş mimari için tecrübe kazanabilmek.

3. adım ise 28nm'de uzmanlaşmış şekilde yeni mimariyi ortaya çıkarabilmek.



Haberde AMD yöneticisinin büyük değişikliklerden bahsettiği dile getirilmiş ancak hangi yönetici yeni seri üretimi eskisinin kopyası olarak tanıtır ki? En ufak değişiklikleri bile gözümüze sokmaya çalışırlar. Yukarıdaki linki de bu yüzden verdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18815 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd ve
2 etiket daha teknik özellik gpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Vestel ve Freescale, önemli bir anlaşmaya imza attı 8 yıl 1e1: Roccat ve Speed Link'in oyuncu aksesuarları mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim