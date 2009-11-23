AMD'nin ilk jenerasyon Fusion işlemcileri 1600MHz DDR3 bellek desteği sunacak

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Finansali Analiz Toplantısı'nda Fusion işlemcileriyle ilgili ilk detayları açıklayan AMD, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve yaklaşık bir milyar transistöre sahip olacak entegre grafik özellikli yeni işlemci tasarımının, L1ano ailesiyle birlikte pazara sunulacağını doğrulamıştı. Yapılan yeni açıklamalarla birlikte 2011'de lanse edilmesi beklenen Fusion mimarisinin detayları da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Bir süre öncesine kadar Bulldozer mimarisini temel alacağı ancak yeni nesil mikroişlemci mimarisinin çalışmaları devam ettiği için K10.5 mimarisi üzerine inşa edildiği belirtilen Fusiın tasarımıyla tek, çift ve dört çekirdekli işlemciler hazırlamayı planlayan AMD'nin, yeni işlemcilerinde resmi olarak 1600MHz DDR3 bellek desteği sunacağı yani Phenom II jenerasyonuna güç veren K10.5 mimarisini Fusion işlemcileri için güncelleyeceği, güç tüketimine yönelik çeşitli optimizasyonlarla birlikte IMC olarak tanımlanan entegre bellek kontrolcüsünün de daha yüksek bant genişliği ve hız aşırtma potansiyeli için gözden geçirileceği bildiriliyor.

Bilindiği üzere Phenom II işlemcilerine güç veren K10.5 mimarisi resmi olarak 1066MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunarken, C3 revizyonuna geçiş ile birlikte AMD bellek desteğini 1333MHz'e çıkarmıştı. Bulldozer mimarisini temel alacak Zambezi işlemcilerinde 1866MHz DDR3 bellek desteği sunacak olan firma, entegre grafik özellikli Fusion işlemcileriyle birlikte resmi olarak 1600MHz hızındaki DDR3 bellekleri destekleyecek. Phenom II işlemcilerinde de görüldüğü üzere bellek desteği 1600MHz olarak belirlense de kullanıcılar tercih edecekleri anakart modeline göre daha hızlı bellek kitlerini de Fusion işlemcileriyle birlikte kullanabilecekler.

AMD'nin entegre grafik özellikli Fusion işlemcilerini 2011'de duyurması bekleniyor.