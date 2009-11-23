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AMD'nin ilk jenerasyon Fusion işlemcileri 1600MHz DDR3 bellek desteği sunacak

9 yıl
12,2b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin ilk jenerasyon Fusion işlemcileri 1600MHz DDR3 bellek desteği sunacak
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Finansali Analiz Toplantısı'nda Fusion işlemcileriyle ilgili ilk detayları açıklayan AMD, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve yaklaşık bir milyar transistöre sahip olacak entegre grafik özellikli yeni işlemci tasarımının, L1ano ailesiyle birlikte pazara sunulacağını doğrulamıştı. Yapılan yeni açıklamalarla birlikte 2011'de lanse edilmesi beklenen Fusion mimarisinin detayları da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Bir süre öncesine kadar Bulldozer mimarisini temel alacağı ancak yeni nesil mikroişlemci mimarisinin çalışmaları devam ettiği için K10.5 mimarisi üzerine inşa edildiği belirtilen Fusiın tasarımıyla tek, çift ve dört çekirdekli işlemciler hazırlamayı planlayan AMD'nin, yeni işlemcilerinde resmi olarak 1600MHz DDR3 bellek desteği sunacağı yani Phenom II jenerasyonuna güç veren K10.5 mimarisini Fusion işlemcileri için güncelleyeceği, güç tüketimine yönelik çeşitli optimizasyonlarla birlikte IMC olarak tanımlanan entegre bellek kontrolcüsünün de daha yüksek bant genişliği ve hız aşırtma potansiyeli için gözden geçirileceği bildiriliyor.

Bilindiği üzere Phenom II işlemcilerine güç veren K10.5 mimarisi resmi olarak 1066MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunarken, C3 revizyonuna geçiş ile birlikte AMD bellek desteğini 1333MHz'e çıkarmıştı. Bulldozer mimarisini temel alacak Zambezi işlemcilerinde 1866MHz DDR3 bellek desteği sunacak olan firma, entegre grafik özellikli Fusion işlemcileriyle birlikte resmi olarak 1600MHz hızındaki DDR3 bellekleri destekleyecek. Phenom II işlemcilerinde de görüldüğü üzere bellek desteği 1600MHz olarak belirlense de kullanıcılar tercih edecekleri anakart modeline göre daha hızlı bellek kitlerini de Fusion işlemcileriyle birlikte kullanabilecekler.

AMD'nin entegre grafik özellikli Fusion işlemcilerini 2011'de duyurması bekleniyor.


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Opeth 9 yıl
intel core i.. serisini sona erdirir yeni teknoloji çıkartır tekel kanunlarını yine altüst eder amd yine zor anlar yaşar bu işlemci yine şirketin geçim kaynağı olmak durumundadır eeee sene 2000 bilmem kaç amd yenice cıkartır halk isyan eder sırf bunlar yüzünden bütün dünya yine küresel krize girer amd napıyorsun şunu biraz daha erkene al bizi zora sokma ehuehuehu :D:D
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scorpıonkıng 9 yıl
Tühh bee bende daha bugün Amd Phenom II x4 965 3.4Ghz 8Mb aldım ama C2 revizyonu aldığım ram de Ocz 1333Mhz ddr3 gold edition Xtc şimdi ben bu ram leri tam anlamıyla bu C2 revizyonlu işlemcide kullanamayacakmıyım performanslı bir sekilde C3 revizyonu alırdım bilseydim C3 revizyonlu Phenom II işlemcilerin kod numarasının sonunda M harfi yer alıyormuş doğrumu yanlışsam düzeltin lütfen..
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hellmare 9 yıl
Oldukça geç bir tarih.O zamana kadar intel çoktan yol almış olur...
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tahir40 9 yıl
Yok 2020de intel 2nm üretim teknolojosine geçecekmiş, yok yıllar sonra beyin dalgasiyla mouse kullanıcakmışız... N'palım kardeşim bunları :D Bana şu an ya da önümüzdeki aylarda hangi ürünler piyasaya sürülecek, o önemli olan....
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coreindie 9 yıl
stram işlemcilerin performansını merak ediyorum. core i platformunu performans açısından gönül isterki geçsin ve f/p açısından rekor kırsın.
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suslu76 9 yıl
bir sorum olacak, şu anki phenom athlon işlemcilerinin desteklediği resmi bellek hızları nelerdir? resmi den lasıt nedir? gayriresmi ne kadar destekliyor?
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Mete Can Karahasan 9 yıl
1333mhz standart çalışma hızında performans alacağın en yüksek değer. Bundan fazlasının kazancı kısıtlı hız aşırtmamışsan.
suslu76

bir sorum olacak, şu anki phenom athlon işlemcilerinin desteklediği resmi bellek hızları nelerdir? resmi den lasıt nedir? gayriresmi ne kadar destekliyor?

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tolgacem 9 yıl
belkide öne alır amd
hep ertelemeden sıkılır belki bi öne alalım der belki:)
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IgorStravinsky 9 yıl
Öne alacağını sanmıyorum. Daha ilk örnekleri bile yok. Adamlar çok reklam yaptılar Fusion'a, sloganlarını bile ayarladılar ona göre. Umarım daha da gecikmez.
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erolsipar 9 yıl
DDR4 2012 de çıkacaktir
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sadtneverdie 9 yıl
o zamana ddr4 çıkar :D
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tanak 9 yıl
2010 olsaydı keşke.
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Trecc11 9 yıl

tanak

2010 olsaydı keşke.


evet biraz daha erkene alsaydılar iyi olurdu..
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