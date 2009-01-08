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AMD'nin Phenom II işlemcileri için resmi fiyat bilgileri açıklandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II işlemcileri için resmi fiyat bilgileri açıklandı
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AMD'nin merakla beklenen Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcileri bugün itibariyle sahnedeki yerini alıyor ve endüstrinin beğenisine sunuluyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerin, yüksek saat hızları, arttırılan bellek kapasiteleri ve hız aşırtma başarımlarıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Firma bugün Phenom II X4 920 ve Phenom II X4 940 BE olmak üzere Soket AM2+ formundaki iki yeni işlemcisini anons ediyor.

AMD'nin yeni işlemcileri arasında en dikkat çekici olanı kuşkusuz Phenom II X4 940 Black Edition. 3GHz'de çalışan işlemci, çarpan kilidi açık olarak geliyor ve bu sayede daha yüksek hız aşırtma performansı için kullanıcılara Phenom II X4 920 modeline nazaran daha fazla argüman sunuyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 6MB olarak belirlenen işlemci, DDR2-1066MHz bellek desteği ve 125 Watt TDP ile geliyor.

Firmanın tanıttığı diğer işlemci modeli ise Phenom II X4 920. Aynı Phenom II X4 940 Black Edition modelinde olduğu gibi Soket AM2+ formunda olan işlemci, 2.8GHz'de çalışıyor ve üst modelden farklı olarak çarpan kilidi kapalı olarak geliyor. Yine 6MB L3 bellek birimine ve 125 Watt'lık TDP'ye sahip olan işlemcinin fiyatı ise Phenom II X4 940 Black Edition modeline kıyasla bir miktar daha düşük.

Resmi dökümana göre, AMD'nin yeni işlemcilerinden Phenom II 940 Black Edition 275$, Phenom II X4 920 ise 235$'lık fiyatlar ile satışa sunulacak. Tabii bahsi geçen fiyatların adetli alımlarda gündeme geleceğini fiyatların son kullanıcılara yansımasının ise bir miktar daha yüksek olacağını belirtmekte fayda var. Bu arada AMD'nin Phenom II 940 Black Edition işlemcisi için hazırladığımız video incelememize buradan ulaşabilirsiniz.


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01Mrt 10 yıl
yinede pahalı geldi bana, daha burdaki fiyatları görmedik... 300 den aşağı olmaz gibi geldi bana...
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
niye boşmuş usta o paraya intel Qserisi alacak + anakart alacak ne anladık biz o işten. Sadece biz CPU alarak sistemi güncel tutuyoruz paramız çok değil malesef :)
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Númenóre 10 yıl
bu l2 bellek cokmu onemlı ıslevı nedır???
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Uzaktan Kumandan 10 yıl
aman yine hata mata çıkmasın da...
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Erai 10 yıl

Zaten işlemciler çıkınca koşa koşa alınmaz, birkaç ay beklemek ve yeni revizyonları beklemek gerekli. Sonra phenom 9500 ve 8800gts 640mb olayına dönmesin :)
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Towarscke 10 yıl
Orjinalden alıntı: Uzaktan Kumandan

aman yine hata mata çıkmasın da...



Orjinalden alıntı: Erai


Zaten işlemciler çıkınca koşa koşa alınmaz, birkaç ay beklemek ve yeni revizyonları beklemek gerekli. Sonra phenom 9500 ve 8800gts 640mb olayına dönmesin :)



ilk Phenom islemcilerinde 52 errata numarasi mevcut.. B2 ve B3 revizyonlar

Yeni Phenom 2 islemcilerde 13 errata numarasi mevcut... C0 revizyonlu yeni model

i7 9xx islemcilerinde 77 errata mevcut. C0 revizyonlu ilk model

Core 2 quad Q9xxx ve Q8xxx serisinde de 77 errata mevcut, ama son revizyonda 69 errata numarasi mevcut... R0 revizyonlu son model..

ilgisiz gelecek ama Athlon x2 islemcilerinin G2 modellerinde sadece 3 adet errata var...

heralde AMD daha hatasiz diyebiliriz..
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Şu an için performansa oranla fiyatı inteldeki rakiplerine göre iyi. Yakın zamanda çok daha cazip bir hal alacaktır...
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real_kuru 10 yıl
Çok pahalı diyen arkadaşlar sanıyorum marsta yaşıyorlar yada intel diye bir firmanın varlığından haberdar bile değiller. (Core i7 - 565$) Birde geriden gelme lafları varki o konuya hiçbişey diyemiyorum artık, yok yok kesin marstan, en iyimser ihtimalle ay olabilir.
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Towarscke 10 yıl
Vatan bilgisayar'da q9400=334dolar

bu AMD islemcilerin, ilgili Intel q9400 ve q9500 islemcilerinin karsisinda durdugunu gordugumuz benchmarklari alin karsiniza koyun... ondan sonra Phenom 2 940 modelinin kafadan atma bir varsayimla 300$'dan Turk piyasasina girecegini varsayarak, pahali mi? degil mi? tekrar karar verin... unutmayin uygulama bazinda i7 ile yarisiyor bu islemci...

q9550 400$'a geliyor....genel olarak soyluyorum q9300, q9400 ve q9500 alicisi icin pahali olan islemciler degiller.. ve satiliyorlar... ama AMD rekabet urununu ucuza satinca neden pahali oluyor...? iste burda bir komiklik var...

yaklasik performanslarda iki islemci, birtanesi 400dolar ve digeri 300dolar... bana gecmissiniz "300 dolar pahali" diyorsunuz... size yaranilmiyor...


Edit: duramadim geriden gelme muhabbetine de cevap verecegim...

ramleri islemci uzerinden calistirma fikrini, Hypertransport destegini ve dahili bellek kontrolcusu fikirlerini uygulayan ilk firma AMD'dir.. bu bulusu icin 2003 tarihinde odul almistir.. hatta o zamanda 64bit veri isleme yetenegini islemciye eklemis ilk firma da AMD'dir..

ramleri islemci uzerinden calistirma fikrini, QPI destegini ve dahili bellek kontrolcusu fikirlerini kullanarak islemci ureten 2. firma Intel'dir. bu bulusa 2008'in sonunda cikan islemciler ev sahipligi yapar... 45nm olmasaydi bunu dahi yapamazdi diye dusunuyorum...

arada kac sene oldugunu siz hesaplayin... ondan sonra geriden gelme muhabbetini tekrar konusalim... Core i7 kac dolar? AMD Phenom kac dolar..?
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Pandemic 10 yıl
çok pahalı... Amd geriden gelmekte ve hala çok pahalı ürünler satmakta.
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strafor 10 yıl
920 'yi 260$'a alabilmemiz lazım. Harika...
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Confusion 10 yıl
bence çok pahalı:::::::::: bu rakamlarla birlikte 100USD mükemmel işlemci devri kapanmış oluyor AMD rakibinin muaddil ürünü fiyatları ile hareket etmiş olacak.

tabi burda " ne bekliyordun? böle bir işlemci 110USd mi olsaydı? ) yorumu yapılabilir ama bilen bilir 100usd ile xtreme işlemci performansı almanın zevkini
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