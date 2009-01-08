AMD'nin Phenom II işlemcileri için resmi fiyat bilgileri açıklandı

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AMD'nin merakla beklenen Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcileri bugün itibariyle sahnedeki yerini alıyor ve endüstrinin beğenisine sunuluyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerin, yüksek saat hızları, arttırılan bellek kapasiteleri ve hız aşırtma başarımlarıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Firma bugün Phenom II X4 920 ve Phenom II X4 940 BE olmak üzere Soket AM2+ formundaki iki yeni işlemcisini anons ediyor.

AMD'nin yeni işlemcileri arasında en dikkat çekici olanı kuşkusuz Phenom II X4 940 Black Edition. 3GHz'de çalışan işlemci, çarpan kilidi açık olarak geliyor ve bu sayede daha yüksek hız aşırtma performansı için kullanıcılara Phenom II X4 920 modeline nazaran daha fazla argüman sunuyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 6MB olarak belirlenen işlemci, DDR2-1066MHz bellek desteği ve 125 Watt TDP ile geliyor.

Firmanın tanıttığı diğer işlemci modeli ise Phenom II X4 920. Aynı Phenom II X4 940 Black Edition modelinde olduğu gibi Soket AM2+ formunda olan işlemci, 2.8GHz'de çalışıyor ve üst modelden farklı olarak çarpan kilidi kapalı olarak geliyor. Yine 6MB L3 bellek birimine ve 125 Watt'lık TDP'ye sahip olan işlemcinin fiyatı ise Phenom II X4 940 Black Edition modeline kıyasla bir miktar daha düşük.

Resmi dökümana göre, AMD'nin yeni işlemcilerinden Phenom II 940 Black Edition 275$, Phenom II X4 920 ise 235$'lık fiyatlar ile satışa sunulacak. Tabii bahsi geçen fiyatların adetli alımlarda gündeme geleceğini fiyatların son kullanıcılara yansımasının ise bir miktar daha yüksek olacağını belirtmekte fayda var. Bu arada AMD'nin Phenom II 940 Black Edition işlemcisi için hazırladığımız video incelememize buradan ulaşabilirsiniz.