AMD'nin Phenom II X4 840T ve X4 960T işlemcileri satışa sunuldu

AMD'nin çıkışı merakla beklenen yeni işlemcilerinden Phenom II X4 840T ve Phenom II X4 960T'nin satışı başladı. Önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, Pavilion Elite HPE-400z ve Pavilion Slimline s5660f modelleriyle birlikte kullanıcılara, isteğe bağlı seçenek olarak AMD'nin dört çekirdekli yeni işlemcilerini de sunmaya başladı.

AMD'nin yeni işlemcilerini, Deneb tabanlı mevcut Phenom II X4 işlemcilerinden ayıran önemli bir fark bulunuyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemciler, iki çekirdeği kapalı olan 6 çekirdekli Zosma tasarımını temel alıyor ve çekirdek aşırtma ile kapalı çekirdeklerin açılmasına da olanak tanıyorlar.

Çekirdek aşırtma özelliğine ek olarak Phenom II X4 840T ve Phenom II X4 960T, 6 çekirdekli üst modellerde olduğu gibi Turbo Core teknolojisini de destekliyorlar. Bu teknoloji sayesinde yük durumuna göre çekirdek hızını otomatik olarak arttırabilen işlemcilerden 3GHz'de çalışan Phenom II X4 940T,400MHz'lik hız artışı ile 3.4GHz'e, çıkarken 2.9GHz'de çalışan Phenom II X4 840T'nin Turbo Core teknolojisinden tam olarak ne kadar faydalandığı bilinmiyor ancak 300-500MHz aralığında olduğu tahmin ediliyor.