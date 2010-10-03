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AMD'nin Phenom II X4 840T ve X4 960T işlemcileri satışa sunuldu

8 yıl
9,8b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin çıkışı merakla beklenen yeni işlemcilerinden Phenom II X4 840T ve Phenom II X4 960T'nin satışı başladı. Önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, Pavilion Elite HPE-400z ve Pavilion Slimline s5660f modelleriyle birlikte kullanıcılara, isteğe bağlı seçenek olarak AMD'nin dört çekirdekli yeni işlemcilerini de sunmaya başladı.

AMD'nin yeni işlemcilerini, Deneb tabanlı mevcut Phenom II X4 işlemcilerinden ayıran önemli bir fark bulunuyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki yeni işlemciler, iki çekirdeği kapalı olan 6 çekirdekli Zosma tasarımını temel alıyor ve çekirdek aşırtma ile kapalı çekirdeklerin açılmasına da olanak tanıyorlar.

Çekirdek aşırtma özelliğine ek olarak Phenom II X4 840T ve Phenom II X4 960T, 6 çekirdekli üst modellerde olduğu gibi Turbo Core teknolojisini de destekliyorlar. Bu teknoloji sayesinde yük durumuna göre çekirdek hızını otomatik olarak arttırabilen işlemcilerden 3GHz'de çalışan Phenom II X4 940T,400MHz'lik hız artışı ile 3.4GHz'e, çıkarken 2.9GHz'de çalışan Phenom II X4 840T'nin Turbo Core teknolojisinden tam olarak ne kadar faydalandığı bilinmiyor ancak 300-500MHz aralığında olduğu tahmin ediliyor.


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msw 8 yıl
Şimdilik bu işlemcim güzel 1100T ler çıkana kadar götürür beni ;)
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Lucidbit 8 yıl
bu işlemci türkiyede satışa ne zaman çıkar?
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OverClocK1ng 8 yıl
Evet polemik olmasın lütfen.

Ben beğendim. Özellikle X4 840T gayet iyi olur. Eğer 2 çekirdek te açılırsa hem tek çekirdekte yüksek performans, hem de çoklu çekirdek kullanabilen uygulamalarda yüksek verim olur. Bunun fiyatının da pahalı olacağını sanmıyorum.

Anakartları Bulldozer desteklemeyenler için güzel bir opsiyon..
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yonex78 8 yıl
konu polemige girme noktasına gelmiş
turbo teknolojili phenom işte çekirdek açılmış açılmamış farketmez...
şansa kalmış bişey
fiyat uygun olursa phenom ıı x4 965 970 yerine tercih edilebilir bir işlemci bence
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Batuist 8 yıl
Fusion çıktıktan sonra sanırım bulldozer işlemciler gelene kadar phenomlar piyasada kalmaya devam edecekler.. gerçi fusionlarda grafik birimi eklenmiş bir phenom. işlemci tarafında değişen bir şey yok..
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CrySystem 8 yıl

Batuist

Fusion çıktıktan sonra sanırım bulldozer işlemciler gelene kadar phenomlar piyasada kalmaya devam edecekler.. gerçi fusionlarda grafik birimi eklenmiş bir phenom. işlemci tarafında değişen bir şey yok..


arkadaş fusion ceo mesteryodası

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Mete Can Karahasan 8 yıl

Batuist

Fusion çıktıktan sonra sanırım bulldozer işlemciler gelene kadar phenomlar piyasada kalmaya devam edecekler.. gerçi fusionlarda grafik birimi eklenmiş bir phenom. işlemci tarafında değişen bir şey yok..
25 watt tdp değerleri olacağını duymuştum. İşlemci kastediliyor olabilir, şaka gibi
Artık ne kadar gerçekse.
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şoray uzun yolda 8 yıl
çekirdek açma olmasa hiç satmazdı heralde gerçi çekirdek açıncada çok degişmiyorya neyse.
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