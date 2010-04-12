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AMD'nin Phenom II X6 işlemcileri Uzakdoğu'da satışta

9 yıl
20,7b
1
35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den sonra AMD  de 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini satışa sunuyor. 27 Nisan'da lanse edilmesi beklenen 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ailesinin, Uzakdoğu macerası başlamışa benziyor. Intel'den farklı olarak 6 çekirdekli birkaç modelini eş zamanlı olarak pazara sunması beklenen AMD, agresif bir fiyatlandırma ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Soket AM3 formundaki işlemciler, çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve 9MB büyüklüğünde bellek kapasitesiyle geliyorlar.
Dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa çıkması beklenen Phenom II X6 işlemci ailesinin, Uzakdoğu'da kameralara yakalanan ilk modeli Phenom II X6 1055T oldu. 2.8GHz'de çalışan işlemci, serinin ortanca modellerinden biri konumunda zira 2.6GHz'de çalışan Phenom II X6 1035T modeli gibi daha yüksek frekansta görev yapan Black Edition serisi Phenom II X6 1090T modeli de AMD tarafından eş zamanlı olarak lanse edilecek.

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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar öncelikle şunu bilmenizi isterimki desdek ve satış olarak 6 yıldır bu işi yapıyorum intel pazanın oturan boğası birçok şirket anakartlarını adapde etmiş durumda ancak amd henüz bu sıfatı yakalama konusunda intelin güç ve hız olarak belkide üstünde ama yaygınlık tanınmışlık ve deneyim olaak geride bunu diyorum çünkü
BİR AY İÇİNDE 8 FARKLI KONFİGÜRASYONDA PC TOPLADIM VE 40 DAN FAZLA SERVİS HİZMETİ VERDİM ORTALAMa EN ESKİ PC 2 YAŞINDA İDİ VE AMD İŞLEMCİLERDE ANAKART SEÇİMİNİN ÇOK DİKKATLİ YAPILMASI AKSİ TAKTİRDE ONDAN 2 GÖMLEK AŞAĞI OLAN İNTELDEN BİLE DAHA KÖTÜ PERFORMANS SERGİLEDİĞİNİ KANISINA VARDIM
saygılar
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atyay 8 yıl

DH Misafiri

BİR AY İÇİNDE 8 FARKLI KONFİGÜRASYONDA PC TOPLADIM VE 40 DAN FAZLA SERVİS HİZMETİ VERDİM ORTALAMa EN ESKİ PC 2 YAŞINDA İDİ VE AMD İŞLEMCİLERDE ANAKART SEÇİMİNİN ÇOK DİKKATLİ YAPILMASI AKSİ TAKTİRDE ONDAN 2 GÖMLEK AŞAĞI OLAN İNTELDEN BİLE DAHA KÖTÜ PERFORMANS SERGİLEDİĞİNİ KANISINA VARDIM


sebeplerinide açıklasaydın keşke,markalarla alakalı bi sorunmu yoksa chipsetlerle alakalı bi sorunmu yada anakarta yapılmayan bi ayarmı söz konusu...
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toonjai 9 yıl
@ AL[e]N +1 gerçekten son kullanıcı testlerini görmeden yorum yapmak yanlış olacak. Eğerki testlerde başabaş veya % 5 -10 geride olsun genede tercih sebebi olacaktır pek çok kullanıcı için bu işlemciler...
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Highminded 9 yıl
1055T Suan Cinde 290-295$ araliginda satilmakta.

Bilgi doğruysa bu fiyat üzerinden Türkiye'de KDV'siyle yaklaşık en az 350 dolar demektir. O da bugünkü kurdan yaklaşık 525TL'ye karşılık gelmekte. Bu şekilde pahalı olur; 30-40tl daha verip 4 çekirdekli de olsa icore7 930 (2.8ghz) alırım o da i7 920'nin üstüne yeni çıktı sayılır. 300$, kdv de hesaba katılırsa, biraz fazla ama tabiki test sonuçlarını da görmek lazım..
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AL[e]N 9 yıl
ben i7 930 ve amd x6 testlerini bekliyorum bakalım nasıl olacak
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maxturk 9 yıl
1055T Suan Cinde 290-295$ araliginda satilmakta.
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Schevko 9 yıl
Bu haberde belirtilmemiş ama farklı bir sitede 1055T'nin RMB 1999 (293$) ' a satılacağını okumuştum. Gerçi tam olarak bizim piyasaya girmeden yorum yapmak yanlış.
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DH Misafiri 9 yıl
INTEL zenginleri AMD fakirleri sömürüyor.Bu iki kardeş firmanın kuruluş amacı bu.Intel'in bu vahşi kapitalist ortamda yıllardır çok çok rahat batırabileceği AMD'yi ayakta tutmasının yegane nedeni!!!Zenginin egosunu okşayıp param var performansı alırım dedirtiyor.Fakirede yada parası kısıtlı olanda diyebilirz ben çok akıllıyım AMD alıyorum dedirtiyor.Sonuçta teknolojiyi milim milim ilerletip yıllar süren bir periyotta milyar dolarları çekiyorlar dünyadan.Hem zenginden kazanıyorlar hem fakirden!!!Ama yinede benim favorim 500TL maaşı olup 1500TL ye cep telefonu alanlar
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O zaman size via işlemcileri tavsiye ediyorum ona da bir kulp bulmazsınız herhalde!
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cavador 9 yıl

DH Misafiri

INTEL zenginleri AMD fakirleri sömürüyor.Bu iki kardeş firmanın kuruluş amacı bu.Intel'in bu vahşi kapitalist ortamda yıllardır çok çok rahat batırabileceği AMD'yi ayakta tutmasının yegane nedeni!!!Zenginin egosunu okşayıp param var performansı alırım dedirtiyor.Fakirede yada parası kısıtlı olanda diyebilirz ben çok akıllıyım AMD alıyorum dedirtiyor.Sonuçta teknolojiyi milim milim ilerletip yıllar süren bir periyotta milyar dolarları çekiyorlar dünyadan.Hem zenginden kazanıyorlar hem fakirden!!!Ama yinede benim favorim 500TL maaşı olup 1500TL ye cep telefonu alanlar
---------------------------------------
O zaman size via işlemcileri tavsiye ediyorum ona da bir kulp bulmazsınız herhalde!



herkelimesine katılıyorum
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DH Misafiri 9 yıl
alıntı yapılan sitede(resimde yazan) 293$ dan satıldığı bildiriliyor. bunu neden yazmadınız.
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Batuist 9 yıl
önce core i7'lere rakip çıkarsınlar... adamlar mimari değiştirecekler AMD hala nehaleme ciddi bir rakip çıkaramadı.. umarım buldozer mimarisi iyi iş görür...
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omkkio 9 yıl
AMD'nin fiyat politikası sanırım 4 çekirdeğe karşı 6 olacaktır. Intelin quad corelarının karşısına aynı fiyat segmentinde 6 çekirdekle çıkıp çoklu çekirdek uygulamaları performansında Inteli geçmeyi umacaktır. Ve kullanıcıları klasik bir az çekirdek hızlı işlemci - çok çekirdek yavaş işlemci polemiğinin ortasına itecekler yine.
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kolpaci 9 yıl
Bir an önce burayada gelsinde alsak :)
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