AMD'nin Phenom II X6 işlemcileri Uzakdoğu'da satışta

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'den sonra AMD de 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini satışa sunuyor. 27 Nisan'da lanse edilmesi beklenen 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ailesinin, Uzakdoğu macerası başlamışa benziyor. Intel'den farklı olarak 6 çekirdekli birkaç modelini eş zamanlı olarak pazara sunması beklenen AMD, agresif bir fiyatlandırma ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Soket AM3 formundaki işlemciler, çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve 9MB büyüklüğünde bellek kapasitesiyle geliyorlar.
Dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa çıkması beklenen Phenom II X6 işlemci ailesinin, Uzakdoğu'da kameralara yakalanan ilk modeli Phenom II X6 1055T oldu. 2.8GHz'de çalışan işlemci, serinin ortanca modellerinden biri konumunda zira 2.6GHz'de çalışan Phenom II X6 1035T modeli gibi daha yüksek frekansta görev yapan Black Edition serisi Phenom II X6 1090T modeli de AMD tarafından eş zamanlı olarak lanse edilecek.
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BİR AY İÇİNDE 8 FARKLI KONFİGÜRASYONDA PC TOPLADIM VE 40 DAN FAZLA SERVİS HİZMETİ VERDİM ORTALAMa EN ESKİ PC 2 YAŞINDA İDİ VE AMD İŞLEMCİLERDE ANAKART SEÇİMİNİN ÇOK DİKKATLİ YAPILMASI AKSİ TAKTİRDE ONDAN 2 GÖMLEK AŞAĞI OLAN İNTELDEN BİLE DAHA KÖTÜ PERFORMANS SERGİLEDİĞİNİ KANISINA VARDIM
saygılar
sebeplerinide açıklasaydın keşke,markalarla alakalı bi sorunmu yoksa chipsetlerle alakalı bi sorunmu yada anakarta yapılmayan bi ayarmı söz konusu...
Bilgi doğruysa bu fiyat üzerinden Türkiye'de KDV'siyle yaklaşık en az 350 dolar demektir. O da bugünkü kurdan yaklaşık 525TL'ye karşılık gelmekte. Bu şekilde pahalı olur; 30-40tl daha verip 4 çekirdekli de olsa icore7 930 (2.8ghz) alırım o da i7 920'nin üstüne yeni çıktı sayılır. 300$, kdv de hesaba katılırsa, biraz fazla ama tabiki test sonuçlarını da görmek lazım..
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O zaman size via işlemcileri tavsiye ediyorum ona da bir kulp bulmazsınız herhalde!
herkelimesine katılıyorum