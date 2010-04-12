AMD'nin Phenom II X6 işlemcileri Uzakdoğu'da satışta

Intel'den sonra AMD de 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerini satışa sunuyor. 27 Nisan'da lanse edilmesi beklenen 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ailesinin, Uzakdoğu macerası başlamışa benziyor. Intel'den farklı olarak 6 çekirdekli birkaç modelini eş zamanlı olarak pazara sunması beklenen AMD, agresif bir fiyatlandırma ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, Soket AM3 formundaki işlemciler, çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve 9MB büyüklüğünde bellek kapasitesiyle geliyorlar.



Dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde de satışa çıkması beklenen Phenom II X6 işlemci ailesinin, Uzakdoğu'da kameralara yakalanan ilk modeli Phenom II X6 1055T oldu. 2.8GHz'de çalışan işlemci, serinin ortanca modellerinden biri konumunda zira 2.6GHz'de çalışan Phenom II X6 1035T modeli gibi daha yüksek frekansta görev yapan Black Edition serisi Phenom II X6 1090T modeli de AMD tarafından eş zamanlı olarak lanse edilecek.

