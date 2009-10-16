AMD'nin üç çekirdekli Athlon II X3 425 ve 435 işlemcilerinin satışı başladı

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Yüksek performans segmenti için hazırlanan Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisi merakla beklenen AMD-ATi, üç çekirdekli Athlon II X3 serisinin satışı başladı. 22 Ekim'de lanse edilmesi beklenen yeni işlemci ailesinden 2.7GHz'De çalışan Athlon II X3 425 ve 2.9GHz'de çalışan Athlon II X3 435 modelleri Hong Kong ve Ingiltere'de bazı satış noktalarının stoklarına girmiş görünüyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemciler, Rana çekirdeğini temel alan işlemciler Phenom II serisinden farklı olarak L3 bellek birimine sahip değiller. 1.5MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle donatılan, HyperTransport ve DDR3 destekli üç çekirdekli işlemcilerde ısıl güç tasarımı ise 95 Watt.

AMD'nin yeni işlemcileri modeline göre sırasıyla 61$ ve 69$ olarak belirlenen liste fiyatlarıyla belirttiğimiz satış noktalarında kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumdalar.