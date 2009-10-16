AMD'nin üç çekirdekli Athlon II X3 425 ve 435 işlemcilerinin satışı başladı

Yüksek performans segmenti için hazırlanan Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisi merakla beklenen AMD-ATi, üç çekirdekli Athlon II X3 serisinin satışı başladı. 22 Ekim'de lanse edilmesi beklenen yeni işlemci ailesinden 2.7GHz'De çalışan Athlon II X3 425 ve 2.9GHz'de çalışan Athlon II X3 435 modelleri Hong Kong ve Ingiltere'de bazı satış noktalarının stoklarına girmiş görünüyor.
45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemciler, Rana çekirdeğini temel alan işlemciler Phenom II serisinden farklı olarak L3 bellek birimine sahip değiller. 1.5MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle donatılan, HyperTransport ve DDR3 destekli üç çekirdekli işlemcilerde ısıl güç tasarımı ise 95 Watt.
AMD'nin yeni işlemcileri modeline göre sırasıyla 61$ ve 69$ olarak belirlenen liste fiyatlarıyla belirttiğimiz satış noktalarında kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumdalar.
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x3 720 için 1.525 volt güvenlimidir.Soğutucunuz nedir?
Bu arda Phenom II X4 975'i hakkaten merakla bekleyen var mı yaw? Al 965'i çarpanı 1 arttır alsana 975 :)
Aynısı intel işlemciler için de geçerli.
bunun gelmesi de 1 aydan fazla sürer heralde