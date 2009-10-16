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AMD'nin üç çekirdekli Athlon II X3 425 ve 435 işlemcilerinin satışı başladı

9 yıl
21,7b
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36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin üç çekirdekli Athlon II X3 425 ve 435 işlemcilerinin satışı başladı
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Yüksek performans segmenti için hazırlanan Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisi merakla beklenen AMD-ATi, üç çekirdekli Athlon II X3 serisinin satışı başladı. 22 Ekim'de lanse edilmesi beklenen yeni işlemci ailesinden 2.7GHz'De çalışan Athlon II X3 425 ve 2.9GHz'de çalışan Athlon II X3 435 modelleri Hong Kong ve Ingiltere'de bazı satış noktalarının stoklarına girmiş görünüyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemciler, Rana çekirdeğini temel alan işlemciler Phenom II serisinden farklı olarak L3 bellek birimine sahip değiller. 1.5MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle donatılan, HyperTransport ve DDR3 destekli üç çekirdekli işlemcilerde ısıl güç tasarımı ise 95 Watt.

AMD'nin yeni işlemcileri modeline göre sırasıyla 61$ ve 69$ olarak belirlenen liste fiyatlarıyla belirttiğimiz satış noktalarında kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumdalar.


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simplethinks 9 yıl
fiyatlar iyi ama ülkemiz için değil 100 usd ye satarlar bunları
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VenomS 9 yıl
ben artık Phenom II X4 975(çakma) X3 720den devşirme 1.525v ile günlük kullanıyorum tdp değeri ne oldu onu merak ediyorum ama amd 975'te rev C3 olarak gelecek diye duydum
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aykutx 9 yıl

VenomS

ben artık Phenom II X4 975(çakma) X3 720den devşirme 1.525v ile günlük kullanıyorum tdp değeri ne oldu onu merak ediyorum ama amd 975'te rev C3 olarak gelecek diye duydum

x3 720 için 1.525 volt güvenlimidir.Soğutucunuz nedir?
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jiddi 9 yıl
Oyle bir memlekette yasiyoruz ki onlarca yil Sabanci ve Koc iscileri somurup urettikleri dandik mallarla bu milleti bir de oradan somurmustur. Ayrica yaptiklari konserve kutusundan daha guvensiz araclari bu millete iyi araba diye satip satip yine milleti onlarca yil somurmuslerdir. E simdilerde de makbul olan alan bilgisayar... burada da elbet bu milleti somurecek uyaniklar cikar her daim. Biz Turk degil miyiz ? Bizden daha coook kendi milletine kotuluk eden cikar. Bir tane iyilik eden cikinca da yillarca onu kotuleye kotuleye bitiremeyiz...
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KANUNI61 9 yıl
fıyatı süper burda 80 $ darazıyız
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wacd 9 yıl
Bu firmayı bu yüzden seviyorum , çözüm üretiyolar
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nassair 9 yıl
omkkio katılıyorum sana :D
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nassair 9 yıl
Buraya 100 doların altında gelmez gibi
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omkkio 9 yıl
Oh üç çekirdek 95W TDP! Ee X4620 de 95W idi, kapatılan çekirdek artan Mhz olarak güç tüketiminde geri geldi anlaşılan.
Bu arda Phenom II X4 975'i hakkaten merakla bekleyen var mı yaw? Al 965'i çarpanı 1 arttır alsana 975 :)
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aykutx 9 yıl

omkkio

Oh üç çekirdek 95W TDP! Ee X4620 de 95W idi, kapatılan çekirdek artan Mhz olarak güç tüketiminde geri geldi anlaşılan.



Bu arda Phenom II X4 975'i hakkaten merakla bekleyen var mı yaw? Al 965'i çarpanı 1 arttır alsana 975 :)

Aynısı intel işlemciler için de geçerli.
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baysan240 9 yıl
athlon ıı x2 250 85-90 dolardan satılıyor nasıl bir memlekette yaşıyoruz yaw
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Temren 9 yıl
şu an piyasada 10 tane kadar modeli bulmak mümkün, adamların çıkardığı işlemcilerin yarısı türkiye'de piyasada yok
bunun gelmesi de 1 aydan fazla sürer heralde
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isk0rpit 9 yıl
Nasıl bir ülkede yaşıyoruz vampir gibi kanımızı emiyorlar şu fiyatlara bak 10000€ arabalar bizde 50000 tl ye satılır 300 dolarlık ps3 bizde 1000 tl ye satılır 30 dolarlık oyun bizde 150 tl ye satılır yazıklar olsun.
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aykutx 9 yıl
Çok fazla beklentisi olmayanlar için çok iyi seçenekler.Fiyatlar süper.
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ugacomtr 9 yıl
keske bu fiyatlardan bizimde listelerimize girseler :(
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Trecc11 9 yıl

ugacomtr

keske bu fiyatlardan bizimde listelerimize girseler :(

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