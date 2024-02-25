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    Anlık Bildirim

    American Psycho'nun yeniden çevrimi geliyor

    Christian Bale'ın Patrick Bateman rolündeki etkileyici performansıyla akıllara kazınan American Psycho (Amerikan Sapığı) filminin yeniden çevrimi için hazırlıklara başlandı.
    American Psycho yeniden çevrimi geliyor Tam Boyutta Gör
    Christian Bale'ın etkileyici performansından güç alan Amerikan Sapığı (American Psycho), 2000 yılında vizyona girdiğinde 7 milyon dolarlık bir bütçeye karşı 34 milyon dolar gişe yaparak kendi çapında bir başarıya imza atmıştı. Ancak filmin asıl başarısı sonraki yıllarda geldi. 2000'lerin başında, filmlerin DVD satışlarından da kayda değer bir gelir edebildiği dönemde, American Psycho ev sinemasında en çok izlenen filmlerden biri oldu.

    American Psycho'nun yıllar içinde böylesine geniş bir kitleye ulaşmış olması, isim tanınırlığı olan her eserin suyunu sıkmak isteyen Hollywood'un da dikkatinden kaçmadı elbette. Nitekim bu hafta gelen bilgiler, American Psycho'nun remake'i, yani yeniden çevrimi için hazırlıklara başlandığını ortaya çıkardı.

    American Psycho Yeniden Çevrimi Hikâyede Önemli Değişiklikler Yapabilir

    Hollywood içinden bilgi paylaşan en güvenilir kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'ın paylaştığı bilgilere göre Lionsgate stüdyosu, hem American Psycho'nun hem de David Cronenberg imzalı The Dead Zone'un yeniden çevrimleri üzerinde çalışıyor.

    American Psycho'nun bu yeni versiyonu, tam anlamıyla bir yeniden çevrim olacak. Yani 2000 yapımı filmin uyarlandığı Bret Easton Ellis romanını değil, doğrudan filmin kendisini kaynak alacak. Ancak stüdyonun filmin hikâyesinde kayda değer değişiklikler yapmadan bu yeniden çevrime imza atması zor görünüyor. Zira orijinal film, bugün bile kadın düşmanlığıyla suçlanıyor. Hâl böyleyken, günümüzün politik ikliminde aynı tepkilere konu olacak bir film çekilmesi pek olası değil. Bü yüzden stüdyonun filmi günümüzün duyarlılıklarına bir şekilde uyarlayacağı tahmin ediliyor. Bu da ortaya çıkacak sonuca dair soru işaretleri doğuruyor. 

    Film henüz planlama aşamasında olduğu için senaryosunu kimin yazacağı ya da kimin yöneteceği gibi detaylar şimdilik belirlenmiş değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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