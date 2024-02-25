American Psycho'nun yeniden çevrimi geliyor

American Psycho'nun yıllar içinde böylesine geniş bir kitleye ulaşmış olması, isim tanınırlığı olan her eserin suyunu sıkmak isteyen Hollywood'un da dikkatinden kaçmadı elbette. Nitekim bu hafta gelen bilgiler, American Psycho'nun remake'i, yani yeniden çevrimi için hazırlıklara başlandığını ortaya çıkardı.
American Psycho Yeniden Çevrimi Hikâyede Önemli Değişiklikler Yapabilir
Hollywood içinden bilgi paylaşan en güvenilir kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'ın paylaştığı bilgilere göre Lionsgate stüdyosu, hem American Psycho'nun hem de David Cronenberg imzalı The Dead Zone'un yeniden çevrimleri üzerinde çalışıyor.
American Psycho'nun bu yeni versiyonu, tam anlamıyla bir yeniden çevrim olacak. Yani 2000 yapımı filmin uyarlandığı Bret Easton Ellis romanını değil, doğrudan filmin kendisini kaynak alacak. Ancak stüdyonun filmin hikâyesinde kayda değer değişiklikler yapmadan bu yeniden çevrime imza atması zor görünüyor. Zira orijinal film, bugün bile kadın düşmanlığıyla suçlanıyor. Hâl böyleyken, günümüzün politik ikliminde aynı tepkilere konu olacak bir film çekilmesi pek olası değil. Bü yüzden stüdyonun filmi günümüzün duyarlılıklarına bir şekilde uyarlayacağı tahmin ediliyor. Bu da ortaya çıkacak sonuca dair soru işaretleri doğuruyor.
Film henüz planlama aşamasında olduğu için senaryosunu kimin yazacağı ya da kimin yöneteceği gibi detaylar şimdilik belirlenmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.