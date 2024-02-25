American Psycho'nun yeniden çevrimi geliyor

Tam Boyutta Gör Christian Bale'ın etkileyici performansından güç alan Amerikan Sapığı (American Psycho), 2000 yılında vizyona girdiğinde 7 milyon dolarlık bir bütçeye karşı 34 milyon dolar gişe yaparak kendi çapında bir başarıya imza atmıştı. Ancak filmin asıl başarısı sonraki yıllarda geldi. 2000'lerin başında, filmlerin DVD satışlarından da kayda değer bir gelir edebildiği dönemde, American Psycho ev sinemasında en çok izlenen filmlerden biri oldu.

American Psycho'nun yıllar içinde böylesine geniş bir kitleye ulaşmış olması, isim tanınırlığı olan her eserin suyunu sıkmak isteyen Hollywood'un da dikkatinden kaçmadı elbette. Nitekim bu hafta gelen bilgiler, American Psycho'nun remake'i, yani yeniden çevrimi için hazırlıklara başlandığını ortaya çıkardı.

American Psycho Yeniden Çevrimi Hikâyede Önemli Değişiklikler Yapabilir

Hollywood içinden bilgi paylaşan en güvenilir kaynaklardan biri olan Jeff Sneider'ın paylaştığı bilgilere göre Lionsgate stüdyosu, hem American Psycho'nun hem de David Cronenberg imzalı The Dead Zone'un yeniden çevrimleri üzerinde çalışıyor.

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American Psycho'nun bu yeni versiyonu, tam anlamıyla bir yeniden çevrim olacak. Yani 2000 yapımı filmin uyarlandığı Bret Easton Ellis romanını değil, doğrudan filmin kendisini kaynak alacak. Ancak stüdyonun filmin hikâyesinde kayda değer değişiklikler yapmadan bu yeniden çevrime imza atması zor görünüyor. Zira orijinal film, bugün bile kadın düşmanlığıyla suçlanıyor. Hâl böyleyken, günümüzün politik ikliminde aynı tepkilere konu olacak bir film çekilmesi pek olası değil. Bü yüzden stüdyonun filmi günümüzün duyarlılıklarına bir şekilde uyarlayacağı tahmin ediliyor. Bu da ortaya çıkacak sonuca dair soru işaretleri doğuruyor.

Film henüz planlama aşamasında olduğu için senaryosunu kimin yazacağı ya da kimin yöneteceği gibi detaylar şimdilik belirlenmiş değil.

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