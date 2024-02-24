Sevilen manga serisi Naruto sinemaya uyarlanıyor

Ödüllü bağımsız filmi Short Term 12 ile dikkatleri üzerine çektikten sonra The Glass Castle ve Just Mercy'yi yöneten Destin Daniel Cretton, son olarak Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'e imza attı. Shang-Chi ile büyük bütçeli aksiyon filmlerinin de altından kalkabileceğini gösteren Cretton, bu sayede stüdyoların da güvenini kazandı.
Naruto'nun Yaratıcısı Yönetmen Seçiminden Memnun
Masashi Kishimoto'nun bugüne kadar dünya genelinde 250 milyondan fazla nüsha satan manga serisinden uyarlanacak olan film, seriye adını veren genç ninjanın maceralarını anlatacak. Köyünün lideri, yani Hokage olmanın hayalini kuran genç ninjanın, çevresindekilerin saygısını kazanıp bu hayaline ulaşmak için kendisini ispatlaması gerekecek.
Naruto filmini Daniel Destin Cretton'ın yöneteceğini öğrenmeden kısa süre önce Shang-Chi'yi izlediğini söyleyen Masashi Kishimoto, bu haberi aldığında, Cretton'ın Naruto için çok uygun olacağını düşündüğünü söylüyor. Kishimoto, yönetmenin Shang-Chi'den önce çektiği karakter odaklı filmleri de izledikten sonra Cretton'ın Naruto filmi için en doğru isim olduğuna kanaat getirmiş.
Film henüz hazırlık sürecinin başında olduğu için şimdilik bir çıkış tarihi belirlenmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.