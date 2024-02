Sevilen manga serisi Naruto sinemaya uyarlanıyor

Tam Boyutta Gör Manga denince akla gelen ilk serilerden biri olan, daha önce başarılı bir animeye de kaynaklık eden Naruto, live-action formatında (animasyon olmayan) bir filmle beyazperdeye taşınacak. Sevilen manganın film haklarını elinde bulunduran Lionsgate stüdyosu, film uyarlaması için somut adımlar atmaya başladı. Hazırlıklarına başlanan Naruto filmini Destin Daniel Cretton'ın yöneteceği açıklandı.

Ödüllü bağımsız filmi Short Term 12 ile dikkatleri üzerine çektikten sonra The Glass Castle ve Just Mercy'yi yöneten Destin Daniel Cretton, son olarak Marvel filmi Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'e imza attı. Shang-Chi ile büyük bütçeli aksiyon filmlerinin de altından kalkabileceğini gösteren Cretton, bu sayede stüdyoların da güvenini kazandı.

Naruto'nun Yaratıcısı Yönetmen Seçiminden Memnun

Masashi Kishimoto'nun bugüne kadar dünya genelinde 250 milyondan fazla nüsha satan manga serisinden uyarlanacak olan film, seriye adını veren genç ninjanın maceralarını anlatacak. Köyünün lideri, yani Hokage olmanın hayalini kuran genç ninjanın, çevresindekilerin saygısını kazanıp bu hayaline ulaşmak için kendisini ispatlaması gerekecek.

Naruto filmini Daniel Destin Cretton'ın yöneteceğini öğrenmeden kısa süre önce Shang-Chi'yi izlediğini söyleyen Masashi Kishimoto, bu haberi aldığında, Cretton'ın Naruto için çok uygun olacağını düşündüğünü söylüyor. Kishimoto, yönetmenin Shang-Chi'den önce çektiği karakter odaklı filmleri de izledikten sonra Cretton'ın Naruto filmi için en doğru isim olduğuna kanaat getirmiş.

Film henüz hazırlık sürecinin başında olduğu için şimdilik bir çıkış tarihi belirlenmiş değil.

